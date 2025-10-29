Konkurrenz für Florian Silbereisen? Diese Familienmitglieder machen Musik

In der Familie Silbereisen wird nicht nur über Musik gefachsimpelt, sie wird dort gelebt. Während Florian Silbereisen (44) längst als Schlagerkapitän durch das deutsche Fernsehen schippert, sind auch seine Nichte Sara (25) und sein Neffe David (26) talentierte Musiker. Unter dem einfachen und deutschlandweit bereits vertrauten Namen „Die Silbereisens“ starten die beiden nun als Geschwisterduo durch. Ihr Werkzeug: Gitarre, Stimme und ehrliche Emotionen.

Vom Blaulicht zum Bühnenlicht Sara ist Krankenschwester in Passau, David Berufsfeuerwehrmann in München. Im Alltag gehen also beide bodenständigen Berufen nach, die mit Showbusiness rein gar nichts zu tun haben. Nach dem Einläuten des Feierabends tauschen die Geschwister ihre Uniformen gegen Mikrofon und Gitarre. „Wir sind Sara & David – Geschwister aus Niederbayern und teilen seit unserer Kindheit eine große Leidenschaft: die Musik“, schrieben sie auf ihrem Instagram-Account (@die.silbereisens). Und weiter: „Unser Ziel: Euren besonderen Tag musikalisch unvergesslich machen.“ Ob Hochzeit, Taufe oder Jubiläum – privat buchbar garnieren die beiden festliche Anlässe mit Gefühlen, transportiert mittels Noten.

Ehrliche Musik mit Herz statt Show und Glamour Während Onkel Florian mit Traumschiff-Flair vor einem Millionenpublikum glänzt, setzen Sara und David auf Nähe. „Neben der Musik arbeiten wir beide in Vollzeit – die Musik ist für uns eine Herzensangelegenheit“, schreiben sie. Ehrlich, handgemacht, bodenständig, das ist ihr Erfolgsrezept. Man merkt, dass diese zwei jungen Menschen musizieren, weil es ihr Bedürfnis ist. „Die Silbereisens“ arbeiten auch nicht dem großen Durchbruch entgegen, denn laut ihnen soll die Musik ihre schönste Nebentätigkeit bleiben.

Talent liegt bei den Silbereisens in den Genen Schon der Stammbaum zeigt, dass bei den Silbereisens die Musik kein Zufall ist. Florian wuchs mit vier älteren Geschwistern im niederbayerischen Tiefenbach auf. Eine davon ist die acht Jahre ältere Sarina, die Mutter von Sara und David. Sie arbeitet als Grundschullehrerin. Offenbar erklingen im Hause Silbereisen keine schrägen Töne: Talent und Tatendrang gehören hier einfach zur DNS. Mit Berufung auf die Zeitschrift „die aktuelle“ berichtet der Merkur, von einem herzlichen Verhältnis von Florian zu Nichte Sara. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja eines Tages mit einem Familienduett auf großer Bühne?

Zwischen Feuerwehr, Notaufnahme und Herzklopfen Was die beiden Geschwister zudem sympathisch macht, sind ihre Berufe. David löscht im Alltag Brände und Sara kümmert sich im Krankenhaus um Menschen in Not. Wenn sie gemeinsam musizieren, lodert ein mächtiges Feuer auf: Leidenschaft und Hingabe. Keine Schlagzeilen, kein Drama – nur zwei Geschwister, die Musik fühlen.