Sky du Mont schließt die Klappe: Nach diesem Dreh ist Schluss mit dem Schauspielern

Nach 54 Jahren als Schauspieler – zuerst auf Theaterbühnen, dann auch für TV- und Kino-Produktionen vor der Kamera – hat sich Sky du Mont für sein persönliches Filmende entschieden. Sein letzter Dreh: die Fortsetzung einer der erfolgreichsten deutschen Comedy-Produktionen.

Denn nach fast 25 Jahren kommt mit "Das Kanu des Manitu" die langersehnte Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" von Michael 'Bully' Herbig in die deutschen Kinos. Mit dabei ist wieder der Bösewicht Santa Maria, gespielt von du Mont. "Nach so vielen Jahren ist das ein würdiger Abgang", erklärte du Mont seine Entscheidung bei der Pressekonferenz anlässlich der Premiere in München.

Der Abschied am Set sei emotional gewesen, erinnerte sich Herbig. Eigentlich hatte du Mont schon alle Szenen gedreht, doch für seinen letzten Drehtag hatte der Regisseur eine Idee: "Er kriegt noch mal eine Einstellung, die letzte." Das ganze Team habe sich für diesen Moment versammelt, erzählte "Bully". "Ich hatte mir ein paar Sätze zurechtgelegt, die ich sagen wollte. Aber ich kam nicht dazu. Der Frosch im Hals hat's verhindert."

Sky du Mont spielte an der Seite echter Hollywood-Größen Zu du Monts großen Filmen gehören neben "Der Schuh des Manitu" auch das Drama "Das Boot" (1981) und "Eyes Wide Shut" (1999), die letzte Regiearbeit des großen Hollywood-Regisseurs Stanley Kubrick, in der er neben Tom Cruise und Nicole Kidman spielte.

Weitere Hollywood-Größen, mit denen der Darsteller vor der Kamera stand, waren mit William Holgen, Gregory Peck und Anthony Quinn. Im deutschen Fernsehen war du Mont in renommierten Produktionen wie "Der Kommissar", "Der Alte", "Derrick" und "Tatort" zu sehen.

Trotz der großen Namen in seiner Vita war "Der Schuh des Manitu" für Sky du Mont kein besonders untypischer Ausflug ins Comedy-Fach: 1985 hatte er bereits in Otto Waalkes' Kinokomödie "Otto – Der Film" eine Hauptrolle übernommen. Mit "Bully" Herbig drehte er nach "Der Schuh des Manitu" außerdem noch "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" (2004), "Buddy" (2013) und "Bullyparade – Der Film" (2017).

Nun arbeitete er für seinen letzten Film ein fünftes Mal mit Herbig zusammen. Eine Frage drängt sich bei du Monts Beteiligung an "Das Kanu des Manitu" allerdings auf: Ist Santa Maria nicht am Ende von "Der Schuh des Manitu" gestorben? Wie dieses Problem gelöst wurde, ist ab Donnerstag, 14. August 2025, im Kino zu sehen.

