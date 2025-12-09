Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!

Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"

Das ZDF-"Traumschiff" ist bekanntlich umstritten: Entweder man liebt es, oder man hasst es. Moderator Klaas Heufer-Umlauf scheint da eher in die zweite Kategorie zu gehören. Er fand klare Worte zur Serie in der neuen Ausgabe von "Baywatch Berlin".