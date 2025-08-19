Terence Stamp ist tot: „Superman“-Star stirbt mit 87 Jahren

Der britische Schauspieler Terence Stamp ist tot. In einem Statement teilte seine Familie mit, Stamp sei am Sonntagmorgen des 17. August 2025 verstorben. Er war 87 Jahre alt. Mit Stamp geht eine weitere Größe des britischen Kinos. Der Schauspieler wirkte auch an Produktionen in italien und den USA mit.

Nach einem Karrierestart als Theaterschauspieler debütierte Terence Stamp 1962 in "Die Verdammten der Meere" (Originaltitel: Billy Budd) als Protagonist. Die Verfilmung eines Buches von Herman Melville wurde zum Erfolg und Stamp über Nacht zum Star. In den 1960er-Jahren gehörte er zu den britischen Symbolen der "Swinging Sixties", einer Phase des kulturellen Neuaufbruchs in Großbritannien. Stamp war für sein gutes Aussehen ebenso bekannt wie für seine Beziehungen mit zahlreichen Filmstars und Models. Seine Beziehung mit Julie Christie verewigten die Kinks mit einer Zeile in ihrem Song "Waterloo Sunset".

Sein Comeback in Hollywood: Die Rolle von Supermans Gegenspieler General Zog! Ende der 1960er-Jahre verbrachte Stamp ein paar Jahre in Italien und arbeitete mit Film-Legenden wie Pier Paolo Pasolini und Federico Fellini zusammen. Als er in seine Heimat zurückkehrte, war sein Ruhm verflogen – zeitgleich mit dem Ende der 1960er, wie der Schauspieler selbst einmal anmerkte.

1978 gelang Stamp mit seiner Darstellung von Supermans Gegenspieler General Zog in den beiden Comic-Verfilmungen "Superman – Der Film" (1978) und "Superman II: Allein gegen alle" (1980) ein Comeback in Hollywood. Im weiteren Verlauf seiner Karriere spielte er in Filmen wie "Priscilla – Königin der Wüste" (1994), "The Limey" (1999) und "Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung" (1999) mit.

Terence Stamps letzter Film war der Horrorthriller "Last Night in Soho" (2021) von Edgar Wright. Zuletzt hatte es Meldungen über eine mögliche Fortsetzung von "Priscilla" gegeben. Stamp hatte sich bereits bereit erklärt, die Rolle der Transfrau Bernadette, die ihm eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte, erneut zu übernehmen.

