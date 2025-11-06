Wechsel beim Wiener "Tatort": Diese Stars sollen das Kult-Duo ersetzen

Im Wiener „Tatort“ bahnt sich ein Generationswechsel an: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer werden Ende 2026 voraussichtlich zum letzten Mal gemeinsam als Ermittlerduo auftreten. Schon jetzt kursieren jedoch erste Spekulationen darüber, wer ihre Nachfolge antreten könnte. Wie der österreichische „Kurier“ berichtet, sollen zwei etablierte Schauspielpersönlichkeiten als künftiges Team gehandelt werden – die Zeitung verweist dabei auf „verlässliche Quellen“.

Österreichische Medien nennen möglichen neuen Ermittler Der gebürtige Wiener Schauspieler ist dem heimischen Fernsehpublikum seit Jahren bestens vertraut. Bereits mehrfach stand er für „Tatort“-Folgen vor der Kamera – zuletzt 2020 in der Episode „Pumpen“. Auch international hat er sich einen Namen gemacht: In der Netflix-Serie „Barbaren“ verkörperte er die Hauptrolle des Arminius und wurde dadurch weit über Österreich hinaus bekannt.



Laurence Rupp könnte ab 2027 im Wiener "Tatort" ermitteln. (Bildquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene)

Zweites Gesicht für das mögliche neue Ermittlerteam gehandelt Die Linzer Schauspielerin Miriam Fussenegger gehört zu den festen Größen der österreichischen TV-Landschaft. Seit ihrem Durchbruch 2015 spielte sie in zahlreichen Krimiformaten mit – darunter "SOKO Donau", "SOKO Linz", "Landkrimi", "Vienna Blood" und "Die Toten vom Bodensee". Zuletzt war sie im Krimi "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" zu sehen. Auch sie ist keine Unbekannte im "Tatort"-Kosmos und könnte die Nachfolge von Adele Neuhauser antreten.



Miriam Fussenegger war in vielen Krimis zu sehen. (Bildquelle: picture alliance / Karl Schöndorfer / picturedesk.com)

Keine Bestätigung von offizieller Seite Trotz der Medienberichte bleibt der ORF zurückhaltend. In einem Statement erklärte eine Sprecherin des Senders, dass man sich aktuell nicht zu Spekulationen äußern wolle. Eine offizielle Bestätigung zur Nachfolge des Wiener Ermittler-Duos gibt es bislang also nicht. Bis Ende 2026 werden Krassnitzer und Neuhauser jedoch wie geplant in ihren Rollen bleiben.