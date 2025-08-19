Home News Star-News

Von „Schwarzwaldklinik“ bis „Zürich-Krimi“: Christian Kohlund wird 75!

Ein Leben voller Rollen

Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!

19.08.2025, 16.39 Uhr
von Eric Leimann
Christian Kohlund wird 75 und bleibt als Thomas Borchert im "Zürich-Krimi" aktiv. Mit über sieben Millionen Zuschauern ist die Serie ein Straßenfeger, und neue Folgen sind bereits in Arbeit.
Christian Kohlund
Schauspieler Christian Kohlund wird 75 Jahre alt. Schon zu Zeiten der "Schwarzwaldklinik" (1985 bis 1989) war er ein Star. Heute freut sich der Schweizer Melancholiker über seine Familie und den Erfolg seiner Reihe "Der Zürich-Krimi".  Fotoquelle: © ARD Degeto/Roland Suso Richter
Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz
Zuletzt ermittelten Ina Paule Klink und Christian Kohlund im Dezember in "Borchert und der Schuss ins Herz". Aber zwei neue Folgen von "Der Zürich-Krimi" sind bereits abgedreht.  Fotoquelle: © ARD Degeto/Roland Suso Richter

Am kommenden Sonntag vollendet einer der beliebtesten deutschsprachigen Schauspieler sein 75. Lebensjahr: Christian Kohlund kam am 17. August 1950 in Basel zur Welt. Der Schweizer Theaterdarsteller erlangte Mitte der 80er-Jahre ungeahnte Popularität durch das Serien-Phänomen "Die Schwarzwaldklinik" im ZDF. Über 45 Folgen wirkte Kohlund als attraktiver Arzt Professor Vollmers mit.

Eine zweite populäre Reihe Christian Kohlunds war die eines weltreisenden Hotelgruppen-Chefs in "Das Traumhotel". Die spielte er zwischen 2003 und 2014.

Der Mittsiebziger schnappte sich eine Hauptrolle nach der nächsten!

Dass der zweifache Vater und Großvater ein drittes Mal Hauptdarsteller einer äußerst populären TV-Reihe werden würde, damit hätte er vielleicht sogar selbst nicht mehr gerechnet. Doch als Thomas Borchert, dem gefallenen "Anwalt ohne Linzenz" im "Zürich-Krimi", ist er nun seit 2016 im Ersten erfolgreich. Mit teilweise über sieben Millionen Zuschauern pro Folge sind die TV-Filme echte Straßenfeger.

Derzeit beliebt:
>>Terence Stamp ist tot: „Superman“-Star stirbt mit 87 Jahren
>>Tod von Matthew Perry: Überraschende Wende im Prozess gegen Dealerin
>>"Echtes Leben": ARD begleitet Schwarze Heidi bei ihrem Neuanfang!
>>Esther Sedlaczek: Comeback nach Baby-Pause mit Schweinsteiger!

22 Filme der Reihe sind bisher entstanden. Zuletzt lief im Ersten "Borchert und der Schuss ins Herz" kurz vor Weihnachten 2024. Dass die Krimis mit dem Mittsiebziger-Hauptdarsteller eingestellt würden, davon ist jedoch nicht die Rede. Zwei neue Folgen sind bereits abgedreht und dürften im Herbst oder Winter 2025/26 zu sehen sein.

Auch die Titel stehen bereits fest: In "Borchert und der Schlüssel zum Mord" geht es um einen Bauunternehmer, der nach dem Mord an seiner Ex-Buchhalterin verdächtigt wird. Borchert soll in dem Fall vermitteln. Auch "Borchert und die Glut des Bösen" wird kommen. Darin geht es um einen Brandanschlag auf ein jüdisches Kulturzentrum in Zürich. Der damit verbundene Todesfall ist jedoch komplizierter als zunächst vermutet.

Zweifacher Opa im Familienglück

Doch was treibt Christian Kohlund, den Mann mit der tiefen Stimme und der nachdenklichen Aura, im Herbst seines Lebens noch an? "Meine Familie ist mir das Allerwichtigste", sagte er in einem Interview 2024. "Ich habe immer versucht, die Familie mitzunehmen, wenn ich im Ausland drehte und sie Zeit hatten. Als die Kinder noch klein waren, war es besonders toll. Ein bisschen wie im Paradies."

Mittlerweile hat der mit der ehemaligen Schlagersängerin Elke Best verheiratete Kohlund zwei Enkelkinder – die kleinen Jungs seiner Tochter Francesca. Christian Kohlund hat mittlerweile das Ziel, "ein besserer Opa zu werden". Auf die Frage, was er als besserer Opa noch lernen müsse, antwortete er: "Mehr Ruhe und Zeit zu haben. Zwei Eigenschaften, die uns Erwachsenen generell weiterhelfen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

