Schockierende Promi-Skandale: Diese Stars töteten Menschen!

Stars stehen in der Öffentlichkeit und werden bewundert oder gar angehimmelt. Oft erscheint die schillernde Welt der Promis makellos. Doch es gibt dort, zwischen Blitzlichtgewitter und Scheinwerferlicht, eine geheime, düstere Seite. Einige Stars wurden sogar zu Mördern.

Ob durch einen tragischen Unfall, durch Wahnvorstellungen, aus Eifersucht oder durch bizarre Experimente. Es gibt prominente Persönlichkeiten, die Schuld am Tod eines anderen Menschen sind. Hier gibt es einen Überblick, über die mörderische Seite einiger Stars mit Bildergalerie.

Sohn von Hollywood-Legende Marlon Brando mordete 1990 ereignete sich das Familien-Drama um Christian Brando, Sohn des Schauspielers Marlon Brando. Im Haus seines Vaters traf sich der damals 32-Jährige mit seiner schwangeren Halbschwester Cheyenne und dem Vater des Kindes Dag Drollett. Das Paar hatte sich erst kürzlich getrennt. Bei dem gemeinsamen Abendessen, soll Cheyenne Christian Brando davon berichtet haben, dass ihr Ex-Freund sie geschlagen haben soll. Daraufhin kam es zum Streit zwischen Dag Drollett und Brando. Der Sohn des Hollywood-Stars erschoss Drollett.

Laut seinen Angaben, wollte er den Ex-Partner seiner Halbschwester mit der Waffe nur erschrecken, doch es löste sich ein Schuss. Der Schauspieler wurde zunächst wegen Mordes angeklagt, verurteilt, dann wegen Totschlags. Im Prozessverlauf hielt Marlon Brandon ein leidenschaftliches Pläydoyer für seinen Sohn, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte.

Viereinhalb Jahre nach Haftantritt wurde Christian Brando vorzeitig aus der Haft entlassen. Kurz zuvor beging Cheyenne Selbstmord. Anfang der 2000er Jahre geriet der Schauspieler erneut unter Mordverdacht an der Ex-Ehefrau von Schauspieler Robert Blake, der sich jedoch nicht bestätigte. 2008, vier Jahre, nach dem Tod seines berühmten Vaters, verstarb Christian Brando an einer Lungenentzündung.

Bizarrer Versuch mit tragischem Ausgang William Seward Burroughs war ein berühmter, amerikanischer Schriftsteller und verfasste unter anderem den Roman "Nacked Lunch". Er war stets auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen und exzessivem Drogenrausch. Viel Geld gab der Autor für Strichjungen und Suchtmittel aus.

Mitte der 40er-Jahre lernte Burroughs seine Freundin Joan kennen, die ebenfalls den Drogen nicht abgeneigt war. Die beiden bekamen zwei Kinder und zogen auf eine Farm in Texas, wo sie tonnenweise Marihuana anbauten. Die Polizei kam dahinter und die Familie floh nach Mexiko, wo Joan zur Alkoholikerin wurde.

Dann kam es zum Abend, in der ein bizarres Experiment tödlich endete. Burroughs besaß mehrere Waffen und wollte zwei Pistolen verkaufen. Die Interessenten und zwei Bekannte des Schriftstellers trafen sich dafür in seiner Wohnung. Es floss viel Alkohol in der Runde, bis Burroughs auf die Idee kam, die Geschichte Wilhelm Tells nachzuspielen. Dafür sollte sich Joan ein Glas Whiskey auf den Kopf setzen, das er ihr von dort mit seinem Gewehr wegschießen wollte. So erschoss der Schriftsteller seine Frau. Nach zwei Wochen kam Burroughs aus dem Knast frei, denn die Tat wurde als "Unfall" bezeichnet.

Ex von Katy Perry und "O.C. California"-Star wurde zum Mörder Johnny Lewis wurde in Deutschland vor allem durch die Serien "O.C. California" und "Sons of Anarchy" bekannt. 2005 war der Schauspieler ein Jahr mit Pop-Star Katy Perry liiert. In den darauffolgenden Jahren ging es mit Lewis bergab. Er soll psychisch labil gewesen sein und mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt haben.

Im September 2012 wurde seine 81-jährige Vermieterin Catherine Davis in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Ihre Katze lag zerstückelt daneben. Vor dem Haus lag die Leiche von Johnny Lewis. Es wird davon ausgegangen, dass der 29-Jährige erst den Mord begangen hat und bei seiner Flucht vom Tatort durch einen Sprung vom Balkon verunglückte.

