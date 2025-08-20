Verfolgung im Dunkeln: Dramatischer Fall bei „Aktenzeichen XY“

Ein gemütlicher Kegelabend unter Freundinnen endete für eine junge Frau in einer Katastrophe. Nun wird ihr Fall in der August-Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt.

Aktenzeichen XY... Ungelöst True Crime • 20.08.2025 • 20:15 Uhr

Sie war auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit ihren Freundinnen: Ein junge Frau radelte nachts eine ihr gut bekannte Strecke, als sie plötzlich zwei fremde Personen hinter sich bemerkt. Die Männer verfolgen sie. Was dann passierte, ist nun Gegenstand der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF. Moderator Rudi Cerne bittet abermals das Publikum um Mithilfe bei der Klärung ungelöster Verbrechen.

Ein älteres Ehepaar wird um ihre gesamten Ersparnisse gebracht So auch beim Überfall auf ein älteres Ehepaar: Die beiden hatten gerade ihre gesamten Ersparnisse bei der Bank abgehoben, als sie von Fremden umringt wurden. Am Ende war das Geld verschwunden. In einer Bankfiliale ereignete sich auch der brutale Überfall, bei dem zwei Angestellte Todesangst durchlitten. Ähnlich erging es einem Supermarkt-Angestellten, der nach Feierabend beim Verlassen des Markts plötzlich mit einer Pistole bedroht wurde. Bei den Ermittlungen zum Überfall auf einen anderen Supermarkt erhofft sich die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung: Die Identität des Täters könnte hier aufgrund eines besonderen Merkmals geklärt werden.

Neben den ungelösten Kriminalfällen präsentiert Rudi Cerne außerdem einen jungen Mann, der durch sein mutiges Eingreifen bei einer brutalen Gewalttat nun für den XY-Preis nominiert ist.

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 20.08. – ZDF: 20.15 Uhr

