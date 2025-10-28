Helene Fischer zurück im TV? Erste Fotos aus ARD-Show aufgetaucht

Home News TV-News

28.10.2025, 10.00 Uhr
Helene Fischer zeigt sich wohl erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder in der Öffentlichkeit – Fotos zeigen sie bei den Dreharbeiten einer ARD-Show.
Helene Fischer
Aktuell befindet sich Helene Fischer nach der Geburt ihrer zweiten Tochter in einer Auszeit: Jetzt war sie allerdings bei der Aufzeichnung einer ARD-Show zu sehen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Helene Fischer ist vor wenigen Monaten erneut Mutter geworden und war seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch das ändert sich vielleicht bald – denn auf Instagram kursieren Bilder, die die Schlagerqueen bei den Dreharbeiten zu einer TV-Show zeigen.

Keine Auftritte, keine Konzerte, auch keine „Helene Fischer Show“: Fans brauchen derzeit Geduld. Seit der Geburt ihrer zweiten Tochter richtet die 41-Jährige den Fokus auf die Familie. Die erste Tochter von Fischer und Partner Thomas Seitel (40) kam im Dezember 2021 zur Welt – inzwischen ist die Familie zu viert.

Die Schlagerqueen könnte bald ins TV zurückkehren

Jetzt gab es dennoch ein kleines Lebenszeichen von Fischer. Auf einer Helene-Fischer-Fanpage auf Instagram tauchten am Montag Fotos der Sängerin auf, die sie mit den Kinder-Kandidaten der ARD-Show "Klein gegen Groß" zeigen. Die Sendung, in der prominente Erwachsene Spiel-Duelle gegen Kinder absolvieren, wird von Kai Pflaume (58) moderiert. Und offenbar taucht Fischer als eine der Herausforderinnen in den kommenden Shows auf. Fischer trägt einen schwarzen Pullover und eine Jeans. In den Kommentaren freuen sich die Fans über das Lebenszeichen: "Wow, wie gut sie aussieht!" und "Endlich was Neues von ihr zu sehen!" sind nur ein paar der vielen freudigen Reaktionen.

Helene Fischer könnte auch Songs performen

Laut einem Bericht von "Bild" stellt sich Helene Fischer in der Ausgabe nicht nur dem Duell gegen eine kleine Kandidatin, sondern performt auch eigene Songs. Demnach sang der Schlagerstar bei der Aufzeichnung im Duett mit Rolf Zuckowski "Bald ist Weihnachten" sowie ein Medley mit vier Songs aus ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit", das am 28. November erscheint. Offizielle Fotos von der Aufzeichnung gibt es derzeit nicht.



Die Folge "Klein gegen Groß" wird am Samstag, 13. Dezember, 20.15 Uhr, im Ersten und im ORF zu sehen sein. Bis dahin können sich die Fans auf weitere Ausgaben der Show mit Kai Pflaume freuen. So sind am Samstag, 1. November, 20.15 Uhr, unter anderem Moderatorin Ina Müller (60), Ex-Tennisprofi Boris Becker (57) und Radsport-Legende Jan Ullrich (51) zu Gast.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
