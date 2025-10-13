ARD-Quizshow: Wotan Wilke Möhring debütiert bei „Wer weiß denn sowas?“

Alles neu am Vorabend im Ersten. Oder besser: fast alles. Millionen von Quizfans werden in jedem Fall genau hinschauen, wenn der Debütant seine ersten Fragen zu beantworten hat. Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring ist neuer Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?".

Nach seiner Premiere in der ersten XXL-Sendung der neuen Saison am Samstag beginnt nun die reguläre Staffel – wie gewohnt werktags, um 18 Uhr. Wobei: Die XXL-Sendung wurde deutlich nach der ersten regulären Montagsausgabe aufgezeichnet. Möhrings Auftritt an diesem Montag war also wirklich sein erster.

"Wer weiß denn sowas?": Bestwerte bei der Einschaltquote Möhring tritt ein schweres Erbe an. Er folgt auf Elton , der auf eigenen Wunsch ausschied, um zum einen mehr Zeit für die Familie zu haben. Zum anderen wird er gemeinsam mit seinem Weggefährten Stefan Raab durch die neue RTL-Sendung "Die Unzerquizbaren" führen, die demnächst am Samstagabend laufen wird.

Gemeinsam mit Bernhard Hoëcker und Moderator Kai Pflaume wurde Elton zum Gesicht einer Sendung, die sich gegen alle Streaming-Konkurrenz behauptete und den Vorabend der ARD wieder attraktiv machte. Die Rateshow hat deutschlandweit eine riesige Fangemeinde und versammelte bisweilen mehr als vier Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Die letzte Staffel war die bisher erfolgreichste. Sie erreichte mit durchschnittlich 20,2 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 20- bis 59-jährigen Zuschauer Bestwerte.

So strukturiert die ARD das neue Vorabend-Programm Zum Auftakt der zwölften Staffel, die bis tief ins neue Jahr dauert, sind mit Paul Panzer und Atze Schröder zwei Stammgäste der Sendung mit dabei, die dem Debütanten die Eingewöhnung sicher leicht machen werden. Am Dienstag, 14. Oktober, werden Olli Dittrich und Michael Mittermeier antreten, am Mittwoch die Schauspieler Christian Berkel und Dietmar Bär, am Donnerstag und Freitag folgen Jens Riewa und Jana Pareigis sowie Sylvie Meis und Daniel Hartwich.

Neben dem Personalwechsel kommt es zu einer weiteren Neuerung: Das Erste strukturiert seinen späten Nachmittag und Vorabend neu. Bisher wechselten sich "Wer weiß denn sowas?" und das Quizformat "Gefragt – Gejagt"mit Moderator Alexander Bommes am Vorabend um 18 Uhr ab. Nun aber laufen die beiden Sendungen hintereinander.

Bis zum Jahresende zeigt das Erste neue Folgen von "Gefragt – Gejagt" um 17.10 Uhr, "Wer weiß denn sowas?" schließt sich wie gewohnt um 18 Uhr an. Das Boulevard-Magazin "Brisant" verliert demnach seinen Sendeplatz und wird bereits um 16.10 Uhr ausgestrahlt.

Wer weiß denn sowas? – Mo. 13.10. – ARD: 18.00 Uhr

