"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert": Ein Blick auf den politischen Wandel

Nett, offen und unkompliziert sind sie, die Niederländer. Vor allem Urlauber, die dort millionenfach ihre Ferien verbringen, brachten diesen Eindruck gerne mit. Doch in jüngster Zeit droht sich dieses Bild zu wandeln, wovon nun auch die Weltspiegel Doku" unter dem Titel "Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?" zu berichten weiß. Zuletzt haben 26 Prozent der Niederländer rechtspopulistische Parteien gewählt, besonders gerne Geert Wilders rechtsextreme, europaskeptische "Partei für die Freiheit". Der ARD-Niederlande-Korrespondent Tobias Reckmann fragt sich in dem Beitrag: Sind die Niederländer doch nicht so offen und tolerant wie geglaubt? Dazu blickt er hinter die Urlaubskulissen von Amsterdam und dessen Umgebung.

Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich? Reportage • 24.08.2025 • 18:30 Uhr

Volendam, eine Kleinstadt vor den Toren Amsterdams, ist eine Hochburg der Populisten. Der Fischer Jaap Schilder wünscht sich in eine Zeit ohne EU-Fangquoten zurück. Die vielen Windräder in der Nordsee würde er "am liebsten wieder alle abreißen", wie er sagt. Andere wollen ihre Landwirtschaft nicht umweltschonend gestalten, Rentner fürchten, dass Zugewanderte ihre Fahrräder klauen ...

In den vergangenen Jahren ergriff das Land ein rasanter Wandel, das Bevölkerungswachstum ist enorm, jeder Dritte hat mittlerweile einen Migrationshintergrund. 400.000 Wohnungen fehlen, junge Leute suchen vergeblich nach einem Dach über dem Kopf. In den Plattenbauvierteln Amsterdams wirken die Niederlande inzwischen wie ein "anderes Land", dem die Idylle abhanden gekommen ist. Tobias Reckmann muss zudem erfahren, dass es kaum einen Austausch der verschiedenen Kulturen gibt.

Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich? – So. 24.08. – ARD: 18.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.