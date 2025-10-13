Home News TV-News

ARD zeigt „Mein Bunker, meine Waffe": Doku über Prepper in Deutschland

"ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen"

Panische Prepper oder kluge Vorsorge?

13.10.2025, 09.03 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue ARD-Dokumentation "ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen" beleuchtet die Welt der Prepper, die sich eigenständig gegen Krisen und Katastrophen wappnen, während das Vertrauen in staatlichen Schutz schwindet.
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
Wer sich für Kriege wappnen möchte, muss umfangreiche Vorkehrrungen leisten.  Fotoquelle: IStock/karenfoleyphotography
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
Immer mehr Menschen legen sich eine Basis-Überlebensausrüstung für Notfälle an.  Fotoquelle: IStock/SKapl
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
Ein notfallmedizinisches Basiswissen muss immer wieder aufgefrischt werden.  Fotoquelle: IStock/Eder Paisan
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
Viele Menschen haben nie richtig gelernt, wie man sich in Extremsituationen geschickt verhält.  Fotoquelle: IStock/Sergey Tinyakov

Kriege finden in den Köpfen statt. Dauerkrisen zersetzen den Grundoptimismus, auf dem Gesellschaften eigentlich fußen sollten. Die neue Dokumentation "ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen" beschäftigt sich mit einem Phänomen, das zunehmend erst genommen werden sollte.

ARD
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
Dokumentation • 13.10.2025 • 23:50 Uhr

Noch vor wenigen Jahren galten Menschen, die sehr konkrete Vorkehrungen trafen, um sich privat gegenüber allerlei Weltkatastrophen zu wappnen, noch als bestenfalls schrullige, wenn nicht sogar leicht verwirrte Zeitgenossen. Doch in einer Zeit, in der über die Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert wird, U-Bahn-Tunnel wie in der Ukraine als Luftschutzbunker dienen müssen und in der laufend Sirenen und Warn-Apps getestet werden, trifft Filmemacher Torsten Berg einen Nerv.

"Prepper": Vorbereitungen für den Ernstfall und Ausnahmesituationen

Die ARD-Dokumentation gibt den Menschen eine Stimme, die befürchten, dass sie der Staat nicht mehr hinreichend schützen kann – oder will. Es geht um die Szene der sogenannten "Prepper", die selbst Vorkehrungen treffen wollen – gegen die Gefahren durch Krieg, Terrorismus, Cyberangriffen, Naturkatastrophen und organisierter Kriminalität.

Sie legen Bunkerräume an und hamstern Vorräte. Es geht um wichtige Überlebenstechniken und um Fragen, mit denen man sich konkret befassen sollte – auch in speziellen Schulungen: Wo findet man im Ernstfall ärztliche Hilfe oder Strom für Handys? Und wie soll man sich in Ausnahmesituationen verhalten?

ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen – Mo. 13.10. – ARD: 23.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