Ingrid van Bergen tötete aus Eifersucht In Deutschland beherrschte der spektakuläre Fall der Schauspielerin Ingrid van Bergen die Schlagzeilen. Es war die Nacht zum 3. Februar 1977, als der Star der deutschen Film-Branche zur Waffe griff. Ingrid van Bergen wartete damals in ihrer Villa am Starnberger See auf ihren Geliebten Klaus Knaths, der zu dem Zeitpunkt verheiratet war. Doch der Freund ließ auf sich warten. Dann rief eine Frau an und fragte nach "Klaus". Die eifersüchtige Schauspielerin ertränkte ihre Gedanken in Alkohol und nahm Valium.

Als dann Klaus Knaths zu Hause auftauchte, kam es zum Streit. Ingrid van Bergen griff zur Pistole und schoss mehrmals auf den damals 33-Jährigen. 1,9 Promille wurde im Blut der Täterin festgestellt. Verurteilt wurde sie zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags. Wegen guter Führung musste sie jedoch nur zwei Drittel der Strafe verbüßen.

Nach längerer Zeit kehrte Ingrid van Bergen als Schauspielerin zurück auf den Bildschirm und nahm 2009 an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Mit über 90 Jahren lebt Ingrid van Bergen nun in einer Wohngemeinschaft mit einer Freundin aus ihrer Haftzeit in München.

"Selbstmord aus Versehen" Phil Spector gilt als einer der einflussreichsten Produzenten der Rock- und Popmusik. Zahlreiche Stars haben mit ihm zusammengearbeitet. Doch neben seiner Musik, machte er auch mit seinem exzentrisches Verhalten auf sich aufmerksam. 2003 war die Schauspielerin Lana Clarkson bei ihm Zuhause. Dort wurde sie durch einen Revolverschuss in den Mund getötet. Spector sprach von einem „Selbstmord aus Versehen".

Im Prozess sagten unter anderem fünf Frauen aus, bis zu 30 Jahre davor von Spector mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Für die Tat bekam der Musikproduzent eine Freiheitsstrafe von 19 Jahren.

Ehemalige First Lady Laura Bush wird unfreiwillig zur Mörderin Laura Bush, die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, wurde in einen tragischen Unfall verwickelt. Es ereignete sich, als die Ehefrau des Ex-US-Präsidenten 17 Jahre alt war. 1963 übersah sie ein Stoppschild und rammte ein anderes Auto. Laura Bush plagten jahrelange Schuldgefühle, die sie in ihrem 2010 veröffentlichten Buch niederschrieb.

Bei dem Unfall saß sie am Steuer und war mit einer Freundin unterwegs. In dem anderen Fahrzeug saß der Star-Athlet ihrer Highschool, Mike Douglas. Laura Bush wurde aus ihrem Auto geschleudert und der junge Sportler starb. Später gestand sie, das sie als öffentliche Person den Verursachern von schweren Unfällen riet, sich mit den Angehörigen in Verbindung zu setzen. Doch sie selbst tat dies nicht, auf Anraten ihrer Eltern. Eine Entscheidung, die sie bitter bereuen würde.

Erdrückende Beweislast gegen Paralympics-Sprinter Er war die schillernde Persönlichkeit im Paralympics-Sport. Oscar Pistorius mit seiner Freundin, Model Reeva Steenkamp. Doch plötzlich zerbrach die Glitzer-Welt. Im Februar 2013 wird in Pistorius' Wohnung die Leiche von seiner Freundin gefunden. Mit vier Schüssen wurde die 29-Jährige durch die geschlossene Toilettentür getötet. Der Sportler, der unterhalb beider Knie amputiert ist, gab an, er habe hinter der Toilettentür einen Einbrecher vermutet und "furchtbare Angst" gehabt.

Doch die Richter glaubten ihm nicht und klagten ihn wegen Mordes an. Nur wenige Wochen vor dem Tod seiner Freundin, wurde Oscar Pistorius für das Abfeuern einer Waffe in einem Restaurant für schuldig gesprochen. Für die Tötung seiner Partnerin erhielt er eine Haftstrafe von 15 Jahren.

Töten, um zu bewahren? Sid Vicious war der Bassist der "Sex Pistols". Der Londoner wurde kurzzeitig Teil der Punkrock-Band, obwohl er selbst kein Instrument spielen konnte. Auf Konzerten wurde er leiser gedreht. 1977 begann Sid Vicious eine Liebesbeziehung mit Nancy Spungen, einem US-amerikanischen heroinsüchtigen Groupie. Gemeinsam stürzten sie sich in den Drogenrausch.

Im Oktober 1978 wurde Nancy Spungen erstochen in einem Hotelzimmer aufgefunden, zusammen mit Sid Vicious, der unter Drogeneinfluss stand. Zunächst wurde er wegen Mordverdachts festgenommen und gegen eine Kaution wieder freigelassen. Am 1. Februar 1979 kam der Musiker aus dem Gefängnis und starb nur wenige Stunden später. Bei der Feier zu seiner Freilassung nahm Sid Vicious eine Überdosis Heroin.

