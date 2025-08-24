"Bauer sucht Frau International": Die neue Staffel mit Inka Bause startet auf RTL

Inka Bause startet weltweite Liebesmission
Inka Bause zückt wieder einmal ihren Amor-Pfeil. Und diesmal fliegt er besonders weit. Die Moderatorin lässt die Liebe erneut über Deutschlands Grenzen hinausreisen. In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" stellt RTL abenteuerlustige Landwirte und Landwirtinnen vor, die rund um den Globus auf der Suche nach dem großen Glück sind.
Bereits zum achten Mal dürfen einsame Herzen aus allen Himmelsrichtungen hoffen – selbst dann, wenn die potenzielle Traumfrau oder der Traummann am anderen Ende der Welt wartet.
Letze Staffel verzeichnete großen Erfolg
Dass das Konzept ankommt, beweist der Erfolg der letzten Staffel: Das Finale der siebten Ausgabe erreichte die besten Quoten der gesamten Staffel. Auch diesmal erwartet die Zuschauer eine bunte Reise um die Welt, angereichert durch sehenswerte Naturaufnahmen: vom frostigen Norden Skandinaviens bis in die wilde Natur Tasmaniens.
Doch gelingt es Inka Bause wirklich, die Liebe einmal um den Globus zu schicken? Und wie weit sind die Kandidaten bereit zu gehen, um ihre große, vielleicht lebensverändernde Romanze zu finden?
Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit – So. 24.08. – RTL: 19.05 Uhr
