So feiert Ina Müller Weihnachten: Ein Thema sorgt jedes Jahr für Streit

Ina Müller ist überzeugt: „Weihnachten ist ein Fest für Kinder.“ Gefeiert wird im Hause Müller trotzdem. Wie sie kürzlich im Podcast „Silvia am Sonntag“ erzählte, verbringt sie die Feiertage gemeinsam mit ihren Schwestern und ihrer Mutter. Dabei spielt vor allem ein Thema eine zentrale Rolle: „Alles dreht sich ums Essen. Morgens wird gefrühstückt, danach redet man sofort über das Mittagessen.“ Und schon beim „letzten Kaffee am zweiten Weihnachtsfeiertag“ stehe die nächste Frage im Raum: „Was gibt es nächstes Jahr zu Weihnachten?“

Auch die Rollenverteilung sei eindeutig. „Ich mache eigentlich nichts“, sagt Müller lachend. „Ich weiß nicht, wie man den Geschirrspüler richtig einräumt oder korrekt eindeckt.“ Dafür habe sie eine andere Aufgabe: „Ich bin dafür zuständig, mein Auto in Hamburg mit richtig guten alkoholischen Getränken zu beladen.“ Während sie sich um Prosecco und Wein kümmert, übernehmen ihre Schwestern das Kochen. „Die können das alle. Ich nicht – einen Braten könnte ich niemals hinbekommen!“

Das sind die Weihnachtstraditionen von Ina Müller und ihrer Familie Die Feiertage im Kreis ihrer Familie seien immer „sehr gemütlich“, erzählt Müller. Eine Sache vermisse sie allerdings: „Leider will keiner mehr mit mir in die Kirche gehen. Ich gehe eigentlich sehr gern, für mich gehört das einfach dazu.“ Der 60-Jährigen zufolge könne sie keine ihrer Schwestern dafür begeistern, sie zu begleiten. „Die sind alle aus der Kirche ausgetreten.“

Jedes Jahr gebe es deshalb innerhalb der Familie eine „große Diskussion“, berichtet Müller: „Darf man an Weihnachten überhaupt in die Kirche gehen, wenn man sonst nie hingeht?“ Für sie sei das völlig in Ordnung. „Der liebe Gott hätte dafür volles Verständnis“, meint die Entertainerin schmunzelnd – und ergänzt augenzwinkernd: „Der liebe Gott wäre vermutlich auch ausgetreten, wenn er die Rechnung gesehen hätte, die man als selbstständiger Mensch im höchsten Steuersatz zahlen muss!“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!