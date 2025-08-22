Home News TV-News

"Kroymann": Kritik zur neuen Sketch-Staffel von Maren Kroymann

"Kroymann"

Maren Kroymann will Realitystar werden – Unterstützung von Natascha Ochsenknecht

22.08.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Maren Kroymann, bekannt für ihre Sketch-Comedy, geht in der siebten Staffel ihrer Show neue Wege. Mit Unterstützung von Natascha Ochsenknecht testet sie Reality-Formate, um selbst Realitystar zu werden. Die neue Staffel startet auf einem neuen Sendeplatz in der ARD.
Kroymann
Kandidatin Maren (Maren Kroymann, Mitte) geht im Testlauf für das Dschungelcamp an ihre Grenzen, als sie gegen die Realitystars Fabio Knez (rechts) und Jolina Mennen antritt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Ben Knabe
Kroymann
Sogar bei "Der Bachelor" nimmt Maren als Kandidatin teil. Und sie erhält tatsächlich eine Rose von Realitystar Filip Pavlović.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Niels-Jonas Simons
Kroymann
Um ein Realitystar zu werden, meldet sich Maren Kroymann (links) im "Institut für Realitätsentwicklung" an. Dessen Leiterin Natascha Ochsenknecht nimmt sie unter ihre Fittiche.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Ben Knabe
Kroymann
Maren Kroymann schlüpft in den neuen Folgen ihrer Show unter anderem in die Rolle ihrer schwäbelnden Schwester Margot, die auf Männerfang ist.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Ben Knabe
Kroymann
Ob Teleshopping das Richtige für Maren ist? Mit Franky (Sebastian Deyle) hat sie zumindest einen erfahrenen Präsentator an ihrer Seite.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Ben Knabe
Kroymann
Maren scheint, anders als Bachelor Filip Pavlović, nicht so recht für romantische Gesten zu haben zu sein.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Niels-Jonas Simons
Kroymann
Maren Kroymann versucht sich auf dem Weg zum Reality-Diplom, das sie für die Teilnahme an Realityshows qualifizieren soll, in unterschiedlichsten Formaten und geht dabei sogar unter die Piraten.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Repro

Vor wenigen Monaten beging die ARD ihren 75. Geburtstag. In einer Dokumentation über den Senderverbund kamen langjährige Weggefährten und -gefährtinnen zu Wort kamen. Unter den, naturgemäß, zahlreichen Männern befand sich auch sie: Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann. Auf die Frage nach dem für sie bedeutendsten Moment in der ARD antwortete sie: "Als ich als erste Frau im öffentlich-rechtlichen Fernsehen meine eigene Sendung bekommen habe, im September 1993." Ihre Show "Nachtschwester Kroymann" erreichte damals über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

ARD
Kroymann
Sketch-Comedy • 22.08.2025 • 23:55 Uhr

Bis heute bleibt die mittlerweile 76-Jährige eng mit der ARD verbunden. Seit 2017 präsentiert sie hier die Show "Kroymann", die in diesem Jahr den bereits dritten Grimmepreis einheimste. In der Nacht zum Samstag startet nun die siebte Staffel. Die vier Folgen sind jeweils im Doppelpack zu sehen sowie in der ARD Mediathek abrufbar.

Prominente Sketchpartnerinnen und -partner sind unter anderem Kolleginnen und Kollegen wie Annette Frier, Cordula Stratmann, Diana Amft, Julius Feldmeier und Reiner Schöne sowie zahlreiche Reality-Stars, darunter Max Bornmann, Filip Pavlović, Cecilia Asoro, Fabio Knez und Jolina Mennen. Und das hat einen guten Grund.

Natascha Ochsenknecht als Reality-Coach

Maren Kroymann möchte nämlich, nicht zuletzt wegen der Altersvorsorge, selbst Realitystar werden: "Ich will die Follower, ich will die Reichweite, ich will angekreischt werden von Teenagern in der U-Bahn!", sagt sie, bevor sie sich in die Hände einer professionellen Mentorin begibt: Natascha Ochsenknecht, die als Leiterin des "Instituts für Realitätsentwicklung" ein gewisses Schauspieltalent und viel Selbstironie beweist.

Gleich bei der ersten Begegnung mit der "verkopften Akademikerin" setzt sie den Ton, um die "verkopfte Akademikerin" von ihrem "öffentlich-rechtlichen Mindset" wegzubekommen: "Kommst hier rein, null vorbereitet, meinst, du bist die Größte ... du Bitch, du!" – Um ihre Eignung für das Genre zu testen und das richtige Format für sie zu finden, muss Maren Kroymann nun auf dem Weg zum Reality-Diplom Simulationen verschiedener Shows durchlaufen, vom Dschungelcamp über "Keeping up with the Kroymanns" bis zu "Der Bachelor" ...

Kroymann – Fr. 22.08. – ARD: 23.55 Uhr

