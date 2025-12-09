Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
Spenden statt Rettungseinsätze
Am Donnerstag (04.12.25) fand „Die große Weihnachtsshow“ mit Moderator Giovanni Zarrella statt. Prominente Gäste präsentierten Songs aus ihrem aktuellen Repertoire oder stimmten besinnliche Weihnachtslieder an. Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier und Alexander Klaws führten musikalisch durch den Abend. Lord of the Dance brachten mit ihrem Tanz den Saal in Offenburg zum Beben. Währenddessen nahm die deutsche Prominenz aus Unterhaltung und Sport telefonisch Spenden entgegen. Mit den im Laufe der Show generierten Spenden werden Hilfsprojekte von Misereor und Brot für die Welt unterstützt.
Finale Folgen der „Bergretter“
Am 11. Dezember fliegen die Helfer wieder wie gewohnt ihre Rettungseinsätze. Das Staffelfinale wird voraussichtlich kurz vor Weihnachten am 18. Dezember ausgestrahlt. Es muss aber nicht gewartet werden! Jede Folge kann bereits jetzt in der ZDF-Mediathek abgerufen werden.
