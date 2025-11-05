Home News TV-News

„Theken-Cowboys“: Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling

Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling

05.11.2025, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
Die ARD-Komödie "Theken-Cowboys" entführt in die Welt eines Frankfurter Kiosks, wo drei Freunde durch einen mysteriösen Koffer in ein skurriles Abenteuer verwickelt werden.
Die alten Schulfreunde Guido (Alexander Wipprecht, links), Hajo (Aurel Manthei, Mitte) und Thorsten (Johannes Allmayer) leben und philosophieren über weite Strecken des Tages an Hajos Kiosk. Bis ein Koffer ihr Leben verändern könnte.
Hajos Kiosk in einer unspektakulären Gegend Frankfurts bildet das Zentrum der ziemlich überdrehten, mit höchster Gagdichte ausgestatteten HR-Komödie "Theken-Cowboys".
Die drei Schulfreunde Guido (Alexander Wipprecht, links), Hajo (Aurel Manthei, Mitte) und Thorsten (Johannes Allmayer) haben es zum Müllmann, Kioskbetreiber und Hausmeister gebracht. Alle drei Männer mittleren Alters sind Singles.
Ein fremder namens Finnbogson (Fridolin Sandmeyer) will den vermissten Koffer dringend wiederhaben. Ein Zeichen für den hohen Wert des Inhaltes?
Die polizeiliche Ermittlerin Leyla Aydin (Sabrina Amali) taucht überraschend regelmäßig am Kiosk auf. Ist sie tatsächlich nur Lakritz-Fan oder was will sie von Guido (Alexander Wipprecht, links), Hajo (Aurel Manthei) und Thorsten (Johannes Allmayer, rechts)?
Die Situation am Kiosk eskaliert. Kommissarin Petra Krosowski (Bärbel Schwarz) muss zur Waffe greifen
Kein Geld, keine Frauen und auch sonst ist wenig los in ihrem Leben: Guido (Alexander Wipprecht, links), Hajo (Aurel Manthei, Mitte) und Thorsten (Johannes Allmayer) verbringen ihre gesamte Freizeit bei Bier und Schnäpsen an einem Frankfurter Kiosk.

In einem, wie man in Frankfurt sagt, Wasserhäusje spielt die überdrehte ARD-Komödie "Theken-Cowboys", die nun zur besten Sendezeit zu sehen ist. Im Mittelpunkt stehen drei alte Schulfreunde: der Frankfurter Kioskbetreiber Hajo (Aurel Manthei), Thorsten (Johannes Allmayer), Hausmeister an einer Grundschule, sowie Müllmann Guido (Alexander Wipprecht) mit italienischen Wurzeln. Gemein haben die Männer mittleren Alters: Sie sind Singles, leiden unter Geldknappheit, und ihr Leben quillt nicht gerade über vor Perspektiven. Kein Wunder, dass man die Freizeit gemeinsam beim Genuss von Bier und "kurzen" alkoholischen Gentränken verbringt.

Theken-Cowboys
Komödie • 05.11.2025 • 20:15 Uhr

Was bleibt ist ein mysteriöser Koffer voller Überraschungen

Nachdem ein Kunde Hajos sein überraschendes Ende auf der Toilette von dessen Büdchen findet, bleibt ein mysteriöser Koffer zurück. Die drei Freunde haben Grund zu der Annahme, dass sich darin etwas sehr Wertvolles befindet. Als ein Anzugträger mit Schusswaffe auftaucht, verdichtet sich dieser Verdacht.

Das verdächtige Geschehen rund um Hajos Kiosk ruft nun auch die Polizei in Person der allerdings konkurrierenden Ermittlerinnen Leyla Aydin (Sabrina Amali) und Petra Krosowski (Bärbel Schwarz) auf den Plan. Mit jeder neuen Entscheidung der Kioskfreunde reiten sie ihr Leben zunehmend in eine Katastrophe hinein. Apropos reiten: Die völlig überdrehte Gauner-Groteske von Orlando Klaus und Alexander Wipprecht, der auch den Guido spielt, wird mit Westernmotiven erzählt, erinnert aber auch klar an die überspitzten Geschichten und den Humor von Filmemachern wie Quentin Tarantino und Guy Ritchie. Mit dem Unterschied, dass in dieser Komödie des Hessischen Rundfunks wohl mit kleinstem Budget gedreht wurde, denn die gesamte Handlung spielt auf engstem Raum im oder um den Kiosk herum.

Der Rheingold-Publikumspreis für "Theken-Cowboys"

Man könnte die 90 Minuten der Krimi-Komödie dafür kritisieren, dass der ein oder andere Gag klischeehaft und erwartbar wäre. Oder dass die Erzählung – dies liegt fast schon im Genre begründet – mit jeder Wendung immer grotesker und unglaubwürdiger wird. Andererseits könnte man auch loben: Klaus und Wipprecht, den man auch von der "heute show" kennt, erlauben sich eine Gag-Dichte wie in "Die nackte Kanone" und erschaffen mitunter lebenskluge Dialoge, die in den besten Momenten an Kultserien wie "Der Tatortreiniger" oder "Warten aufn Bus" erinnern.



Hinzu kommen für feine Beobachter noch Ausstattungswitze vom Feinsten: Über 200 Produkte mussten für den Kiosk mit ausgedachten Markennamen versehen werden. In den intensiv abgefilmten Regalen standen ausschließlich fiktive Marken wie "Blankenese"-Eis, "Krauti – der Kräuterschnaps", "Orlando-Cola" oder der Energiedrink "Blue Laser Energy – für immer wach". Ein Hoch auf das Schleichwerbungsverbot des öffentlich-rechtlichen Fernsehens!

Das Publikum nahm den Film, der bereits bei mehreren Festivals gezeigt wurde, hervorragend auf. Beim Filmfest München lief "Theken-Cowboys" ebenso wie beim 21. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen: Dort gewann die Komödie den Rheingold-Publikumspreis. Am 2. Dezember läuft sie zudem als einer von zehn von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ausgewählten Filme bei der Televisionale in Weimar.

Theken-Cowboys – Mi. 05.11. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

