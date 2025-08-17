Home News TV-News

"Pina - Ein Film von Wim Wenders": Die Hommage an seine Freundin auf ARTE

"Pina – Ein Film von Wim Wenders"

Der emotionale Abschied von Wenders an Pina

17.08.2025, 06.25 Uhr
von Hans Czerny
Wim Wenders' Film „Pina“ ist eine berührende Hommage an die verstorbene Choreografin Pina Bausch, präsentiert von ARTE anlässlich des 80. Geburtstags des Regisseurs.
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Fabien Prioville und Azusa Seyama tanzen unter der Wuppertaler Schwebebahn.  Fotoquelle: ARTE / Donata Wenders
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Ensemblemitglieder des Tanztheaters Wuppertal in einer ungewöhnlichen Phalanx.  Fotoquelle: ARTE / Donata Wenders
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Tanzen in "Pina": Dominique Mercy, Thusnelda Mercy und Clémentine Deluy (von links).  Fotoquelle: ARTE / Donata Wenders
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Vertrau dir, vertrau ihm: Damiano Ottavio Bigi und Silvia Farias Heredia.  Fotoquelle: ARTE / Donata Wenders

Die Choreografin Pina Bausch und den Filmemacher Wim Wenders verband eine 20 Jahre alte Freundschaft. Lange schon wollte der Regisseur einen Film über ihr Tanztheater machen. Doch er wusste nicht, wie er ihre Körperlichkeit ins Kino übertragen konnte. Als die 3D-Technik ausgereift genug war, gingen Bausch und er das gemeinsame Vorhaben 2009 endlich an. Während der Vorbereitungen starb Pina Bausch plötzlich und unerwartet. Wenders hat den Film, den er bei der Berlinale außer Konkurrenz uraufführte, dennoch fertiggestellt. Nun nicht mehr mit, sondern für Pina Bausch. ARTE wiederholt "Pina – Ein Film von Wim Wenders" (2011) nun im Rahmen einer Wenders-Reihe anlässlich des 80. Geburtstags des Meisterregisseurs, der am 14. August 1945 in Düsseldorf zur Welt kam.

ARTE
Pina – Ein Film von Wim Wenders
Dokumentarfilm • 17.08.2025 • 22:55 Uhr

Wenders musste so lange warten, denn zuvor sah man noch nie eine so ausgereifte 3D-Technik im Kino. Eine Technik, die sich um den Gegenstand, den es zu erzählen gilt, schmiegt. Die Tänzer scheinen tatsächlich in den Raum zu fliegen oder laufen in die Tiefe. Im Kino war das ein faszinierendes, vielleicht sogar erschreckendes Bild. Aber auch zweidimensional behält der Film viel von seiner Faszination.

Weite Strecken kommentarloses Tanztheater

Die revolutionäre Kunst der Pina Bausch, die seit 1973 in ihrer Heimat Wuppertal wirkte, spaltete das Publikum, trennte die Progressiven von den Konservativen. Vier ihrer Stücke wählte sie aus für diesen Film: "Sacre du Printemps", eines ihrer meistaufgeführten Stücke mit der Musik von Igor Stravinsky, "Kontakthof", das sie selbst schon auf verschiedene Arten variierte, schließlich "Café Müller" aus dem Jahr 1978, das von der Sehnsucht, zueinanderzufinden, und von der Einsamkeit erzählt. Einmal mehr eine reduzierte, schmuckfreie Arbeit. Das vierte Werk ist "Vollmond", ein reichhaltigeres, buntes Erleben vom Kampf der Geschlechter.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X: Giganten: Frida Kahlo": Kritik zur ZDF-Reihe
>>"Tatort: Zerrissen": Ein wahrer Krimi-Klassiker mit Richy Müller und Felix Klare
>>"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
>>Wim Wenders wird 80 - ARTE würdigt seine ikonischen Werke

Wenders wollte in erster Linie die Kraft der Bausch wirken lassen, was wiederum dazu führte, dass über weite Strecken kommentarlos nur Tanztheater zu sehen ist. Dazwischen erzählen Tänzer und Mitarbeiter von der großen Künstlerin und wie sie gearbeitet hat. Pina Bausch bleibt, vielleicht bewusst, dabei im Hintergrund, Wenders wahrt ihr Geheimnis. Nur selten werden Archivaufnahmen der Künstlerin integriert. Wenders' Zurückhaltung mag durch seine Trauer und den großen Respekt der guten Freundin gegenüber zu erklären sein. So fehlt das ganz Persönliche in dieser posthumen Hommage, die dem Werk den Vortritt lässt.

Kurz nach seinem 80. Geburtstag am 14. August zeigt ARTE im Schwerpunkt unter dem Titel "Erzähler, Erneuerer, Visionär" weitere Filme von und über Wim Wenders: Dazu gehören der Klassiker "Paris, Texas" (Montag, 18. August, 20.15 Uhr) ebenso wie die biografischen Doku "Anselm – Das Rauschen der Zeit" (Mittwoch, 20. August, 21.55 Uhr) sowie der dokumentarische Blick auf sein Leben und Werk "Wim Wenders: Der ewig Suchende" (Montag, 18. August, 22.35 Uhr) und die Biografie seiner Entdeckung Nastassja Kinski (Montag, 18. August, 23.30 Uhr).

Pina – Ein Film von Wim Wenders – So. 17.08. – ARTE: 22.55 Uhr

Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Sky du Mont, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, zieht sich nach einer glanzvollen Karriere zurück. Seine letzte Rolle spielt er in der Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu", die am 14. August 2025 Premiere feiert. Ein emotionaler Abschied mit Bully Herbig.
Karriereende
Sky du Mont

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Berlinale" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
So läuft's zwischen Helene Fischer & Florian Silbereisen
Harmonie oder Eiszeit?
Florian Silbereisen war zum ersten Mal in Helene Fischers ZDF-Show zu Gast.
Auch nach 20 Jahren noch aktuell: ARTE widmet Andreas Dresen einen Filmabend
"Sommer vorm Balkon"
Sommer vorm Balkon
Das verlorene Paradies: Mykonos im Wandel der Zeit
"Mykonos – Super Paradise"
Mykonos - Super Paradise
Schockierende Enthüllungen: Der dunkle Schatten der Gucci-Dynastie
"Gucci"
Gucci
Geheimnisse der Sachsen: Krieger oder Seefahrer?
"Die Sachsen – Piraten. Heiden. Kaiser"
Die Sachsen - Piraten. Heiden. Kaiser
Zoran Đinđić: Vom Hoffnungsträger zum Opfer
"Das Attentat – Geheimoperation Belgrad"
Das Attentat - Geheimoperation Belgrad
Oasis kehren zurück: Reunion-Tour der Britpop-Ikonen
"Oasis: Supersonic"
Oasis: Supersonic
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR
Urlaubsfeeling im TV
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont