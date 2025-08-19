"Echtes Leben": ARD begleitet Schwarze Heidi bei ihrem Neuanfang!

Mitten in Berlin-Kreuzberg, wo man so ziemlich jede Küche der Welt probieren kann, findet sich auch ein Restaurant mit Schweizer Spezialitäten. Und doch ist es weit mehr als das: Gegründet wurde die "Schwarze Heidi" von Jeniffer Morland, die sich unter demselben Künstlerpseudonym Jahre zuvor als Comedienne einen Namen gemacht hatte. Bis ein Schicksalsschlag alles veränderte. Wie sie mit dem Wechsel von der Bühne in die Gastronomie einst der schmerzvollen Realität entfloh, und weshalb sie ins Comedy-Geschäft zurückkehren will, zeigt nun eine ARD-Doku aus der Reihe "Echtes Leben". Unter dem Titel "Comedy. Krise. Comeback." begleitet der Film Jeniffer Morland bei ihrem Neuanfang zwischen Restaurants, Clubs und den Schweizer Alpen, wo sie aufwuchs und als junge schwarze Frau mit Vorurteilen zu kämpfen hatte.

Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback. Dokumentation • 19.08.2025 • 23:35 Uhr

Noch einmal neu zu beginnen, ist nicht leicht. Das illustriert die beliebte "Echtes Leben"-Reihe im Ersten regelmäßig, so auch diesmal: Denn Jeniffer Morland wagte den Neuanfang gleich mehrfach. Provozierend und laut begeisterte sie als "Schwarze Heidi" das Publikum – bis ihr Stiefvater starb, zu dem sie ein enges Verhältnis hatte. Sie gab das Comedy-Business auf. Konnte und wollte nicht mehr auf der Bühne lustig sein. Ihr Alter-Ego blieb nur als Namensgeberin ihrer mittlerweile drei Berliner Restaurants bestehen, die so viel Arbeit erforderten, dass sie dadurch die Trauer über den Tod des geliebten Menschen ein wenig verdrängte. Heute will Morland ein Comeback wagen, abermals auf der Bühne stehen. Ihr Ziel? Kommendes Jahr mit den großen Comedians des Landes aufzutreten.

Trifft sie heute noch den Humor des Publikums? Der Film von Yvonne App und Michael Zimmer begleitet Jeniffer Morland bei ihrem Neuanfang, der zahlreiche Herausforderungen birgt. Trifft sie heute noch den Humor des Publikums? Die Zeiten sind schließlich andere, vieles hat sich verändert. Die Doku liefert Einblicke hinter die Kulissen des Comedy-Geschäfts, zeigt die Protagonistin beim Schreiben ihrer Texte, bei Auftrittsvorbereitungen und schließlich bei ihrer ersten Live-Performance auf der Bühne eines "Open Mic"-Abends. Dass es keine geradlinige Erfolgsgeschichte ist, bestätigen die zahlreichen Probleme und Rückschläge, mit denen Morland auch angesichts ökonomischer Sorgen konfrontiert ist.

Die aktuelle Episode aus der "Echtes Leben"-Reihe, die oft von Schicksalsschlägen und mutigen Menschen berichtet, rekapituliert eine ereignisreiche Biografie – und begleitet die "Schwarze Heidi" auch in ihre Schweizer Heimat. Dort, in herrlicher Landschaft, wuchs sie auf; hier lebt ihre Mutter, und hier liegt ihr geliebter Stiefvater begraben. Der Film zeigt, wie Jeniffer Morland der alten idyllischen Heimat einen Besuch abstattet – aber auch, wie sie sich an eine Kindheit und Jugend erinnert, in der sie als Schwarzes Mädchen bisweilen Rassismus und Ausschluss erlebte. Das Schöne und das Unangenehme liegen im "echten Leben" manchmal nah beieinander.

Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback. – Di. 19.08. – ARD: 23.35 Uhr

