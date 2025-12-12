Neuer Film mit Robert Pattinson und Zendaya: Szene im Trailer sorgt für Wirbel

Worum es in "The Drama" konkret geht, ist nach dem frisch erschienenen Trailer gar nicht so einfach zu sagen. Die Szenen zeigen ein Paar, gespielt von den Hollywood-Stars Robert Pattinson und Zendaya, das sich im Laufe der Zeit immer mehr zu entfremden scheint. Dabei sorgt vor allem ein Moment für Wirbel unter den Fans.

Zunächst sind die Hauptdarsteller Robert Pattinson und Zendaya, deren Figurennamen noch nicht bekannt sind, bei einem Hochzeits-Fotoshooting zu sehen. Die Stimmung könnte kaum besser sein, so scheint es zumindest. Kurz darauf wird es auch schon körperlich: Bei einer intimen Szene im Bett schlägt Zendayas Figur ihrem Partner mit voller Wucht ins Gesicht. Es ist ein Moment, der für viele Betrachter des Trailers ziemlich überraschend kommt.

"Der Schlag hat mich umgehauen", schreibt ein Nutzer unter dem von Zendaya auf Instagram veröffentlichten Clip. "Zendaya, die Männer ohrfeigt, ist mein Lieblingsgenre", lautet einer der Top-Kommentare und ein weiterer Fan meint: "Ich bin gleichzeitig irritiert, erschrocken und interessiert."

Szene beschäftigte Robert Pattinson noch lange Der Trailer zeigt eine nach und nach umschlagende Stimmung. Es kommt zu weiteren Auseinandersetzungen. In einer späteren Szene ist Zendaya alleine im Hochzeitskleid zu sehen, wie sie sichtbar gezeichnet zur Flasche greift. Robert Pattinson wird mit Verletzungen im Gesicht gezeigt. Es bleibt offen, was zwischen dem Paar vorgefallen ist und wie es weitergeht.

Klar ist: Auch die Dreharbeiten scheinen es in sich gehabt zu haben. So berichtete Robert Pattinson bereits im März in einem Interview mit einem französischen Filmmagazin, dass ihn vor allem eine Szene noch lange beschäftigt habe. Der Schauspieler habe nicht gewusst, wie er die Szene bewerten solle und welche Notwendigkeit sie gehabt habe. Er habe deswegen anschließend zwei Stunden lang mit Zendaya telefoniert. Ob es sich bei der Szene um den Schlag im Bett gehandelt hat, ging aus dem Interview nicht hervor.

"The Drama" ist das neuste Werk des norwegischen Regisseurs Kristoffer Borgli. Der Film mit Robert Pattinson und Zendaya soll am 3. April 2026 veröffentlicht werden.

