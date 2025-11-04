Home News Star-News

Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol

Ehrliches Geständnis

Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol

04.11.2025, 11.17 Uhr
von Gianluca Reucher
Lutz van der Horst überrascht Barbara Schöneberger im Podcast mit einer Beichte über seine Alkoholprobleme und spricht über die Entstehung seines Romans "Konfetti-Blues".
Lutz van der Horst und Fabian Köster
Lutz van der Horst (rechts), hier mit "heute-show"-Kollege Fabian Köster, hat über sein schwieriges Verhältnis zu Alkohol gesprochen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer
Barbara Schöneberger
Barbara Schöneberger hatte Veronica Ferres in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" zu Gast.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

Bei Lutz van der Horst läuft es seit Jahren ziemlich gut. Als Außenreporter der ZDF-Satire-Sendung "heute-show" ist der 50-Jährige längst einem breiten Publikum bekannt geworden und hat jüngst erst mit seinem Comedy-Kollegen Fabian Köster in dem ProSieben-Format "Schlag den Star" mit einer historischen Aufholjagd für Aufsehen gesorgt.

Lutz van der Horst überrascht mit intimer Alkohol-Beichte

Dass der Komiker aber nicht nur positive Zeiten erlebt hat, erzählt er in der neusten Folge von Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" – und überrascht die Moderatorin mit einer intimen Alkohol-Beichte.

Im Oktober dieses Jahres veröffentlichte van der Horst seinen ersten Roman "Konfetti-Blues". Wie er im Gespräch mit Schöneberger verrät, habe er den schon vor 20 Jahren angefangen – und zwar in einer Zeit, in der sich der Entertainer nicht so gut fühlte.

Derzeit beliebt:
>>Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner
>>Laura Dern trauert: Ihre Mutter Diane Ladd ist mit 89 Jahren gestorben
>>Marlene Lufen spricht über den schlimmsten Gast im Frühstücksfernsehen
>>Florian Silbereisens Laster - Barbara Schöneberger verrät ihn!

Lutz van der Horst offenbart: "Heute Tag 14 ohne Alkohol"

"Du bist auch niemand, der sich so wegschießt mit Alkohol, gell?", meint Schöneberger noch. "Doch", widerspricht van der Horst allerdings und gesteht: "Heute Tag 14 ohne Alkohol. Ich will es jetzt noch mal richtig lange durchziehen ohne Alkohol. Und es geht mir blendend."



Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner
Prominente sammeln nicht nur gewöhnliche Dinge. Von herzförmigen Steinen bei Heidi Klum bis zu Spock-Ohren bei Ben Stiller: Ein Einblick in die skurrilen Sammlungen der Stars.
Kuriose Schätze
Angelina Jolie

Die Moderatorin kann das gar nicht glauben. "Trinkst du? Du bist doch niemand der ... Wirklich? Mensch, Lutz!", zeigt sich Schöneberger völlig geschockt. Ob sie denn ebenfalls mal zum Glas greife, möchte dann wiederum "heute-show"-Reporter wissen. "Ich trinke Alkohol", gibt die 51-Jährige zu, ergänzt aber: "Ich bin auch nicht gefährdet für irgendwas."

In dieser Zeit verlor sich Lutz van der Horst im Alkohol

Das kann van der Horst leider nicht von sich behaupten. Vor allem vor 20 Jahren, als er an seinem Roman schrieb, habe er Probleme mit Alkohol gehabt. "Und in der Zeit hast du sehr viel getrunken?", hakt die Podcast-Gastgeberin erneut nach. "Ja", bestätigt der "heute-show"-Reporter, "das war eine Zeit, da ging es mir echt sch..." Damals steckte seine Karriere plötzlich fest und der Comedian befand sich in einer Krise, erinnert er sich. "Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich wäre nicht gefährdet, was Alkohol angeht. Es gibt schon Phasen, wo ich mich darin verlieren kann."

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

"Aber das ist doch gut zu wissen, dass es so ist", findet Schöneberger und wählt positive Worte: "Auf der Erfolgsseite gibt es jetzt keine Ausreden, warum du wieder anfangen solltest." Sie scherzt: "Also Tag 14, wir behalten das mal im Blick!"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "heute-Show" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Ralph Siegel abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Prinz Harry und sein Leben in den USA: "Es ist viel verwirrender geworden"
Prinz Harrys Pläne
Prinz Harry
Judith Rakers genervt an Halloween: "Blagen im Kürbis-Kostüm"
Halloween-Kritik
Judith Rakers
"Sieben Stunden" unter Vollnarkose: Bill Kaulitz musste sich "großer OP" unterziehen
OP vor der Halloween-Party
Bill Kaulitz
Judith Rakers macht Identitätsdiebstahl öffentlich: Das waren die fatalen Folgen!
Cyberkriminalität
Judith Rakers
Rudi Cerne über Fall, bei dem Mörder im "Aktenzeichen XY"-Studio saß: "unvergessen"
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Constantin Schreiber wird deutlich: "Wo leben wir denn?"
Ernste Worte
Maischberger
Bushido denkt über Rückkehr nach Deutschland nach
Nach drei Jahren in Dubai
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
Kandidaten kämpfen in Chris Talls Show um 10.000 Euro und Filmrolle
"Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show"
Chris du mich berühmt
Neu auf DVD: „Freakier Friday“, „Was uns verbindet“ & „Die Barbaren“
DVD-Highlights der Woche
"Freakier Friday"
Michael Schanze nahm über 100 Kilo ab – und hat schwere Nebenwirkungen
Mit der Abnehmspritze
Michael Schanze
Wie gefährlich ist Donald Trumps zweite Amtszeit wirklich?
"Trump: Das Gesetz bin ich"
Trump: Das Gesetz bin ich
Auschwitz-Doku im ZDF: Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte
"Überleben in Auschwitz"
Überleben in Auschwitz
Tim Mälzer ganz anders: So emotional ist seine neue Show
"Mälzers Meisterklasse"
Mälzers Meisterklasse
Neue Folgen des Bodensee-Krimis: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum
"WaPo Bodensee"
WaPo Bodensee
"Tatort"-Umbruch in Wien: Dieses Duo soll Krassnitzer & Neuhauser ablösen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Streaming-Highlights: „Maxton Hall 2“ sorgt für Herzklopfen bei Prime
Streaming-Neuheiten
"Frankenstein"
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
Influencer-Parodie
Mike Krüger
Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
Liebesbeziehung bestätigt
Jennifer Aniston
George Clooney rechnet mit Kamala Harris ab: „Es war ein Fehler“
Kritik an US-Wahl 2024
George Clooney
„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
42 Kilo weg! Martina Reuter feiert Bodybuilding-Debüt mit Stolz
SAT.1-Moderatorin
Martina Reuter
Dschungelcamp 2026? - So frech kontert der Schlagerstar die Gerüchte
"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"
Vincent Gross
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Tombstone“ bei ARTE: Kritik zum Western-Klassiker mit Kurt Russell
"Tombstone"
Tombstone
"Tatort: Erika Mustermann": Wie gut war der Krimi mit Corinna Harfouch und Mark Waschke?
ARD-Krimi
Tatort: Erika Mustermann
Schockierende Wahrheiten über Demenz enthüllt!
"Hirschhausen und das große Vergessen"
Hirschhausen und das große Vergessen