Seine Mutter, die 1996 ebenfalls an einer Überdosis Heroin starb, gestand in einen Interview, dass sie Sid die tödlich wirkende Dosis gegeben hatte, da er einige Stunden zuvor schon hochkonzentriertes Heroin konsumiert, es aber überlebt hatte. So wollte sie Sid vor dem erneuten Gang ins Gefängnis bewahren.

Profi-Wrestler bringt Frau und Sohn im Wahn um Als Boxer und Wrestler muss man den ein oder anderen heftigen Schlag einstecken. Manch einer so viele, dass sie Auswirkungen auf den Geisteszustand haben. So war es wohl bei Chris Benoits. Laut seines Obduktionsbericht war sein Hirn so sehr geschädigt wie das eines 85-jährigen Alzheimerpatienten.

Von dem Beginn ihrer Ehe an gab es zwischen Nancy und Chris Benoits immer wieder Probleme wegen häuslicher Gewalt. Im Jahr 2000 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Sieben Jahre später passierte die unfassbare Tat. Chris Benoits, Nancy und ihr Sohn wurden tot in ihrem Haus aufgefunden. Untersuchungen ergaben, dass der Wrestler seine Familie erdrosselte und sich selbst danach an einem Krafttrainingsgerät erhängte. Die Tat wurde mit Stereoid-Missbrauch und Hirnschäden erklärt.

Der mörderische Box-Held Gustav „Bubi“ Scholz wurde zum Box-Helden der Nachkriegsgeneration. Im Sommer 1984 änderte sich das strahlende Bild des mehrfachen Deutschen Meisters und Europameisters. Bubi Scholz erschoss seine Frau Helga im Rausch durch die Toilettentür. Der Boxer wurde direkt inhaftiert und versuchte sich dort vergeblich durch das Aufschneiden der Pulsadern das Leben zu nehmen.

Es folgte ein aufsehenerregender Prozess. Letztlich erhielt der mörderische Promi eine Haftstrafe von nur drei Jahren. Ein großer Skandal, da vermutet wurde, dass nur durch seine Prominenz so ein mildes Urteil gesprochen wurde. 1987 wurde Bubi Scholz aus der Haft entlassen, litt jedoch an Depressionen und war alkoholkrank. Im Jahr 2000 verstarb der einstige Box-Held in Berlin.

Mord oder Notwehr bei Snoop Dogg? Sinnlose Streits unter Gangs gehörten früher zum amerikanischen HipHop dazu. Für zahlreiche Musiker endete dies tödlich. 1993 startete Snoop Dogg seine Weltkarriere. Doch in dem Jahr wurde der Rapper auch wegen Mordes verhaftet. Während der Autofahrt erschoss sein Bodyguard einen Mann.

Das Opfer war Mitglied einer rivalisierenden Gang. Snoop Dogg wurde später freigesprochen, da der Mord aus "Notwehr" geschehen sein soll. Damit konnte der Gangster dieser Anklage entgehen. Doch die Liste seiner weiteren Straftaten ist lang, zahlreiche Verstöße wegen Drogen- und Waffenbesitzes und Vergewaltigung gehören dazu.

Geprobter Tod Einer der aktuellsten Tötungsdelikte unter Prominenten ist der Fall um Alec Baldwin. Am Filmset von „Rust“ ereignete sich im Oktober 2021 der tödliche Unfall, der die Medienwelt erschütterte. Alec Baldwin bediente während der Proben für eine Szene eine scharfe Pistole. Als ein Schuss ausgelöst wurde, traf die Kugel die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich.

Bis heute ist unklar, wie das passieren konnte und woran die Sicherheitsmaßnahmen gescheitert sind. Auch wenn der Tod der Kollegin ein Unfall war, hinterließ er einen unschönen Fleck auf der Weste des Schauspielers.

Serena Williams tötet bei tragischem Unfall Serena Williams wurde durch unglückliche Umstände zur Mörderin. 2017 kam es zu dem schrecklichen Autounfall, bei dem ein 78-Jähriger Mann starb. Es scheint ein großer Schock für die Tennisspielerin gewesen zu sein. Sie sei danach "am Boden zerstört" gewesen, erklärte die Spitzensportlerin. Doch, laut Untersuchungen, trug Serena Williams keine Schuld am Unfall. So habe sie sich an die "Verkehrsregeln gehalten und hätte den unglücklichen Zusammenstoß nicht vermeiden können".

US-Star löst Massenkarambolag aus 2006 war der Wirbel um die Schauspielerin und Rapperin Brandy groß. Auf einem vierspurigen Freeway in Kalifornien soll die Musikerin für eine Massenkarambolage verantwortlich gewesen sein. Damals sei sie mit ihrem Geländewagen auf das vordere Auto aufgefahren, als der Verkehrsfluss plötzlich stockte. Dabei starb eine 38-jährige Kellnerin.

