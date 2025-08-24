Home News TV-News

"Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Uhrzeit": Die Doku im ZDF

24.08.2025, 07.00 Uhr
von Hans Czerny
In der neuen Terra X-Serie "Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit" begibt sich ein Forscherteam auf die Spur der Dinosaurier und entdeckt faszinierende Details über deren Leben.
Noch nicht ausgewachsene, jugendliche Albertosaurier wie Rose spielten bei der Jagd des Rudels vermutlich eine entscheidende Rolle und fungierten als Treiber für die weniger agilen, aber kräftigeren Rudelmitglieder.  Fotoquelle: ZDF / BBC, Lola Post Production
Ohne den Schutz einer Herde sucht Clover bei einem ausgewachsenen Triceratops-Bullen Schutz. Doch die Männchen waren vermutlich Einzelgänger.  Fotoquelle: ZDF / BBC, Lola Post Production
Auf ihrer Reise schließt die kleine Clover auch Freundschaften, wie zu diesem Edmontosaurus-Jungtier.  Fotoquelle: ZDF / BBC, Lola Post Production
Knochenfunde zeigen, dass Rose auch Hungerzeiten durchlitt. In solchen Phasen musste sie ihren Speiseplan ausweiten. Doch gegen einen ausgewachsenen Arrhinoceratops hatte sie keine Chance.  Fotoquelle: ZDF / BBC, Lola Post Production
Forscher halten es für möglich, dass Spinosaurier-Männchen ihre Jungen betreut haben könnten, wie es auch heute noch bei primitiven Vogelarten und einigen Krokodilen üblich ist.  Fotoquelle: ZDF / BBC, Lola Post Production

Sie sind riesig, Millionen Jahre alt und wirken nicht zuletzt dank der heute üblichen Special Effects auf Leinwänden und Bildschirmen erschreckend gefährlich. Spätestens seit Steven Spielbergs "Jurassic Park" haben Dinosaurier Hochkonjunktur und werden vor allem von Kindern geliebt. Die neue sechsteilige "Terra X"-Serie "Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit" (BBC und ZDF) setzt ihnen nun in verschiedensten Weltteilen Forscherteams auf die Spur. Glücklicherweise bekommen sie es nicht mit tonnenschweren Zähne fletschenden Raptoren zu tun, sondern nur mit Millionen Jahre alten Skeletten, in deren Resten sie wahre Lebensläufe erkennen.

Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit
Dokuserie • 24.08.2025 • 19:30 Uhr

Messerscharf schließen sie auf eine gar nicht nur raubtierhafte Lebensweise, sie entdecken sogar Rudel- und Familienbildung statt grantiger Einzelgängerei und fühlen gar mit hungrig gebliebenen oder sich nach Liebe sehnenden Sauriern mit. Wer wollte sich beispielsweise dem "Waisenkind" Clover, einem Triceratops aus Montana (24. August, 19.30 Uhr) verschließen? Anscheinend wusste sich "die Kleine" ganz gut unter ihren Artgenossen durchzuschlagen. Dabei lebte sie durchaus gefährlich, denn der imposante Tyrannosaurus Rex fraß beispielsweise Dinosaurierbabys ganz gerne auf, wie die Funde in Montana beweisen mögen. Da ist es gut zu wissen: Das Triceratops-Mädchen trickste die fressfreudigen Riesen immer wieder aus.

Im Osten Marokkos wiederum wurden die Gebeine eines Spinosaurus entdeckt, den die Forscher nach einem ägyptischen Krokodilgott Sobek nannten. Sobek musste sich in seiner gefährlichen Umgebung auf den Fischfang spezialisieren. Er lebte in Flüssen – sein Schwanz, den er als Paddel benutzte, war so lang wie ein ausgewachsenes Krokodil. Weil man inzwischen Haut, Pigmente und sogar innere Organe fand, weiß man heute mehr als je zuvor über die vor 100 Millionen Jahren lebenden Tiere. Den Rest besorgen inzwischen die 3 D-Computeranimation und die verbale Vermenschlichung. Die Erstellung der aufwendigen visual effects für die Protagonisten der sechs Filme dauerte zweieinhalb Jahre.

Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit – So. 24.08. – ZDF: 19.30 Uhr



Unter Dinos
Kinder lieben sie, Erwachsene feiern sie in Filmen wie „Jurassic Park“: Die Rede ist von Dinosauriern. Doch wie lebten die Urzeit-Giganten wirklich? Die sechsteilige Reihe „Terra X: Unter Dinos“ analysiert aktuelle Forschungsergebnisse und macht die beeindruckenden Tiere dank moderner Technologie lebendig.
Ein Pachyrhinosaurus

