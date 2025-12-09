Home News TV-News

Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!

Programmänderung

Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!

09.12.2025, 14.16 Uhr
von Alina Altendorf
Normalerweise laufen seit dem 30. Oktober donnerstags um 20:15 Uhr immer „Die Bergretter“. Doch am Wochenende gab es eine Änderung.
ZDF: Die Bergretter - Abschiedsschmerz
Aktuell läuft die neue Staffel von "Die Bergretter". Doch das ZDF zog eine Sendung vor.  Fotoquelle: ZDF

Spenden statt Rettungseinsätze

Am Donnerstag (04.12.25) fand „Die große Weihnachtsshow“ mit Moderator Giovanni Zarrella statt. Prominente Gäste präsentierten Songs aus ihrem aktuellen Repertoire oder stimmten besinnliche Weihnachtslieder an. Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier und Alexander Klaws führten musikalisch durch den Abend. Lord of the Dance brachten mit ihrem Tanz den Saal in Offenburg zum Beben. Währenddessen nahm die deutsche Prominenz aus Unterhaltung und Sport telefonisch Spenden entgegen. Mit den im Laufe der Show generierten Spenden werden Hilfsprojekte von Misereor und Brot für die Welt unterstützt.

Finale Folgen der „Bergretter“

Am 11. Dezember fliegen die Helfer wieder wie gewohnt ihre Rettungseinsätze. Das Staffelfinale wird voraussichtlich kurz vor Weihnachten am 18. Dezember ausgestrahlt. Es muss aber nicht gewartet werden! Jede Folge kann bereits jetzt in der ZDF-Mediathek abgerufen werden.

Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Das ZDF-"Traumschiff" ist bekanntlich umstritten: Entweder man liebt es, oder man hasst es. Moderator Klaas Heufer-Umlauf scheint da eher in die zweite Kategorie zu gehören. Er fand klare Worte zur Serie in der neuen Ausgabe von "Baywatch Berlin".
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.

