Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol

Bei Lutz van der Horst läuft es seit Jahren ziemlich gut. Als Außenreporter der ZDF-Satire-Sendung "heute-show" ist der 50-Jährige längst einem breiten Publikum bekannt geworden und hat jüngst erst mit seinem Comedy-Kollegen Fabian Köster in dem ProSieben-Format "Schlag den Star" mit einer historischen Aufholjagd für Aufsehen gesorgt.

Lutz van der Horst überrascht mit intimer Alkohol-Beichte Dass der Komiker aber nicht nur positive Zeiten erlebt hat, erzählt er in der neusten Folge von Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" – und überrascht die Moderatorin mit einer intimen Alkohol-Beichte.

Im Oktober dieses Jahres veröffentlichte van der Horst seinen ersten Roman "Konfetti-Blues". Wie er im Gespräch mit Schöneberger verrät, habe er den schon vor 20 Jahren angefangen – und zwar in einer Zeit, in der sich der Entertainer nicht so gut fühlte.

Lutz van der Horst offenbart: "Heute Tag 14 ohne Alkohol" "Du bist auch niemand, der sich so wegschießt mit Alkohol, gell?", meint Schöneberger noch. "Doch", widerspricht van der Horst allerdings und gesteht: "Heute Tag 14 ohne Alkohol. Ich will es jetzt noch mal richtig lange durchziehen ohne Alkohol. Und es geht mir blendend."

Die Moderatorin kann das gar nicht glauben. "Trinkst du? Du bist doch niemand der ... Wirklich? Mensch, Lutz!", zeigt sich Schöneberger völlig geschockt. Ob sie denn ebenfalls mal zum Glas greife, möchte dann wiederum "heute-show"-Reporter wissen. "Ich trinke Alkohol", gibt die 51-Jährige zu, ergänzt aber: "Ich bin auch nicht gefährdet für irgendwas."

In dieser Zeit verlor sich Lutz van der Horst im Alkohol Das kann van der Horst leider nicht von sich behaupten. Vor allem vor 20 Jahren, als er an seinem Roman schrieb, habe er Probleme mit Alkohol gehabt. "Und in der Zeit hast du sehr viel getrunken?", hakt die Podcast-Gastgeberin erneut nach. "Ja", bestätigt der "heute-show"-Reporter, "das war eine Zeit, da ging es mir echt sch..." Damals steckte seine Karriere plötzlich fest und der Comedian befand sich in einer Krise, erinnert er sich. "Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich wäre nicht gefährdet, was Alkohol angeht. Es gibt schon Phasen, wo ich mich darin verlieren kann."

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind Abonnieren

"Aber das ist doch gut zu wissen, dass es so ist", findet Schöneberger und wählt positive Worte: "Auf der Erfolgsseite gibt es jetzt keine Ausreden, warum du wieder anfangen solltest." Sie scherzt: "Also Tag 14, wir behalten das mal im Blick!"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!