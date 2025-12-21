Mocro-Mafia im "Tatort": Die organisierte Gewalt kennt keine Grenzen - mit Wotan Wilke Möhring

Der Hamburger Kiez-Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring), ohnehin als Landespolizist viel im Norden unterwegs, war in letzter Zeit ziemlich Partner-unstabil. Nach den beruflichen Partnerinnen Petra Schmidt-Schaller (gegangen) und Franziska Weisz (ermordet, also die Rolle) gab es zuletzt im "Tatort: Im Wahn" drei Ermittler. Neben Wotan Wilke Möhring agierten Florence Kasumba und Peri Baumeister. Und nun? Wird schon wieder alles anders! Im doppelten "Tatort: Ein guter Tag" (20.15 Uhr) und "Schwarzer Schnee" (21.45 Uhr) ermittelt Falke im deutsch-holländischen Grenzgebiet. Dafür stehen ihm zur Seite: die niederländische Ermittlerin Lynn de Baer (Gaite Jansen) und – bis auf Weiteres dauerhaft – Cyber-Kriminalist Mario Schmitt, gespielt von Denis Moschitto.

Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee Kriminalfilm • 21.12.2025 • 20:15 Uhr

Ihr Fall beginnt mit einem Deutschen, der spurlos von einem Campingplatz in der Grenzregion verschwindet. Weil dessen zeitweise Bleibe voller Blut ist, schickt das LKA Falke und Schmitt, um sich den vermeintlichen Tatort anzusehen. Bald kommt heraus, warum der Mann von der Polizei mit großer Intensität gesucht wird: Carsten Kellmann (Andrei Viorel Tacu), der sich Joe Glauning nannte und in der deutsch-niederländischen Grenzregion ein Autohaus führte, war in Wahrheit verdeckter Ermittler. Seinen Eintritt in die Strukturen der skrupellosen Mocro-Mafia sollte Gastronom Ervin Zoric (Sascha Alexander Gersak) werden, der die Villa seiner Familie und deren Luxusleben offenbar auch durch illegale Geschäften finanziert. Die beiden Männer haben einen besonderen Draht zueinander. Beide sind "intensive" Charaktere. Ist Kellmanns Mission nun aufgeflogen? Lebt der Polizist überhaupt noch?

Mocro-Mafia in den Niederlanden: Macht, Geldwäsche und skrupellose Gewalt Parallel zur Handlung auf deutscher Seite lernt man auch Menschen in den Niederlanden kennen. Ahmed Saidi (Yousef Sweid), der Boss der Mocro-Mafia, sitzt in Haft. Die Geschäfte führt derweil offenbar Sohn Karim (Yasin el Harrouk). Dann jedenfalls, wenn er nicht gerade teure Hip-Hop-Videos in der eigenen Villa dreht, denn eine Musikkarriere verfolgt der junge Mann ebenfalls. Zum System der Mocro-Mafia gehört nicht nur das massive Investieren und die Geldwäsche in deutsche Projekte, sondern auch ein extrem skrupelloses "Geschäftsgebaren". Ein Menschenleben ist quasi gar nichts wert. Oft werden blutjunge, perspektivlose Jungmänner mit Migrationshintergrund angeworben, um für die Mafia schmutzige Jobs zu erledigen. Einer von ihnen ist Imbiss-Hilfsarbeiter Sami (Hamza Iallouchen). Wie man sich denken kann, führen beide Handlungsstränge – der niederländische und der deutsche – irgendwann zusammen.

Die Namen hinter dem XXL-"Tatort" lassen aufhorchen: Regie führte "Tatort"-Debütant Hans Steinbichler ("Winterreise"), das Drehbuch stammt von den vielfach preisgekrönten Alexander Adolph ("München Mord") und Eva Wehrum. Sie erzählen ihren in düster-blassen Winterfarben und hohem Bodycount daherkommenden Plot allerdings auf Basis einer einst im "Spiegel" erschienenen Titelgeschichte: Journalist Jürgen Dahlkamp, der über die bedrohlichen Entwicklungen in den Niederlanden und was Deutschland damit zu tun hat, recherchierte, diente dem Filmprojekt als Berater. Auch wenn der von Denis Moschitto verkörperte Computer-Nerd mit autistischen Zügen als wunderbar "merkwürdige" Figur des für seinen schwarzen Humor bekannten Autors Alexander Adolph ("Die nettesten Menschen der Welt") zu erkennen ist – darüber hinaus gibt es in diesen 180 "Tatort"-Minuten, die als Koproduktion zwischen NDR und dem niederländischen Sender NPO entstanden, wenig zu lachen.

Gesellschaftskritik im „Tatort“: Ein Zweiteiler von beklemmender Konsequenz Trostlos und gequält wirken beinahe sämtliche Charaktere dieses Zweiteilers. Die Gnadenlosigkeit des Organisierten Verbrechens lässt ihnen kaum Luft zum Atmen. Nach Sympathieträgern sucht man vergebens, weil selbst die Kommissare ob der Niedertracht der anderen Figuren fast ein wenig konsterniert scheinen. Die Botschaft dieses deprimierenden Doppel-"Tatorts" lautet: Niemand entkommt dem System! Oder auch: Der Staat hat fertig! Offenbar haben Gesellschaft und Rechtssystem den Methoden der Gangster kaum etwas entgegenzusetzen.

Immerhin, auch wenn dies kein Trost beim Zuschauen ist: Das massenhafte Geld, ob nun gewaschen oder noch direkt mit den Drogen verknüpft, macht selbst jene nicht glücklich, die es haben. Passend dazu wirken selbst die Villen und von Drogen finanzierten hübschen Apartments des Krimis irgendwie trostlos in ihrem Luxus. Bewohnt werden sie allesamt von Menschen, die nicht frei wirken. Sie sind alle Teil des Geschäfts und vergifteter Beziehungen.

Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee – So. 21.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels