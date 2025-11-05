Home News Star-News

Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"

Irres Geständnis

Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"

05.11.2025, 09.10 Uhr
von Gianluca Reucher
Eine ungewöhnliche Dinner-Story sorgt für Aufsehen: Robert Pattinson schwärmt von einem improvisierten Mahl aus dem Müll, das ihm Jennifer Lawrence serviert hat.
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson verstehen sich bestens. Da macht es auch nichts, wenn die eine dem anderen mal eine Portion Müll serviert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Pascal Le Segretain

Diese Geschichte sorgte mächtig für Schlagzeilen: Jennifer Lawrence erzählte vor wenigen Wochen in der britischen "Graham Norton Show", dass sie einst "Twilight"-Star Robert Pattinson zum Abendessen bei sich hatte. Da ihr Kühlschrank allerdings leer war, bekam der Schauspieler von seiner Kollegin ein Gericht aus dem Mülleimer serviert. Jetzt hat sich der Hollywood-Star selbst zu dem kuriosen Vorfall geäußert.

Jennifer Lawrence und Robert Pattinson, die ab dem 13. November gemeinsam in "Die, My Love" in den Kinos zu sehen sind, pflegen auch abseits der Kamera eine enge Freundschaft. So schrieb der 39-Jährige seiner Kollegin damals, dass er gerade in ihrer Nähe sei – und wurde umgehend von der 35-Jährigen eingeladen, vorbeizukommen.

Als der "Batman"-Darsteller dann nach Essen fragte, habe sie improvisieren müssen, wie Lawrence im Gespräch mit Graham Norton verriet. "Ich hatte eigentlich nichts mehr da", erklärte sie und fügte zu der schließlich servierten Speise an: "Während er im Bad war, habe ich es einfach aus dem Müll gefischt." Pattinson soll sogar Nachschlag verlangt haben.

Robert Pattinson amüsiert von Müll-Anekdote

Dass es dem Filmstar offenbar gut geschmeckt hat, bestätigte dieser nun im Interview mit "Entertainment Tonight". Dort zeigte er sich von der Anekdote amüsiert und gestand: "Ich fand es köstlich. [...] Sie muss eine wirklich schöne Müllausbeute haben."



Er sei nicht wählerisch beim Essen und auch bezüglich der Wiederverwertung einer Mahlzeit habe er keinerlei Bedenken. So habe Pattinson schon damals betont, dass es ihm nichts ausmachen würde.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

