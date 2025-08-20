Home News TV-News

„Die Akte General“: ARD zeigt Biopic über NS-Ankläger Fritz Bauer

"Die Akte General"

Ulrich Noethen als Fritz Bauer: Wer war der Mann hinter den Auschwitz-Prozessen?

20.08.2025, 07.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Ulrich Noethen brilliert in "Die Akte General" als Fritz Bauer, der unerbittlich Nazi-Verbrecher jagt. Das ARD-Biopic zeigt den Mut des Generalstaatsanwalts, der die Auschwitz-Prozesse ins Rollen brachte.
Die Akte General
Fritz Bauer (Ulrich Noethen) ist auf der Suche nach Adolf Eichmann.   Fotoquelle: SWR/UFA FICTION/Hardy Brackmann
Die Akte General
Kanzler Konrad Adenauer (Dieter Schaad, links) weiß, dass sein engster Mitarbeiter Hans Globke (Bernhard Schütz, rechts) wohl an der Judenverfolgung beteiligt war. Dennoch hält er an ihm fest.  Fotoquelle: SWR/UFA FICTION/Hardy Brackmann
Die Akte General
Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter Kunze (Roland Kukulies) setzt Joachim Hell als Spitzel auf Fritz Bauer an.  Fotoquelle: SWR/UFA FICTION/Hardy Brackmann
Die Akte General
Fritz Bauer (Ulrich Noethen, links) weiß nicht, dass der BND Joachim Hell (David Kross) bei ihm als Spitzel eingeschleust hat.  Fotoquelle: SWR/UFA FICTION/Hardy Brackmann

80 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreite. Von den ungeheuerlichen Verbrechen wollten die Deutschen nach dem Krieg nichts wissen. Einer, der die Shoah ins kollektive Gedächtnis zurückholte, war Fritz Bauer, der ab den 50er-Jahren als Generalstaatsanwalt versuchte, die Verantwortlichen für die Naziverbrechen hinter Gitter zu bringen. 2016 porträtierte ihn ein Biopic mit einem genialen Ulrich Noethen in der Hauptrolle. Das Erste wiederholt "Die Akte General" nun am Mittwochabend zur besten Sendezeit.

ARD
Die Akte General
Drama • 20.08.2025 • 20:15 Uhr

Fritz Bauers Jagd auf Adolf Eichmann

Fritz Bauer sorgte dafür, dass Mitte der 60er-Jahre die Auschwitz-Prozesse ins Rollen gerieten. Der Film beginnt mit Bauers Jagd auf Adolf Eichmann. Fritz Bauer, als Jude während der NS-Zeit im Exil, versucht als Generalstaatsanwalt in Frankfurt, dem Mann den Prozess zu machen, der für ihn einer der Hauptverantwortlichen des Holocausts ist. Tatsächlich schafft es Bauer, Eichmann in Argentinien aufzuspüren und vom Mossad verhaften zu lassen.

Schwäbelnd und mit wirrer Frisur lässt Noethen einen Mann wieder auferstehen, der eine Wucht von Person gewesen sein muss. Der Film stellt Bauer einen Assistenten an die Seite, den es so nicht gegeben hat: David Kross spielt den jungen Staatsanwalt Joachim Hell. Der interessiert sich aber weniger für das Privatleben seines homosexuellen Vorgesetzten; vielmehr arbeitet er als Spitzel für den Bundesnachrichtendienst, der Bauers Arbeit sabotieren will. Für den BND legt Hell die Akte "General" an. So streift der Film Bauers Privatleben nur, ohne aber seine Homosexualität, damals noch strafbar, zu leugnen.

Eine große Bühne für den Ankläger der Nazis

Der Film von Stephan Wagner (Regie) und Alexander Buresch (Buch) fokussiert den politischen Widerstand, der Bauer entgegenschlägt. Wenn Adenauer (Dieter Schaad) ihn den "Querkopf aus Frankfurt" nennt, ist das noch harmlos. Es ist vor allem sein Kanzleramtschef Hans Globke (Bernhard Schütz), der Bauer Steine in den Weg legt. Kein Wunder: Bauer versucht zu beweisen, dass Globke an der Deportation von 20.000 Juden aus Griechenland beteiligt war. Vor allem Eichmann, mittlerweile in Israel vor Gericht, könnte Globke gefährlich werden.

Wie der Konflikt der beiden Männer ausgeht, steht in den Geschichtsbüchern. Hochspannend ist "Die Akte General" dennoch – schließlich war Fritz Bauer weitgehend vergessen. Einige Werke, die sich in den letzten Jahren mit ihm befassten, änderten das ein wenig – vom Kinofilm "Der Staat gegen Fritz Bauer" (2015) mit Burghart Klaußner in der Titelrolle bis zur Serie "Deutsches Haus" (2023). Auch das ARD-Biopic mit Ulrich Noethen bietet dem Ankläger der Nazis noch einmal die große Bühne, hervorragend inszeniert und bis in die Nebenrollen großartig besetzt.

Die Akte General – Mi. 20.08. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

