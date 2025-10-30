Home News Star-News

Verrückt: Die Liebesstory von Jan Josef Liefers und Anna Loos

25 Jahre zusammen

Verrückt: Die Liebesstory von Jan Josef Liefers und Anna Loos

30.10.2025, 08.43 Uhr
von Julian Flimm
Sie sind Stars – doch wie wurden {link2content:65587} und {link2content:58901} ein Paar? Ein Moment am Set veränderte alles.
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Sie ziehen Millionen vor den Bildschirm und gehören zu Deutschlands Lieblingen. Doch wie fanden Jan Josef Liefers und Anna Loos zueinander? Nicht beim Candle-Light-Dinner – sondern am Set, mitten in einer Nacktszene!

Nacktszene mit Folgen: Der Beginn ihrer Liebe 1999

Es ist das Jahr 1999: Anna Loos steht für den Film "Halt mich fest!" vor der Kamera. Sie spielt die Rocksängerin Rita, die mit ihrem Gitarristen Johnny – gespielt von Jan Josef Liefers – eine Affäre beginnt. Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern war so intensiv, dass es nicht nur auf der Leinwand, sondern auch hinter den Kulissen gewaltig knisterte. „Weder Anna noch ich hatten das vor. Und dann ist es doch passiert. Wie es so ist“, erinnert sich Liefers Jahre später in einer ARD-Doku.

Alte Liebe, neuer Funke: Jan Josef Liefers zwischen Kramer und Loos

Doch so einfach war das mit der großen Liebe nicht: Liefers war zu diesem Zeitpunkt noch in einer Beziehung – mit Schauspielkollegin Ann-Kathrin Kramer. „Ich war damals eigentlich noch in einer Beziehung drin. Und eigentlich stand das überhaupt nicht zur Debatte, jetzt möglichst schnell 'nen Partner zu finden“, gab er offen zu.

Der Schauspieler wollte eigentlich nichts überstürzen. „Das war gegen den Plan. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, will man doch nicht gleich in die nächste reinrauschen“, so Liefers weiter. Doch wie das Schicksal es wollte, konnte er sich der Anziehungskraft zwischen ihm und Anna Loos nicht entziehen. Es kam, wie es kommen musste: Er trennte sich von Kramer und wurde mit Loos offiziell ein Paar.



25 Jahre Liebe: Was Anna Loos und Jan Josef Liefers verbindet

Die Liebe hielt. 2002 kam ihre erste Tochter Lilly zur Welt, zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Im Jahr 2004 gaben sich Loos und Liefers in Berlin das Jawort – wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag! Ein symbolischer Neustart in doppelter Hinsicht. 2008 wurde das Familienglück mit der Geburt von Tochter Lola komplett.

Während andere Promi-Paare nach wenigen Jahren auseinandergehen, sind Liefers und Loos seit mehr als 25 Jahren ein Team – beruflich wie privat. Doch was ist das Geheimnis dieser außergewöhnlichen Liebe? „Wenn sich zwei Menschen begegnen, können sie ‘ne mehr oder weniger große Schnittmenge haben. Die ist eben sehr groß mit Anna“, erklärte Liefers in einem ARD-Porträt. Doch nicht nur die gemeinsamen Werte und Interessen sind entscheidend – auch die Anziehungskraft spielt eine Rolle: „Abgesehen davon, dass ich so ‘ne schöne und sexy Frau habe, ist das eben auch wichtig.“

Erfolg auf allen Ebenen: Loos & Liefers heute

Beide sind heute Stars in ihren eigenen Welten: Anna Loos begeistert als „Helen Dorn“ Millionen Krimifans im ZDF, während Jan Josef Liefers als Dr. Boerne im Münster-Tatort ein echter Publikumsliebling ist.

