„Praxis mit Meerblick“ 2026: Tanja Wedhorn bestätigt neue Folgen!

Seit 2017 sorgt „Praxis mit Meerblick“ für herausragende Quoten und begeistert die Zuschauer in der ARD. Die Geschichten rund um Inselärztin Nora Kaminski, gespielt von Tanja Wedhorn, haben sich zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Nun gibt es Infos zur neuen Staffel, die im kommenden Jahr erwartet wird.

Tanja Wedhorn bestätigt die neuen Folgen fürs nächste Jahr höchstpersönlich „Praxis mit Meerblick“ gehört seit Jahren zu den erfolgreicheren Serien in der ARD. Im Schnitt verfolgten in den letzten Jahren etwa drei bis vier Millionen Zuschauer die einzelnen Folgen – eine Fortsetzung im Jahr 2026 schien wahrscheinlich. Nun hat Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn in einem Interview mit der Ostsee-Zeitung bestätigt, dass es neue weitere Folgen geben wird; möglicherweise sogar mit sechs Folgen, also zwei mehr als bisher üblich. Eine offizielle Bestätigung seines der ARD steht noch aus.

Wann laufen die neuen Folgen im TV? Vermutlich werden die Dreharbeiten auf der Ostseeinsel​ im Sommer 2025 stattfinden. Der TV-Start der neuen Staffel wird vermutlich – wie schon in den Vorjahren – im Frühjahr 2026 erfolgen. Falls sich der bisher etablierte Rhythmus auch 2026 nicht ändert, dürfen sich Fans auf eine Ausstrahlung im April freuen.

Erste Details zur neuen Staffel "Praxis mit Meerblick" 2026 Ein allzu radikaler Kurswechsel war bei „Praxis mit Meerblick“ nicht zu erwarten – und Tanja Wedhorn bestätigt: Die Dynamik aus medizinischen Herausforderungen und privaten Verwicklungen rund um Nora Kaminski wird auch in den 2026er-Folgen fortgeführt. Und auch ein Detail zur Handlung der neuen Staffel hat die Hauptdarstellerin verraten: In den neuen Folgen wird Kaminskis Sohn Kai nach Rügen zurückkehren – und für ordentlich Zündstoff bei der inoffiziellen Ärztin sorgen.