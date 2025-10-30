Home News TV-News

"Markus Lanz – Flucht": Warum flüchtet der Mensch aus seiner Heimat?

Migration

"Markus Lanz – Flucht": Warum flüchtet der Mensch aus seiner Heimat?

30.10.2025, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Markus Lanz reist in seiner neuen ZDF-Dokumentation zu den Brennpunkten globaler Fluchtbewegungen. Er besucht Syrien, Senegal und Süditalien, um die Ursachen und Herausforderungen der Migration zu beleuchten.
Markus Lanz - Flucht
Markus Lanz (links) will herausfinden, warum Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Gute Gründe findet er in Damaskus, Syrien. Dort herrschte zwölf Jahre lang Bürgerkrieg. Doch können und wollen Menschen von dort nun zurückkehren, da die Situation friedlicher geworden ist?  Fotoquelle: © ZDF/© Anabel Münstermann
Markus Lanz - Flucht
Zwölf Jahre dauerte der Bürgerkrieg in Syrien. Markus Lanz begutachtet ein völlig zerstörtes Stadtviertel von Damaskus.  Fotoquelle: © ZDF/© Anabel Münstermann
Markus Lanz - Flucht
Max (links) aus Senegal hat es nach Europa geschafft. Markus Lanz unterhält sich mit ihm und will wissen: Welche Motive treiben Max an - und gab es auch alternative Überlegungen bei ihm?  Fotoquelle: © ZDF/© Anabel Münstermann
Markus Lanz - Flucht
Markus Lanz begegnet Kindern auf der Straße einer Region, aus der viele Menschen fliehen. Wie geht es ihnen - dort?  Fotoquelle: © ZDF/© Anabel Münstermann
Markus Lanz - Flucht
Baba Mahhouz (rechts) erzählt Markus Lanz vor seinem zerbombten Haus in Douma, Syrien, seine Geschichte.  Fotoquelle: © ZDF/© Anabel Münstermann

Neben seiner einflussreichen Gesprächssendung "Markus Lanz" im ZDF begibt sich der deutsche Top-Talker auch immer wieder auf Reisen, um in aufwendigen Dokumentationen den brennenden Themen unserer Zeit nachzugehen. "Amerika ungeschminkt" (Oktober 2024) und "Ukraine: Leben mit dem Krieg" (November 2023) hießen die bis dato letzten Filme. Nun widmet sich der 56-Jährige einem neuen Thema, das die Welt belastet. Für "Markus Lanz – Flucht" reist er gemeinsam mit der Autorin Anabel Münstermann zu drei Brennpunkten internationaler Fluchtbewegungen: nach Syrien, in den Senegal und nach Süditalien.

ZDF
Markus Lanz – Flucht
Dokumentation • 30.10.2025 • 22:15 Uhr

In Syrien begegnet Markus Lanz Menschen, die Krieg, Gewalt und Folter überlebt haben. Er besucht zerstörte Städte sowie Orte wie das ehemalige Gefängnis Sednaya, die für staatliche Repression stehen. Die Bilder und Gespräche von dort verdeutlichen, warum eine Rückkehr für viele Geflüchtete ausgeschlossen bleibt. Gleichzeitig trifft Lanz auf Personen, die trotz jahrelanger Not und Unsicherheit vor Ort weiterhin auf eine friedliche Zukunft hoffen.

Von Syrien in den Senegal und nach Süditalien

Im Senegal richtet sich der Fokus auf die ökonomischen Hintergründe von Migration. Dort ist der Fischfang – einst eine wesentliche Lebensgrundlage – durch internationale Fangflotten erheblich zurückgegangen. Infolgedessen entsteht eine neue Infrastruktur: Fischerboote werden zu Transportmitteln für Migranten, frühere Kapitäne sind nun Schleuser. Junge Männer berichten von ihren Beweggründen, Hoffnungen und den Gefahren der Überfahrt. Für viele Familien sind zudem Geldsendungen aus Europa überlebenswichtig.

