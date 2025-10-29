Home News Star-News

Konkurrenz für Florian Silbereisen? Diese Familienmitglieder machen Musik

Gleich zwei Talente

Konkurrenz für Florian Silbereisen? Seine Familienmitglieder machen Musik

29.10.2025, 13.28 Uhr
von Pamela Haridi
Auch sie haben Musik im Blut: Jetzt kommen Florians Nichte und Neffe groß raus!
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Florian Silbereisen steht häufig auf der Bühne.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

In der Familie Silbereisen wird nicht nur über Musik gefachsimpelt, sie wird dort gelebt. Während Florian Silbereisen (44) längst als Schlagerkapitän durch das deutsche Fernsehen schippert, sind auch seine Nichte Sara (25) und sein Neffe David (26) talentierte Musiker. Unter dem einfachen und deutschlandweit bereits vertrauten Namen „Die Silbereisens“ starten die beiden nun als Geschwisterduo durch. Ihr Werkzeug: Gitarre, Stimme und ehrliche Emotionen.

Vom Blaulicht zum Bühnenlicht

Sara ist Krankenschwester in Passau, David Berufsfeuerwehrmann in München. Im Alltag gehen also beide bodenständigen Berufen nach, die mit Showbusiness rein gar nichts zu tun haben. Nach dem Einläuten des Feierabends tauschen die Geschwister ihre Uniformen gegen Mikrofon und Gitarre. „Wir sind Sara & David – Geschwister aus Niederbayern und teilen seit unserer Kindheit eine große Leidenschaft: die Musik“, schrieben sie auf ihrem Instagram-Account (@die.silbereisens). Und weiter: „Unser Ziel: Euren besonderen Tag musikalisch unvergesslich machen.“ Ob Hochzeit, Taufe oder Jubiläum – privat buchbar garnieren die beiden festliche Anlässe mit Gefühlen, transportiert mittels Noten.

Ehrliche Musik mit Herz statt Show und Glamour

Während Onkel Florian mit Traumschiff-Flair vor einem Millionenpublikum glänzt, setzen Sara und David auf Nähe. „Neben der Musik arbeiten wir beide in Vollzeit – die Musik ist für uns eine Herzensangelegenheit“, schreiben sie. Ehrlich, handgemacht, bodenständig, das ist ihr Erfolgsrezept. Man merkt, dass diese zwei jungen Menschen musizieren, weil es ihr Bedürfnis ist. „Die Silbereisens“ arbeiten auch nicht dem großen Durchbruch entgegen, denn laut ihnen soll die Musik ihre schönste Nebentätigkeit bleiben.

Talent liegt bei den Silbereisens in den Genen

Schon der Stammbaum zeigt, dass bei den Silbereisens die Musik kein Zufall ist. Florian wuchs mit vier älteren Geschwistern im niederbayerischen Tiefenbach auf. Eine davon ist die acht Jahre ältere Sarina, die Mutter von Sara und David. Sie arbeitet als Grundschullehrerin. Offenbar erklingen im Hause Silbereisen keine schrägen Töne: Talent und Tatendrang gehören hier einfach zur DNS. Mit Berufung auf die Zeitschrift „die aktuelle“ berichtet der Merkur, von einem herzlichen Verhältnis von Florian zu Nichte Sara. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja eines Tages mit einem Familienduett auf großer Bühne?

Zwischen Feuerwehr, Notaufnahme und Herzklopfen

Was die beiden Geschwister zudem sympathisch macht, sind ihre Berufe. David löscht im Alltag Brände und Sara kümmert sich im Krankenhaus um Menschen in Not. Wenn sie gemeinsam musizieren, lodert ein mächtiges Feuer auf: Leidenschaft und Hingabe. Keine Schlagzeilen, kein Drama – nur zwei Geschwister, die Musik fühlen.

Helene Fischer kehrt zurück
Helene Fischer

Silbereisen bleibt Silbereisen, aber auf die leise Tour

Während sich Onkel Florian als Sänger, Moderator und Schauspieler schon jetzt ein Denkmal gesetzt hat, präsentieren Sara und David eine bescheidene, ehrliche Version des großen Namens. Sie zeigen, dass Musik keine große Bühne braucht, um zu wirken. Ob auf dem Inn, in einem Festsaal oder in einer Dorfkirche - bei den Silbereisens hört man, dass hier Herzblut mitschwingt. Wer weiß, vielleicht heißt es bald im ZDF nicht nur: „Willkommen bei Florian Silbereisen“, sondern: „Bühne frei für die Silbereisen-Familie!“

