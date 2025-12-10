Home News TV-News

"Prange - Man ist ja Nachbar": ARD zeigt neuen Weihnachtsfilm mit Bjarne Mädel

"Prange – Man ist ja Nachbar"

ARD zeigt neuen Weihnachtsfilm mit Bjarne Mädel

10.12.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
In "Prange – Man ist ja Nachbar" zeigt Bjarne Mädel als scheuer Nachbar in Hamburg, dass Liebe auch in einem Mietshaus ihren Platz findet. Eine herzerwärmende Weihnachtsgeschichte voller Humor und Menschlichkeit.
Prange - Man ist ja Nachbar
Die bezaubernde Weihnachtgeschichte "Prange - Man ist ja Nachbar" erzählt von einem Titelhelden (Bjarne Mädel), der als scheuer, guter Geist in seinem Hamburger Mietshaus die Pakete für alle Nachbarn annimmt - und sich in Paketbotin Dörte verliebt.   Fotoquelle:  NDR/Manju Sawhney
Prange - Man ist ja Nachbar
Ralf Prange (Bjarne Mädel) freut sich, wenn Paketbotin Dörte (Katharina Marie Schubert) vorbeikommt.   Fotoquelle:  NDR/Thomas Leidig
Prange - Man ist ja Nachbar
Einer muss es ja machen! Nikolaus Prange (Bjarne Mädel, links) und Knecht Ruprecht Rohde (Olli Dittrich), im bürgerlichen Leben sein Nachbar, versorgen die Kinder im Haus mit Weihnachtsritualen.  Fotoquelle:  NDR/Thomas Leidig
Prange - Man ist ja Nachbar
Ungleiches Trio, das gern zusammen bei Prange abhängt: Nachbarsohn Malik "Butschi" (Samy Ghariani, zweiter von links) und Lieferdienstfahrer Micki (Božidar Kocewski, rechts) entwerfen eine Kennenlernstrategie für den schüchternen Prange (Bjarne Mädel).  Fotoquelle:  NDR/Thomas Leidig
Prange - Man ist ja Nachbar
Prange (Bjarne Mädel) und Dörte (Katharina Marie Schubert) treffen sich für ihr erstes Date im Baumarkt.   Fotoquelle:  NDR/Manju Sawhney
Prange - Man ist ja Nachbar
Prange (Bjarne Mädel) und Dörte (Katharina Marie Schubert) treffen sich zufällig auf dem Weihnachtsmarkt.  Fotoquelle:  NDR/Manju Sawhney
Prange - Man ist ja Nachbar
Dörte (Katharina Marie Schubert) ist eine Frau, die Prange gefällt: Sie fährt Lieferwagen und hat schon vor 11 Uhr Lust auf Deftiges.  Fotoquelle:  NDR/Manju Sawhney
Prange - Man ist ja Nachbar
Silke Prange (Gabriela Maria Schmeide) macht sich immer mal Sorgen um ihren - recht alleinstehenden - Bruder Ralf (Bjarne Mädel).   Fotoquelle:  NDR/Manju Sawhney
Prange - Man ist ja Nachbar
Prange (Bjarne Mädel) hat Dörte erzählt, er könne tapezieren - was leider nicht so ganz der Wahrheit entspricht.  Fotoquelle:  NDR/Manju Sawhney
Prange - Man ist ja Nachbar
Die Hausgemeinschaft feiert Silvester - nur Prange ist bockig und bleibt erst mal in der Wohnung.  Fotoquelle:  NDR/Thomas Leidig

Andreas Altenburg, der für den NDR-Hörfunk Comedyformate wie "Frühstück bei Stefanie" oder "Wilkommen bei den Freeses" erfand, weiß, wie der handelsübliche Norddeutsche tickt. Ein solcher ist auch seine Figur Ralf Prange, die ihm mehrere Lese-Bestseller bescherte.

ARD
Prange – Man ist ja Nachbar
Komödie • 10.12.2025 • 20:15 Uhr

Nun wird Prange, jener Sonderling aus Hamburg-Barmbek, über die Verkörperung Bjarne Mädels zum Filmhelden. "Prange – Man ist ja Nachbar" ist einer der schönsten Weihnachtsfilme, die das deutsche Fernsehen in den letzten Jahren schuf, spielt in einem Mietshaus im Osten Hamburg. Dort, wo man in endlosen Rotklinkerburgen teils noch bezahlbare Mieten stemmt und wo die sogenannten "kleinen Leute" zu Hause sind.

Bjarne Mädel als verliebter Nachbar: So entwickelt sich Pranges Romanze

Ein kleiner Mann ist auch der alleinstehende Mittfünfziger Prange. Er ist den ganzen Tag daheim, woher er sein Geld bezieht, ist nicht ganz klar. Er bewohnt eine der beiden Wohnungen im Erdgeschoss, daher klingeln die Paketboten meist gleich bei ihm. So auch die kommunikativ-pragmatische Dörte (Katharina Marie Schubert), die Prange schlichtweg umhaut.

Derzeit beliebt:
>>"Being Jérôme Boateng": ARD-Doku zeigt die Geschichte hinter den Schlagzeilen
>>Ein polarisierender Thomas Gottschalk: Das waren seine größten Fauxpas
>>Neuer „Stromberg“ und Horror-Hit: Das läuft jetzt im Kino
>>Bjarne Mädel über seine Rolle in "Prange – Man ist ja Nachbar"

Dass dieser Prange bis dato wenig Erfahrungen mit Frauen hat, wäre noch untertrieben. Deshalb fällt das Werben des Paketannahme-Spezialisten um die Frau vom Lieferdienst auch etwas speziell aus. Kritisch beäugt von Nachbar und Konkurrent Rohde (Olli Dittrich) sucht Prange etwas ungelenk nach Themen, welche die Kontaktzeit an der Tür verlängern helfen. Auf diese Weise kommt ein erstes Date im Baumarkt zustande. Auch Dörte ist alleinstehend und findet den bodenständigen Sturkopf Prange eigentlich ganz gut.



Michael Schumachers Anruf traf Johannes B. Kerner mitten ins Herz
Michael Schumacher hinterließ nicht nur sportliche Triumphe, sondern auch ein bemerkenswertes humanitäres Erbe. Johannes B. Kerner blickt dabei auf einen Augenblick zurück, der ihn bis heute bewegt.
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Bald weiß das gesamte Haus um die Liebesbemühungen Pranges. Vor allem seine ungleichen Freunde und Hausmitbewohner, Lieferwagenfahrer Micki (Božidar Kocewski) und der etwa zwölfjährige "Butschi" (Samy Ghariani), der aber wie ein Erwachsener behandelt wird, geben Prange Tipps, wie man bei Dörte zum Ziel kommt. All dies zieht sich durch die Adventszeit, spitzt sich an Weihnachten zu und erlebt sein großes Finale bei einer Silvesterparty vor und im Hamburger Rotklinker-Bau.

"Prange - Man ist ja Nachbar": Ein Stück Menschlichkeit zur Weihnachtszeit

Weil Andreas Altenburgs Geschichten das norddeutsche Timbre gleichermaßen genau, klug und witzig einfangen, versammelt die Verfilmung einige der Top-Kreativen des zeitgenössisch nordischen Humors: Dass Bjarne Mädel solche Typen wie kaum ein zweiter spielen kann, weiß man seit "Der Tatortreiniger" oder den Verfilmungen um Kommissar Sörenesen. Auch Mädels viel beachteter Film "Geliefert" steht Pate für seinen Prange, auch wenn dies ein in Bayern angesiedelter Stoff war. Im 2022 mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Werk brachte Bjarne Mädels Figur die Pakete noch selbst – nun nimmt er sie eben an. Und dass Olli Dittrich ("Dittsche") ebenso ein feiner Beobachter kleinbürgerlichen norddeutschen Lebens ist wie Regisseur Lars Jessen ("Für immer Sommer 90"), dürfte sich auch herumgesprochen haben.

Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic
Edin Hasanovic (33) begeistert nicht nur im Frankfurter "Tatort", auch privat läuft es für den Schauspieler rund. Seit 2011 ist er mit einer erfolgreichen Frau liiert. Ihre Beziehung hielt er lange geheim.
Edin Hasanovic im Portrait
Edin Hasanovic

"Prange – Man ist ja Nachbar" ist Tragikomik auf höchstem Niveau, die bei aller Unbill des Lebens am Ende das Gute im Menschen feiert. Hier über eine Hausgemeinschaft, die trotz extrem unterschiedlicher Herkunft und Lebensumstände zusammenhält. Es werden Pakete getauscht, Nikolaus-Auftritte organisiert oder eine große gemeinsame Silvesterparty vor der Haustür geplant.

Dabei kamen laut Regisseur Jessen insgesamt 36 Drehbuchseiten heraus, die im Treppenhaus spielen. Wunderbar sind zudem die Monologe und Dialoge von Prange und Co. – selten wird direkt gesagt, was man (emotional) ausdrücken will, sondern es wird in wortreiche Ausführungen zu Themen wie Schaumtapeten oder Sammelkarten am Baumarkt-Imbiss verpackt. Es wäre ja peinlich, dem anderen einfach zu sagen, dass man sie oder ihn mag oder gar liebt. Ein Dilemma, das dem Protagonisten erst mal das mögliche Lebensglück verhindert. Für die Zuschauer jedoch sind diese Momente ein Leckerbissen. Der Mittwochsfilm "Prange – Man ist ja Nachbar" ist wunderbares Weihnachtsfernsehen und ein fast schon brillant beobachtetes Stück Menschlichkeit.

Prange – Man ist ja Nachbar – Mi. 10.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
Kostendruck beim MDR
MDR-Turm, Leipzig
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic
Edin Hasanovic im Portrait
Edin Hasanovic
So feiert Ina Müller Weihnachten: Essen, Alkohol, keine Küche
Familiäre Weihnachtstraditionen
Ina Müller
"Tatort Münster": So verlief Mechthild Großmanns letzter Fall
Abschied nach 23 Jahren
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
Offiziell: Katy Perry ist mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen
Süßer Liebesschnappschuss
Justin Trudeau und Katy Perry
Friedrich Merz im Bürger-Duell: Wie geht es weiter mit Deutschland?
"Arena – Ihre Fragen an Friedrich Merz"
Friedrich Merz
Unverwechselbar: Mechthild Großmanns prägende Rolle im Münster-„Tatort“
"Tatort"-Abschied
Mechthild Großmann
Mechthild Großmann in ihrem letzten Fall als Wilhelmine Klemm
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
Wolfram Weimer im „ttt-Talk“: Wie viel Staat braucht die Kultur?
Kulturpolitik im Fokus
Wolfram Weimer
Mini-Rente für Thomas Gottschalk: Muss der Entertainer im Alter darben?
Finanzen des Showmasters
Thomas Gottschalk
Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab
Wie geht es ihm wirklich?
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
Karrierewechsel
Marisa Burger schmunzelt in die Kamera.
Nach Kritik von Howard Carpendale: So reagiert Helene Fischer
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
Programmänderung
ZDF: Die Bergretter - Abschiedsschmerz
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
Milliardenschwerer Vorstoß
Warner Bros
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute
Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen
Große Party
Giovanni Zarrella im Anzug
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose
"Terra X: Harald Lesch und ... sein persönlicher Jahresrückblick 2025"
Harald Lesch
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
„Queen of Fucking Everything“: Eine verstörend gute Krimi-Drama-Serie
Neue ZDF-Serie
Queen of fucking everything
„Ready Player One 2“: Das ist bisher über die Fortsetzung bekannt
Fortsetzung ungewiss
Ready Player One