Derzeit beliebt:
>>"Bayerischer Kabarettpreis 2025": Alle Infos zur großen Preisverleihung
>>17. Staffel "Die Bergretter": Darum geht's in der neuen Folge mit Sebastian Ströbel!
>>"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass
>>Warum „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“ will

In Süditalien zeigt die Reportage die Schwierigkeiten, die nach der Ankunft der Geflüchteten in Europa entstehen. Einheimische und lokale Politiker sprechen sowohl von Hilfsbereitschaft und Solidarität als auch von Ablehnung, überforderten Strukturen und politischem Druck. Die Veränderungen, die Migration mit sich bringt, sind hier im Alltag ebenso spürbar wie in den Herkunftsländern.

Markus Lanz – Flucht – Do. 30.10. – ZDF: 22.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
„Rosenheim-Cops“-Star über fehlende Job-Angebote: „Mittlerweile kommt nichts mehr“
Herausforderungen im Schauspiel
Karin Thaler im Interview
Florian Silbereisen: Neue Romanze an Bord des „Traumschiffs“?
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Sebastian Ströbel: So hält der "Bergretter"-Star Familie und Beruf zusammen
Familienleben
Sebastian Ströbel im Interview
Sebastian Lege deckt auf: Was steckt wirklich in unseren Kühlprodukten?
"besseresser: Klägliche Kühlprodukte"
besseresser: Klägliche Kühlprodukte
Von Theater bis Karriereende: Was wurde aus den Stars der Kult-Serie "Diese Drombuschs"?
Beliebte TV-Familie
Diese Drombuschs
"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?
Romantisches Drama
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Schockierende Archivfunde: Die Pogromnacht von 1938 neu erzählt
"Die Nacht der Schande – Novemberpogrome 1938"
Die Nacht der Schande
Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
Maite Kellys Liebesleben
Maite Kelly
Bill Kaulitz wird Teil von ARD-Live-Krimi: "Fühle mich sehr geehrt"
Live-Krimi-Event
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"
Konkurrenz für Florian Silbereisen? Seine Familienmitglieder machen Musik
Gleich zwei Talente
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Was wurde eigentlich aus den Stars von "Doctor's Diary"?
Krankenhaus-Serie
Was wurde aus den "Doctor's Diary"-Stars?
Vornehm bleibt hier niemand: Neue Detektivserie mit Emma Thompson lohnt sich!
Explosive Ermittlungen
"Down Cemetery Road" | Apple TV
Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
Drama in der Küche
Mälzers Meisterklasse
"Sieben Stunden" unter Vollnarkose: Bill Kaulitz musste sich "großer OP" unterziehen
OP vor der Halloween-Party
Bill Kaulitz
„Angst ist der schlechteste Wegbegleiter“: Evelyn Burdecki ganz offen
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Krass: Deshalb schrieb „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel sein Testament
Arktis-Abenteuer
Sebastian Ströbel
Wird Sydney Sweeney das nächste Bond-Girl? Umstrittener Star stockt bei Reporter-Frage
Bond-Girl-Gerüchte
Sydney Sweeney
Neuer TV-Job: Ex-GNTM-Star Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL
Moderatorinnenwechsel
Exclusiv
Fun Facts: Das wusstest du noch nicht über Pumuckl
Kobold-Jubiläum
Fun Facts über Pumuckl
Löwen, Legenden und Lizenzentzug: 1860 München im Fokus
"Sportschau: Rise & Fall of 1860 München"
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Witz und Tragik: "Marie Brand" feiert ihr 30. Krimi-Jubiläum
"Marie Brand und der überwundene Tod"
Marie Brand und der überwundene Tod
Von Amy Winehouse bis Billie Eilish: Diese Musikdokus muss man gesehen haben!
Musiklegenden enthüllt
Die besten Musikerdokus aller Zeiten
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Neue Show für Steffen Henssler: Jetzt legt sich der TV-Koch mit ganz Europa an
Internationaler Kochwettbewerb
"Europa grillt den Henssler"
"So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt": Johanna Graen über "Sturm der Liebe"
Liebesgeschichte
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Sorge um Ex-"Bachelorette": Nadine Klein musste notoperiert werden
Not-OP in New York
Nadine Klein
So reich ist Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone
Formel-1-Mogul
Bernie Ecclestone