Home News Star-News

Ganz privat: So feiert Helene Fischer 2025 das Weihnachtsfest

Schlagerqueen

Ganz privat: So feiert Helene Fischer 2025 das Weihnachtsfest

21.12.2025, 14.29 Uhr
von Alexander Kords
Familie, Ruhe und bewusste Auszeiten: Helene Fischer spricht offen darüber, warum sie Weihnachten dieses Jahr ganz anders verbringen will.
Helene Fischer lächelt stark.
Helene Fischer hat über ihr Weihnachtsfest gesprochen.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Catherina Hess

Für viele Menschen sind die Weihnachtstage ein Rückzugsort voller Nähe und Ruhe – und genau diesen Weg schlägt Helene Fischer in diesem Jahr bewusst ein. Die Sängerin hat nun offen darüber gesprochen, wie sie die Feiertage fernab von Bühne und Kameras verbringen möchte.

Helene Fischer legt Weihnachtspause ein

Seit 2011 präsentiert Helene Fischer die nach ihr benannte TV-Sendung, die zunächst in der ARD und seit 2013 im ZDF läuft. Für viele Fans ist es zur liebgewonnenen Tradition geworden, am ersten Weihnachtstag „Die Helene Fischer Show“ zu schauen. Doch am 25. Dezember 2025 zeigt das ZDF zur besten Sendezeit den Film „Weihnachten im Olymp“. Der Grund: Helene Fischer hat den Sender darüber informiert, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im August 2025 eine TV-Pause einlegen zu wollen. Und diesem Plan fällt „Die Helene Fischer Show“ zum Opfer.

Im Podcast „May Way“ sprach Fischer Ende November 2025 mit der Bild-Unterhaltungschefin Tanja May über die Gründe für ihre Entscheidung. „Durch die Show war die Weihnachtszeit immer sehr kurz für mich“, berichtete die Sängerin. „Ich habe dann immer gearbeitet, und schon war Weihnachten da.“ Daher wolle sie sich in diesem Jahr Zeit zum Reflektieren nehmen und die Adventszeit genießen. „Ich gebe mich dem voll und ganz hin, ohne Einschränkungen“, so Fischer im Podcast. Sie wolle es demnach „dieses Jahr richtig krachen“ lassen. Davon profitieren in erster Linie ihr Partner Thomas, ihre ältere, 2021 geborene Tochter sowie deren kleine Schwester.

Derzeit beliebt:
>>Von Kevin bis Aschenbrödel: Das läuft an Heiligabend zur besten Sendezeit
>>"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer im Interview: "Ich hatte das Gefühl, an etwas Relevantem zu arbeiten"
>>"Promi-Darts-WM" 2026: Diese Stars machen in diesem Jahr mit!
>>„Terra X History“: Die unterschiedlichen Weihnachtsbräuche im Osten und Westen

Trotz Show-Pause: Helene Fischers Musik bleibt präsent

Es ist nicht das erste Mal, dass „Die Helene Fischer Show“ ausfällt, seit sie 2011 ins Leben gerufen wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie lief 2020 statt einer Live-Sendung ein dreistündiger Best-of-Zusammenschnitt, in dem das ZDF die Highlights der vorangegangenen neun Ausgaben zeigte. Auch 2021 und 2022 fiel die Show aus, um 2023 ihre Rückkehr auf den Bildschirm zu feiern.



Den Ausfall von Helene Fischers weihnachtlichem TV-Event können ihre Fans kompensieren, indem sie beispielsweise das Album „Weihnachten“ hören. Es kam 2015 heraus und ist mit über 1,2 Millionen Exemplaren eine der am besten verkauften LPs der deutschen Musikgeschichte. Darauf enthalten sind 35 Weihnachtslieder, die mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen wurden. Duette mit Xavier Naidoo, Ricky Martin und Plácido Domingo sind ebenfalls auf der Platte vertreten wie digital erstellte Songs mit Frank Sinatra und Bing Crosby. 2016 erschien eine neue Version des Albums mit acht weiteren Songs – unter anderem einem Duett mit Heintje.

Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Weihnachten fern der Heimat: Sophia Thomalla verbringt die Feiertage erneut nicht in Deutschland. Warum sie reist, was dahintersteckt – und wer darüber enttäuscht ist.
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.

