ARD-Quizshow: Wotan Wilke Möhring debütiert bei „Wer weiß denn sowas?“

"Wer weiß denn sowas?"

Kann Wotan Wilke Möhring Eltons Platz im Quiz-Hit ausfüllen?

13.10.2025, 10.21 Uhr
von Kai-Oliver Derks
Die beliebte Quizshow "Wer weiß denn sowas?" kehrt zurück und bringt frischen Wind ins ARD-Vorabendprogramm. Mit Wotan Wilke Möhring als neuem Teamkapitän und einer neuen Sendeabfolge sorgt die Show für spannende Unterhaltung.
Wer weiß denn sowas?
Premiere: Atze Schröder (Mitte) ist der erste Mitspieler des neuen Rateteam-Kapitäns Wotan Wilke Möhring (rechts). Links Moderator Kai Pflaume.  Fotoquelle: ARD/NDR/Morris Mac Matzen
Möhrings Bilanz
Neunmal war Wotan Wolke Möhring schon zu Gast bei "Wer weiß denn sowas?" Fünfmal saß er im Siegerteam, zuletzt im März 2025 an der Seite von Elton.  Fotoquelle: ARD/Morris Mac Matzen
Wer weiß denn sowas?
Moderator Kai Pflaume (Mitte) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (links) und Wotan Wilke Möhring (rechts) begrüßen zum Auftakt der neuen Staffel am Montag, 13. Oktober, die Comedians Paul Panzer (zweiter von links) und Atze Schröder.  Fotoquelle: ARD/NDR/Morris Mac Matzen
Wer weiß denn sowas?
Ausgabe zwei der neuen Ära am Dienstag, 14. Oktober: Moderator Kai Pflaume (Mitte) und die Kapitäne Bernhard Hoëcker (links) und Wotan Wilke Möhring (rechts) raten mit Michael Mittermeier (zweiter von links) und Olli Dittrich.  Fotoquelle: ARD/NDR/Morris Mac Matzen

Alles neu am Vorabend im Ersten. Oder besser: fast alles. Millionen von Quizfans werden in jedem Fall genau hinschauen, wenn der Debütant seine ersten Fragen zu beantworten hat. Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring ist neuer Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?".

ARD
Wer weiß denn sowas?
Show • 13.10.2025 • 18:00 Uhr

Nach seiner Premiere in der ersten XXL-Sendung der neuen Saison am Samstag beginnt nun die reguläre Staffel – wie gewohnt werktags, um 18 Uhr. Wobei: Die XXL-Sendung wurde deutlich nach der ersten regulären Montagsausgabe aufgezeichnet. Möhrings Auftritt an diesem Montag war also wirklich sein erster.

"Wer weiß denn sowas?": Bestwerte bei der Einschaltquote

Möhring tritt ein schweres Erbe an. Er folgt auf Elton , der auf eigenen Wunsch ausschied, um zum einen mehr Zeit für die Familie zu haben. Zum anderen wird er gemeinsam mit seinem Weggefährten Stefan Raab durch die neue RTL-Sendung "Die Unzerquizbaren" führen, die demnächst am Samstagabend laufen wird.

Gemeinsam mit Bernhard Hoëcker und Moderator Kai Pflaume wurde Elton zum Gesicht einer Sendung, die sich gegen alle Streaming-Konkurrenz behauptete und den Vorabend der ARD wieder attraktiv machte. Die Rateshow hat deutschlandweit eine riesige Fangemeinde und versammelte bisweilen mehr als vier Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Die letzte Staffel war die bisher erfolgreichste. Sie erreichte mit durchschnittlich 20,2 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 20- bis 59-jährigen Zuschauer Bestwerte.



So strukturiert die ARD das neue Vorabend-Programm

Zum Auftakt der zwölften Staffel, die bis tief ins neue Jahr dauert, sind mit Paul Panzer und Atze Schröder zwei Stammgäste der Sendung mit dabei, die dem Debütanten die Eingewöhnung sicher leicht machen werden. Am Dienstag, 14. Oktober, werden Olli Dittrich und Michael Mittermeier antreten, am Mittwoch die Schauspieler Christian Berkel und Dietmar Bär, am Donnerstag und Freitag folgen Jens Riewa und Jana Pareigis sowie Sylvie Meis und Daniel Hartwich.

Neben dem Personalwechsel kommt es zu einer weiteren Neuerung: Das Erste strukturiert seinen späten Nachmittag und Vorabend neu. Bisher wechselten sich "Wer weiß denn sowas?" und das Quizformat "Gefragt – Gejagt"mit Moderator Alexander Bommes am Vorabend um 18 Uhr ab. Nun aber laufen die beiden Sendungen hintereinander.

Bis zum Jahresende zeigt das Erste neue Folgen von "Gefragt – Gejagt" um 17.10 Uhr, "Wer weiß denn sowas?" schließt sich wie gewohnt um 18 Uhr an. Das Boulevard-Magazin "Brisant" verliert demnach seinen Sendeplatz und wird bereits um 16.10 Uhr ausgestrahlt.

Wer weiß denn sowas? – Mo. 13.10. – ARD: 18.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

