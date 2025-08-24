Home News TV-News

"Bauer sucht Frau International": Die neue Staffel mit Inka Bause startet auf RTL

"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"

Inka Bause startet weltweite Liebesmission

24.08.2025, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" hilft Inka Bause Landwirten weltweit bei der Suche nach der großen Liebe. Von Skandinavien bis Tasmanien begleitet RTL die abenteuerlustigen Singles auf ihrem Weg zum Glück.
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Moderatorin Inka Bause schickt Liebesgrüße über Deutschlands Grenzen hinaus. In der neuen Staffel "Bauer sucht Frau International" geht es für die Liebe erneut um den Globus.   Fotoquelle: RTL / Willem Very

Inka Bause zückt wieder einmal ihren Amor-Pfeil. Und diesmal fliegt er besonders weit. Die Moderatorin lässt die Liebe erneut über Deutschlands Grenzen hinausreisen. In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" stellt RTL abenteuerlustige Landwirte und Landwirtinnen vor, die rund um den Globus auf der Suche nach dem großen Glück sind.

RTL
Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit
Dating-Show • 24.08.2025 • 19:05 Uhr

Bereits zum achten Mal dürfen einsame Herzen aus allen Himmelsrichtungen hoffen – selbst dann, wenn die potenzielle Traumfrau oder der Traummann am anderen Ende der Welt wartet.

Letze Staffel verzeichnete großen Erfolg

Dass das Konzept ankommt, beweist der Erfolg der letzten Staffel: Das Finale der siebten Ausgabe erreichte die besten Quoten der gesamten Staffel. Auch diesmal erwartet die Zuschauer eine bunte Reise um die Welt, angereichert durch sehenswerte Naturaufnahmen: vom frostigen Norden Skandinaviens bis in die wilde Natur Tasmaniens.

Doch gelingt es Inka Bause wirklich, die Liebe einmal um den Globus zu schicken? Und wie weit sind die Kandidaten bereit zu gehen, um ihre große, vielleicht lebensverändernde Romanze zu finden?



Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit – So. 24.08. – RTL: 19.05 Uhr

20 Jahre „Bauer sucht Frau“: Was ist aus den Paaren von damals geworden?
Die beliebte RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ wird 20 Jahre alt. Das ist Grund genug, einen Blick auf die Paare zu werfen, die sich dank der Sendung gefunden haben und noch immer glücklich verheiratet sind. Doch auch Schicksalsschläge machten einigen Paaren zu schaffen.
Jubiläum der kultigen RTL-Kuppelshow
Was ist aus Iris und Uwe Abel und den anderen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten geworden?

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