Im November 2025 veröffentlichte Fischer die Langspielplatte „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“. Es ist bereits das dritte Album der Sängerin, auf dem sie Kinderlieder neu interpretiert. 25 Songs sind darauf enthalten, darunter ein Duett mit Rolf Zuckowski.

Nach der Pause kommt das Comeback

Für 2026 hat sich Helene Fischer viel vorgenommen: Anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums geht sie im Sommer auf Stadiontour, die am 10. Juni 2026 in Dresden beginnt und am 17. Juli 2026 in München endet. Dazwischen liegen zwölf Termine in neun Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bühne soll dabei mitten im Stadion stehen, damit alle anwesenden Fans ihre Lieblingssängerin stets im Blick haben. Wenn das kein würdiger Ersatz für die ausgefallene Weihnachtsshow ist …

Das könnte dich auch interessieren

"noch nie einen so tapferen Menschen kennengelernt": Clooney trauert um seine Schwester
Schwesterverlust
George Clooney
"Jupiter": Alle Infos zum Film über das Aufwachsen in einer Sekte
Glaube und Zweifel
Jupiter
Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten
Leise Feiertage statt Glamour
Thomas Gottschalk lächelt.
So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus
Hättest du ihn erkannt?
Sebastian Ströbel lächelt.
"Der kleine Lord" verpasst? Hier können Sie die Weihnachtsfilmklassiker (noch) sehen
Festtagsfilme
"Der kleine Lord"
Brutaler Taximord: Der neue „München Mord“ wird besonders rätselhaft
"München Mord – Eine echte Täuschung"
München Mord - Eine echte Täuschung
Wenn der Festtagspullover so richtig kratzt
Wie kommen wir da wieder raus?
Wie kommen wir da wieder raus?
ARD-Primetime: Beatrice Egli feiert Schlager kurz vor Weihnachten
"Die Beatrice Egli Show"
Die Beatrice Egli Show
Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
"Traumschiff"-Ärztin
Collien Fernandes im Interview
Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!
Promi-Nachwuchs
Alessia Herren
"Das Parfum" heute im TV: Der Film, der die Sinne verführt
Filmklassiker
Das Parfum
Mocro-Mafia: Die organisierte Gewalt kennt keine Grenzen - mit Wotan Wilke Möhring
"Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee"
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
ARD zeigt Patchwork-Weihnachtskomödie mit Starbesetzung
"Abenteuer Weihnachten – Familie kann nie groß genug sein"
Abenteuer Weihnachten - Familie kann nie groß genug sein
Die Schönheit der kleinen Dinge: Wim Wenders’ stillstes Meisterwerk
"Perfect Days"
Perfect Days
Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten
Gemeinsamer Auftritt bei Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
„Die Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb der Schauspieler bereits sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV
Trauer um Regisseur
Harry und Sally
"Checker Tobi": So wurde Tobias Krell zum "Volkslehrer der Nation"
Checker bei RTL
Tobias Krell
Neuauflage eines Musiker-Kampfs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Amadeus"
Bushido und Anna-Maria berichten von Horror-Flugerlebnis: "Da war überhaupt nicht mehr lustig"
Familienurlaub
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Promi-Duell mit Kultfaktor: Diese Stars sind dabei
"Die Pumuckl Show"
"Die Pumuckl Show"
Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?
"Red One: Alarmstufe Weihnachten"
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Kate Winslet inszeniert das Drehbuch ihres Sohnes
Die wahre Geschichte hinter „Goodbye June“
Goodbye June
„Miss Sophie“ bei Prime Video: Die Vorgeschichte von „Dinner for One“
Was geschah vor dem 90. Geburtstag?
Alicia Rittberg im Interview
Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt
Ewiger Mythos
Amadeus
"Er hat mich wirklich gebissen!": Macaulay Culkin trug Narbe aus "Kevin – Allein zu Haus" davon
Weihnachtsklassiker enthüllt
"Kevin - Allein zu Haus"
Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
Ein politischer Balanceakt
ARD"-Morgenmagazin"
Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
Dritter Teil der Erfolgsreihe
Eine Szene aus „Avatar: Fire and Ash“
Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger