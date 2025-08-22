Home News TV-News

"Per Anhalter zur Ostsee": Kritik zum ARD-Drama mit Anja Kling

"Per Anhalter zur Ostsee"

Nele auf der Suche: Eine Mutter in Hamburg?

22.08.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Die elfjährige Nele glaubt, in einer Seriendarstellerin ihre Mutter zu erkennen und reist nach Hamburg. Ihre Großmutter folgt ihr panisch, was für alle zu einer Reise der Selbsterkenntnis wird.
Per Anhalter zur Ostsee
Großmutter, Tochter, Enkeltochter? Nicht ganz. Doch auch wenn Ani (Franziska Wulf, links) nicht die verschwundene Anita ist, wirken sie, Nele (Maïmouna Mbacké) und Steffi (Anja Kling) wie eine kleine Familie.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Auf der gemeinsamen Fahrt freunden sich Steffi (Anja Kling) und der Fernfahrer Ibo (Sahin Eryilmaz) an. Beide haben persönlichen Ballast zu tragen und schaffen es, sich gegenseitig zu öffnen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Steffi (Anja Kling, links) ist überglücklich, als sie mithilfe des Polizisten Lucas (Bernhard Conrad) ihre Enkelin Nele (Maïmouna Mbacké, Mitte) bei Ani (Franziska Wulf) in ihre Arme schließen kann.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Schauspielerin Ani (Franziska Wulf, links) hat durch die Begegnung mit Nele und deren Geschichte mit Mutter und Großmutter erkannt, dass sie sich den Problemen mit ihrer eigenen Mutter (Rike Eckermann) stellen muss.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Eine Spur führt Steffi (Anja Kling) und Polizist Lucas (Bernhard Conrad, rechts) an die Ostsee zum Bootsverleiher Fred (Jonas Minthe). Weiß er womöglich etwas über den Verbleib von Steffis Tochter Anita?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Werden Steffi (Anja Kling) und Nele (Maïmouna Mbacké) endlich erfahren, wo Anita abgeblieben ist?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Steffi (Anja Kling) ist in großer Sorge, als sie den Zettel sieht, den ihre Enkelin Nele hinterlassen hat. Das Mädchen ist heimlich von Köln nach Hamburg unterwegs, um ihre Mutter zu suchen. Die besorgte Oma reist ihr hinterher - und landet auf einem erkenntisreichen Roadtrip.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Nele (Maïmouna Mbacké, rechts) ist sich sicher, dass die Schauspielerin Ani (Franziska Wulf) ihre verschollene Mutter ist und sucht sie am Set ihrer Serie auf. Doch die Begegnung läuft nicht so, wie von dem Mädchen erhofft.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder
Per Anhalter zur Ostsee
Steffi (Anja Kling) hat seit dem Verschwinden ihrer Tochter große Verlustängste und setzt alles daran, so schnell wie möglich von Köln nach Hamburg zu kommen, wo sie ihre ausgebüxte Enkelin vermutet.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/filmpool fiction GmbH/Christine Schroeder

Irgendwann ist es wohl bei den meisten Schauspielerinnen so weit: Sie werden als Großmutter besetzt. Im Fall von Anja Kling muss man da doch kurz staunen. Die 55-Jährige führt im TV-Drama "Per Anhalter zur Ostsee" am Freitagabend im Ersten und vorab in der Mediathek das Trio seiner Protagonistinnen an. Der Arbeitstitel des Films lautete "Die Reise zu mir" und wäre passender gewählt als der eher beliebige finale Titel. Denn alle drei machen in dem 90-Minüter eine Reise der Selbstfindung durch. Der Weg ist das Ziel.

ARD
"Per Anhalter zur Ostsee"
TV-Drama • 22.08.2025 • 20:15 Uhr

Steffi (Kling) ist eine Helikopter-Oma, übervorsichtig, fast panisch, wenn es um ihre Enkelin Nele (Maïmouna Mbacké) geht. "Darf ich überhaupt irgendwas machen? Bind mir doch gleich 'ne Leine um!", sagt die Elfjährige wütend. "Du kriegst ja schon Angst, wenn ich nur einen Tee aufbrühe!" Vor acht Jahren verschwand Steffis Tochter Anita, Neles Mutter, spurlos während einer Reise. Zuvor hatten sie sich im Streit getrennt, seitdem lebt Steffi mit Schuldgefühlen. Nele erzählt sie, Anita sei auf Weltreise.

"Steffi hat mit begründeten und sehr verständlichen Verlustängsten zu kämpfen, die sie unbewusst ausgerechnet an der Person auslässt, die sie am allermeisten liebt", erklärt Anja Kling ihre Figur. "Dieser Konflikt hat mich sehr berührt. Und auch wenn wir versucht haben, eine leichtfüßige Erzählweise zu finden, sind die dargestellten Schwierigkeiten für mich absolut nachvollziehbar."

Derzeit beliebt:
>>HPV, Krebsangst und Aufklärung: Drei Stars brechen Tabus!
>>Model, Bond-Girl, Marvel-Star – Olga Kurylenko kann alles
>>„Nord bei Nordwest“ mit Schockmoment: Ein Opfer, zwei Identitäten
>>Überraschend ehrlich: Anja Kling über Ängste, Fans und Politik

Eine Reise zur Selbsterkenntnis

Und dann ist Nele plötzlich weg. "Omi, vertrau mir", steht auf einem Zettel, den sie zurückgelassen hat. "Ich bin bald zurück. Ich mach auch nichts Gefährliches." Beim Fernsehen am Abend zuvor glaubte sie, in der Seriendarstellerin Ani (Franziska Wulf) ihre Mutter erkannt zu haben. Kurzentschlossen fährt das Mädchen allein nach Hamburg zum Drehort.

Steffi folgt ihr in Panik. Doch im Zug verliert sie ihren Rucksack samt Ticket und wird vor die Tür gesetzt. In ihrer Not nimmt sie auf einer Raststätte eine Mitfahrgelegenheit des empathischen Fernfahrers Ibo (Sahin Eryilmaz) an. Der hat allerdings eine elfstündige Pausenpflicht. Auf dem nächtlichen Rastplatz kommen die beiden ins Gespräch und öffnen sich einander bei Würstchen im Regen. Zeitgleich trifft Nele auf Ani, die ihr allerdings schnell die Illusion nimmt, ihre Mutter zu sein. Ani wiederum wird durch die Begegnung mit dem Mädchen dazu motiviert, ihre eigenen Probleme nicht länger zu verdrängen.

Und was ist nun mit Anita? Werden Steffi und Nele endlich Klarheit über ihren Verbleib erhalten? Zumindest, so suggeriert es auch der Filmtitel, ist die Reise in Hamburg ja noch nicht zu Ende ...

"Es geht um die Fähigkeit des Loslassens"

"Per Anhalter zur Ostsee" ist typische ARD-Degeto-Kost: eine herzerwärmende Geschichte ohne besonderen Tiefgang oder größere Überraschungen. Doch dank der sympathischen Darstellerinnen sorgt der 90-Minüter für durchaus gemütliche und berührende Unterhaltung zum Wochenabschluss.

Die Botschaft fasst Anja Kling so zusammen: "In unserem Film geht es sehr um die Fähigkeit des Loslassens, des gegenseitigen Vertrauens und der Überwindung eigener Ängste und Schranken, die uns in unserem Leben oft hemmen." Und sie gesteht: "Auch wenn meine Kinder inzwischen erwachsen sind und ich ihnen in jeder Hinsicht zu hundert Prozent vertraue, kann ich die Sorge um sie ja nicht einfach so abstellen ... Sie bleiben für mich für immer meine Kinder, die beschützt werden müssen. Ich glaube, das ist ganz normal."

"Per Anhalter zur Ostsee" – Fr. 22.08. – ARD: 20.15 Uhr

Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Anja Kling, bekannt aus zahlreichen Mutterrollen, schlüpft in "Per Anhalter zur Ostsee" erstmals in die Rolle einer Großmutter. Warum der Generationenwechsel kein Problem war und welche neuen Projekte die Schauspielerin antreiben, verrät sie im Interview.
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?
"Die Akte General"
Die Akte General
Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
Helge Schneider - The Klimperclown
Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Das macht Florian Silbereisen hinter den TV-Kulissen
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Kino-Highlights am 21. August: Action, Liebe und Abenteuer
Neustarts
Afterburn
Helen Mirren rechnet ab: "Gebt mir keine schrecklichen Etiketten"
Altersangst
Helen Mirren
Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Gerüchte um Mönchengladbachs neue First Lady
Promi-Gerüchteküche
Bill Kaulitz
Von Disziplin bis Fantasie: Promis fordern neue Bildungsideale
"Schulgeschichten"
Schulgeschichten
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
„Fall For Me“ im Check: Erotisch? Dramatisch? Leider nicht!
Deutscher Netflix-Film
"Fall For Me" | Netflix
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv
Vierte Ehe steht an
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.