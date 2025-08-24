Home News TV-News

"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert": Ein Blick auf den politischen Wandel

"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"

Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?

24.08.2025, 06.30 Uhr
von Wilfried Geldner
Die Niederlande, einst als freundlich und offen bekannt, erleben einen Wandel. Die Weltspiegel Doku enthüllt, wie sich politisches Klima und Migration auf das Land auswirken.
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
Der Fischer Patrick Schilder auf seinem Boot auf dem Jisselmeer. Im Hintergrund: Seine Crew. Die EU-Fangquoten verderben ihm die Laune.  Fotoquelle: WDR / Fritz Sprengrat
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
EU-Fangquoten setzen ihnen zu: die letzten Fischer von Volendam - unterwegs auf dem Jisselmeer.  Fotoquelle: WDR / Fritz Sprengrat
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
Jaap Schilder will, dass "sein Dorf" wieder so wird wie es einmal war.  Fotoquelle: WDR / Fritz Sprengrat

Nett, offen und unkompliziert sind sie, die Niederländer. Vor allem Urlauber, die dort millionenfach ihre Ferien verbringen, brachten diesen Eindruck gerne mit. Doch in jüngster Zeit droht sich dieses Bild zu wandeln, wovon nun auch die Weltspiegel Doku" unter dem Titel "Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?" zu berichten weiß. Zuletzt haben 26 Prozent der Niederländer rechtspopulistische Parteien gewählt, besonders gerne Geert Wilders rechtsextreme, europaskeptische "Partei für die Freiheit". Der ARD-Niederlande-Korrespondent Tobias Reckmann fragt sich in dem Beitrag: Sind die Niederländer doch nicht so offen und tolerant wie geglaubt? Dazu blickt er hinter die Urlaubskulissen von Amsterdam und dessen Umgebung.

ARD
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
Reportage • 24.08.2025 • 18:30 Uhr

Volendam, eine Kleinstadt vor den Toren Amsterdams, ist eine Hochburg der Populisten. Der Fischer Jaap Schilder wünscht sich in eine Zeit ohne EU-Fangquoten zurück. Die vielen Windräder in der Nordsee würde er "am liebsten wieder alle abreißen", wie er sagt. Andere wollen ihre Landwirtschaft nicht umweltschonend gestalten, Rentner fürchten, dass Zugewanderte ihre Fahrräder klauen ...

In den vergangenen Jahren ergriff das Land ein rasanter Wandel, das Bevölkerungswachstum ist enorm, jeder Dritte hat mittlerweile einen Migrationshintergrund. 400.000 Wohnungen fehlen, junge Leute suchen vergeblich nach einem Dach über dem Kopf. In den Plattenbauvierteln Amsterdams wirken die Niederlande inzwischen wie ein "anderes Land", dem die Idylle abhanden gekommen ist. Tobias Reckmann muss zudem erfahren, dass es kaum einen Austausch der verschiedenen Kulturen gibt.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Uhrzeit": Die Doku im ZDF
>>"Bullyparade - Der Film": Der Kultfilm von Michael Bully Herbig auf RTL
>>"Tatort: Hochamt für Toni": Kritik zum ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
>>Lanz & Co: Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!

Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich? – So. 24.08. – ARD: 18.30 Uhr



Ein Brecher zum Bundesliga Auftakt: FC Bayern München - RB Leipzig
Zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26 trifft Bayern München auf RB Leipzig. SAT.1 überträgt das Spiel live und verspricht ein Torspektakel. Die letzten vier Duelle der beiden Vereine endeten mit insgesamt 19 Toren. Ein spannender Saisonauftakt ist garantiert!
"ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig"
Harry Kane

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
"Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne
Stefan Mross trauert um seine Mutter – Er sagt "Immer wieder Sonntags" ab
Trauerfall
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Maren Kroymann will Realitystar werden – Unterstützung von Natascha Ochsenknecht
"Kroymann"
Kroymann
Nele auf der Suche: Eine Mutter in Hamburg?
"Per Anhalter zur Ostsee"
Per Anhalter zur Ostsee
Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General
Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
Helge Schneider - The Klimperclown
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
Investoren-Duell
Die Höhle der Löwen
Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
"Die Giovanni Zarrella Show"
"Die Giovanni Zarrella Show"
Ethik statt Profit: Die Vorreiter des Wandels
"plan b: Gemeinwohl statt Profit"
plan b: Gemeinwohl statt Profit
Stranger Things-Star überrascht mit Familienzuwachs
Familiennachwuchs
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
Jannik Kontalis und Bill Kaulitz: Mehr als nur Flitereien?
Heiße Gerüchte
Bill Kaulitz
Ina Müllers humorvolle Namens-Panne
Versprecher im TV
"Inas Nacht"
Wie ein Berliner Forscher den Spinosaurus wiederentdeckte
Im Interview
Nizar Ibrahim im Interview
"Ninja Warrior": Er verlässt die Show!
Schwerer Abschied
"Ninja Warrior"
Neue DVDs: "Tanz der Titanen", "Moon, der Panda" und "The Accountant 2"
DVD-Highlights
"Tanz der Titanen"
"Chabos": Serie hinterfragt Jugendnostalgie der Millennials
Jugendnostalgie
"Chabos"
DJ Robin und der "Layla"-Geldsegen
Musikalischer Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Wolke Hegenbarth: Die verschwiegene Hochzeit mit Babybauch
Private Details
Wolke Hegenbarth
Gut geföhnt in den langen Musik-Thementag
The Story of Hair Metal
The Story of Hair Metal
Ein Brecher zum Bundesliga Auftakt: FC Bayern München - RB Leipzig
"ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig"
Harry Kane