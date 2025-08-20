Home News TV-News

Verfolgung im Dunkeln: Dramatischer Fall bei „Aktenzeichen XY“

Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?

20.08.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Ein fröhlicher Abend unter Freundinnen endet für eine junge Frau in einer schrecklichen Situation. Nun bittet Rudi Cerne in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ die Zuschauer um Hilfe.
Eine junge Frau wird auf dem Nachhauseweg von Fremden verfolgt. Nun ist ihr Fall Gegenstand bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.   Fotoquelle: ZDF/Tobias Schult

Ein gemütlicher Kegelabend unter Freundinnen endete für eine junge Frau in einer Katastrophe. Nun wird ihr Fall in der August-Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt.

ZDF
True Crime • 20.08.2025 • 20:15 Uhr

Sie war auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit ihren Freundinnen: Ein junge Frau radelte nachts eine ihr gut bekannte Strecke, als sie plötzlich zwei fremde Personen hinter sich bemerkt. Die Männer verfolgen sie. Was dann passierte, ist nun Gegenstand der neuen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF. Moderator Rudi Cerne bittet abermals das Publikum um Mithilfe bei der Klärung ungelöster Verbrechen.

Ein älteres Ehepaar wird um ihre gesamten Ersparnisse gebracht

So auch beim Überfall auf ein älteres Ehepaar: Die beiden hatten gerade ihre gesamten Ersparnisse bei der Bank abgehoben, als sie von Fremden umringt wurden. Am Ende war das Geld verschwunden. In einer Bankfiliale ereignete sich auch der brutale Überfall, bei dem zwei Angestellte Todesangst durchlitten. Ähnlich erging es einem Supermarkt-Angestellten, der nach Feierabend beim Verlassen des Markts plötzlich mit einer Pistole bedroht wurde. Bei den Ermittlungen zum Überfall auf einen anderen Supermarkt erhofft sich die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung: Die Identität des Täters könnte hier aufgrund eines besonderen Merkmals geklärt werden.

„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Seit 2013 ist die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Horst Lichter führt durch die Sendung, in der Experten den Wert von Exponaten schätzen und Händler um diese feilschen. Ein Überblick über die Experten und Händler der Show.
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.

Neben den ungelösten Kriminalfällen präsentiert Rudi Cerne außerdem einen jungen Mann, der durch sein mutiges Eingreifen bei einer brutalen Gewalttat nun für den XY-Preis nominiert ist.

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 20.08. – ZDF: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