Die Künstlerin wurde vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen, zahlte jedoch den Angehörigen des Opfers und weiteren Beteiligten Entschädigungen. Zu der Zeit war Brandy Jurorin der US Casting-Show "America's Got Talent", wurde aber, aufgrund des Vorfalls, in der zweiten Staffel durch Sharone Osbourne ersetzt.

Die Horror-Nacht zweier Hollywood-Stars 1987 waren die beiden berühmten Schauspieler Matthew Broderick und Jennifer Grey ein Liebespaar. Dann geschah der Unfall, der alles im Leben des "Dirty Dancing"-Stars veränderte, wie Jennifer Grey hinterher erklärte.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung des legendären Films, waren die beiden mit dem Auto unterwegs. Matthew Broderick am Steuer. Dann kam ihr Wagen aus der Spur und krachte in ein anderes Auto. "Es ist sehr schwer zu beschreiben, wenn man eine Nahtoderfahrung hat und beim Tod anderer Menschen anwesend ist", beschrieb die Schauspielerin den Unfall. Broderick wurde dabei schwer verletzt und eine 63-jährige Frau und ihre 28-jährige Tochter kamen dabei ums Leben. Die Strafe betrug 175 US-Dollar.

Deutscher Schauspiel-Star und der Mord im Affekt In Filmen der 1950er Jahre war Gunnar Möller häufig in seinen Rollen als netter junger Mann zu sehen. Schon als Kind stand der Schauspieler vor der Kamera, unter anderem für NS-Propagandafilme. 1954 heiratete er die Schauspielerin Brigitte Rau und bekam mit ihr drei Kinder.

Im September 1979 wurde der Film-Star dann zum Mörder. Es gab einen Streit zwischen den Eheleuten. Seine Frau soll einen anderen Mann gehabt haben und soll Möller in jener Nacht beschimpft haben. Der angetrunkene Schauspieler geriet, nach eigenen Angaben, in Raserei. "Ich weiß nur noch, dass ich den Saunaschemel nahm und auf Brigitte zustürzte. Der Rest ist in einem großen, schwarzen Loch verschwunden", erklärte Möller seine Tat im Interview mit BILD.

Fünf Jahre Haft bekam Gunnar Möller für den "Mord im Affekt". Nach seiner Entlassung spielte er in weiteren Filmen mit. Zur Tatzeit waren seine Kinder vierundzwanzig, neunzehn und fünfzehn Jahre alt. Zu seiner Tochter soll der "Ich denke oft an Piroschka"-Star, trotz des Mordes an der Mutter, später ein gutes Verhältnis gehabt haben. Anders soll es sich bei seinen Söhnen verhalten haben, die nichts mehr von ihm wissen wollten.

Ein NFL-Star als Serienmörder? Aaron Josef Hernandez war ein Football-Star und spielte für die New England Patriots. Doch der Sportler soll jahrelang ein Doppelleben geführt haben, in dem er seine Bisexualität auslebte. Die erste Anklage wegen Mordes erhielt Hernandez 2012. Damals soll der Football-Star einen Doppelmord begangen haben. Doch Hernandez musste aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden.

Rund ein Jahr später fand man den 27-jährige Odin Lloyd tot in der Nähe seiner Villa. Die beiden sollen sich gekannt haben, denn die Schwester seiner Verlobten hatte eine Beziehung mit Lloyd. Es fiel auf, das sein Haus professionell gereinigt worden und alle Kameras zerstört worden waren.

2015 wurde er zur lebenslanger Haft verurteilt. Zwei Jahre später erhängte sich der NFL-Star in seiner Zelle. Bei der Obduktion wurde eine schwere Erkrankung des Gehirns festgestellt.

Mord aus Wut Michael Jace wurde unter anderem durch die Serien "Law & Order" und "The Shield – Gesetz der Gewalt" hierzulande bekannt. Trotz seines Erfolgs hatte der Schauspieler Schulden und musste 2011 Privatinsolvenz anmelden. 2014 geriet Michael Jace mit seiner zweiten Ehefrau April in einen Streit. Vor den Augen der beiden Kinder, erschoss der Serien-Star seine Frau. Danach rief er selbst die Polizei. Für diesen Mord wurde Michael Jace zu 40 Jahren Haft verurteilt.

Don King prügelt Mitarbeiter tot Don King kommt aus dem rauen Boxer-Milieu. Bei einem Einbruch in eines seiner Wettbüros erschoss der prominente Box-Promoter den Täter - aus Notwehr, befand das Gericht. Einige Jahre später prügelte er einen seiner Mitarbeiter zu Tode, weil ihm dieser noch Geld schuldete. Aus zunächst lebenslanger Haft wurde eine mehrjährige Gefängnisstrafe, von der er nur gut drei Jahre verbüßte.

