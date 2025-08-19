Home News TV-News

Kampfschwimmer im ZDF: Leben am Limit für die Elitetruppe der Bundeswehr

"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"

Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz

19.08.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die ZDF-Dokumentation "Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz" gewährt Einblicke in das Leben der Bundeswehr-Elitesoldaten und deren Einsätze an der NATO-Ostflanke.
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Die Bedrohunglage an der NATO-Ostflanke bringt ein gefährliches Einsatzfeld für die Marine-Soldaten mit sich.  Fotoquelle: ZDF/ZDF frontal /Lukas Stiller / Nicolas de Leval Jezierski
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Kampfschwimmer operieren in der Luft, auf dem Land und natürlich im Wasser.  Fotoquelle: ZDF/ZDF frontal /Lukas Stiller / Nicolas de Leval Jezierski
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Die Dokumentation begleitet die Truppe bei realen Einsätzen.  Fotoquelle: ZDF/ZDF frontal /Lukas Stiller / Nicolas de Leval Jezierski
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Die körperlichen Anforderungen an die Marine-Einheit ist extrem.  Fotoquelle: ZDF/ZDF frontal /Lukas Stiller / Nicolas de Leval Jezierski
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Die Strömungen der Ostsee können extrem tückisch sein.  Fotoquelle: IStock/RicoK69
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Heimat der Truppe ist mit Eckernförde eine idyllische Gegend, die viele Bundesbürger oft nur als Ausflugsziel wahrnehmen.  Fotoquelle: IStock/Bjoern Wylezich

Ihr Auftrag sind Einsätze unter höchster Lebensgefahr: Der neue ZDF-Beitrag "frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz" stellt die Härtesten der Harten vor, die in den Diensten der Bundeswehr stehen. Die Zugangsvoraussetzungen für den Eintritt in die Marine-Einheit, die in Eckernförde bei Kiel stationiert ist, sind extrem hoch. Kampfschwimmer müssen weitaus mehr leisten können, als ihr Name nahelegt: Sie sollen sowohl auf dem Wasser wie auch an Land extrem knifflige Aufgaben erfüllen, wie die Doku von Anna Feist, die von der Truppe exklusive Zugänge erhielt, eindrucksvoll beweist.

ZDF
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz
Dokumentation • 19.08.2025 • 21:00 Uhr

Was das Arbeitsfeld der Kampfschwimmer der Deutschen Marine so besonders macht, ist ihr breites Aufgabengebiet mit sogenannten Kommandoeinsätzen. Und das in allen Elementen: Kampfschwimmer operieren zur See und an Land. Sie müssen luftlandefähig sein – etwa, indem sie mit Hubschraubern antransportiert werden oder durch Freifallsprünge abspringen. Wichtig ist, dass sie in kürzester Zeit dort vor Ort sind, wo sie dringend gebraucht werden – oft im Schutz der Nacht und bei schwierigen Wettersituationen.

Erschreckende Missstände und Versorgungsmängel

Um all das leisten zu können, trainieren die Elite-Soldaten an der Belastungsgrenze. In der ZDF-Dokumentation sieht man, wie die Ausbildung abläuft – und was davon dann konkret bei realen Operationen benötigt wird. Tatsächlich hat sich die Bedrohung nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der veränderten Sicherheitslage an der NATO-Ostflanke verschärft. Sabotage-Aktionen, Abhör- und Ausspionier-Versuche sowie Anschläge auf kritische Infrastruktur wie Untersee-Datenkabel gehören scheinbar fast schon zum Alltag.

Derzeit beliebt:
>>Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders: ARTE zeigt "Der ewig Suchende"
>>"Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte": Beatrice Egli lacht über sich selbst
>>"Whitney Houston" im ZDF: Das gefeierte Biopic erstmals im Free-TV
>>"Mels Block" im ZDF: Tragikomödie über Armut, Erfolg und alte Wunden

Die Filmautorin wirft auch die bange Frage auf, ob die Kampfschwimmer aktuell überhaupt zur Erfüllung ihrer komplexen Aufgaben in der Lage sind. Die Realität zeigt nämlich auch ein Bild erschreckender Missstände und Versorgungsmängel – etwa, wenn die Marine mit Booten im desolaten Zustand agieren muss. Wie einsatzbereit ist die Truppe wirklich?



Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Berühmtheiten stehen im Rampenlicht, doch hinter der glamourösen Fassade verbergen sich oft tragische und schockierende Geschichten. Einige Stars wurden zu Mördern und schockierten die Welt mit ihren Verbrechen. Von ehemaligen First Ladies bis hin zu Hollywood-Ikonen – ihre Taten erschüttern bis heute.
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!

Wer selbst neugierig geworden ist, was eine mögliche Bewerbung bei der Elite-Einheit angeht: Zu den geforderten sportlichen Mindestleistungen im Kampfschwimmer-Eingangstest zählt unter anderem, dass man einen 5.000-Meter-Lauf in höchstens 22 Minuten und 1.000 Meter Kraul-Schwimmen in höchstens 24 Minuten absolviert. Außerdem wird erwartet, dass man mindestens 30 Meter weit streckentauchen kann.

frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz – Di. 19.08. – ZDF: 21.00 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Der emotionale Abschied von Wenders an Pina
"Pina – Ein Film von Wim Wenders"
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag