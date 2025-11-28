Home News TV-News

"Adventsfest der 100000 Lichter" mit Florian Silbereisen, Roland Kaiser und Co

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Florian Silbereisen feiert Advent - mit Roland Kaiser & Andrea Berg

28.11.2025, 11.04 Uhr
von Jasmin Herzog
Florian Silbereisen lädt zum Adventsfest der 100.000 Lichter ein und eröffnet mit musikalischen Highlights die Vorweihnachtszeit. Stars wie Andrea Berg und Roland Kaiser sorgen für festliche Stimmung im Ersten.
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Moderator Florian Silbereisen besingt einmal mehr die besinnliche Jahreszeit.   Fotoquelle: MDR/JürgensTV/Beckmann
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Bereits seit 2004 stimmt Florian Silbereisen mit seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf die Weihnachtszeit ein.   Fotoquelle: MDR/JürgensTV/Dominik Beckmann
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Strahlemann: Im Vorjahr büßten Florian Silbereisen und sein "Adventsfest" Quoten ein. Kann die XXL-Show in diesem Jahr wieder an frühere Erfolge anknüpfen?   Fotoquelle: MDR/ARD/Thorsten Jander

Taschentücher und saisonale Süßwaren bereitlegen, denn Florian Silbereisen läutet im Ersten mal wieder die Vorweihnachtszeit ein – beim traditionellen ARD-Musikereignis "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Auch in diesem Jahr hat der Moderator zahlreiche Musikkolleginnen und -kollegen eingeladen, um im Congress Centrum in Suhl gemeinsam am Vorabend des ersten Advents Kerzen zu entzünden und mit Weihnachtsliedern für festliche Stimmung zu sorgen. Es ist der Auftakt der besinnlichen Saison.

ARD
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Musikshow • 29.11.2025 • 20:15 Uhr

Diese Stars sind beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ im MDR dabei

Bereits seit 2004 ist die mehr als dreistündige XXL-Sendung eine Instanz im Weihnachtsprogramm der ARD, eine Sendung, bei der traditionell große Stars der Schlagerszene auftreten. Immer immer waren Andrea Berg, Roland Kaiser, Michelle, aber auch schon Helene Fischer zu Gast. Und auch Ella Endlich ist gern dabei: Ihr Lied "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gilt als Klassiker und ist ebenso fest im Programm verankert wie die alljährliche Interpretation von Rolf Zuckowskis Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei".

In ihrer 20. Ausgabe ist der Programmklassiker, der vom MDR für das ARD-Hauptprogramm organisiert und aufgezeichnet wird, auch eine sogenannte Eurovisionsshow. Das heißt, dass das "Adventsfest der 100.000 Lichter" nicht nur in der ARD Mediathek und linear ausgestrahlt im Ersten, sondern auch im ORF zu sehen ist. Dieses Jahr gibt es besonders viel zu feiern. So jährte sich bekanntlich ja auch die Deutsche Einheit zum 35. Mal.

Derzeit beliebt:
>>"Ku’damm 56": So begann die Erfolgsserie um die Familie Schöllack
>>So geht es mit der Familie Schöllack in "Ku'damm 77" weiter
>>Von Aberglaube bis Lieblingsessen - Das wusstest du noch nicht über Florian Silbereisen!
>>Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.

Weihnachtsrituale im Fernsehen: Das Adventsfest setzt auf bewährte Zutaten

Am Ablauf der Sendung hat sich schon länger nichts mehr fundamental geändert, auch wenn zwischenzeitlich aus Cottbus und Zwickau gesendet wurde. Es geht um das Friedenslicht aus Bethlehem – aus einer Region, die wirklich schon seit Jahrhunderten und 2025 ganz besonders auf Frieden hofft.



Backstage-Liebe: So eroberte Thomas Seitel Helene Fischers Herz
Helene Fischer fand in Thomas Seitel ihre große Liebe. Ein unerwartetes Zusammentreffen auf ihrer Tournee 2018 führte zu einer Beziehung, die Schlagzeilen machte.
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Die Flamme wird in der Show entgegengenommen und weitergereicht – ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Hoffnung über Grenzen hinweg. Neben großen Showmomenten gehören auch Rolf Zuckowskis Familien-Weihnachtslieder, die Adventsgeschichte und der Besuch des Nürnberger Christkindes zu den festen Bestandteilen des "Adventsfests".

Im vergangenen Jahr erreichte die Mammutshow 4,49 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 20,9 Prozent entsprach. Das sind sehr gute Werte, allerdings verfehlte Silbereisen die wichtige Fünf-Millionen-Marke. An einstige Top-Quoten mit bis zu 6,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kann auch das "Adventsfest" offenbar nicht mehr herankommen.

Das Adventsfest der 100.000 Lichter – Sa. 29.11. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Diese zwei Omas ruinieren Vincents Heiligabend – herrlich chaotisch
"Fast perfekte Weihnachten"
"Fast perfekte Weihnachten"
Alte Bekannte dabei: Neuer Fall zeigt bittere Wahrheit der Altersarmut
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe"
"Kanzlei Liebling Kreuzberg - Nachbarschaftshilfe"
NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz verabschiedet sich in Ruhestand: "Sehr dankbar"
Wechsel in der NDR-Spitze
Andreas Cichowicz
Knallharter Krimi: „Die Füchsin“ zwischen Diplomaten & Geheimdienst
"Die Füchsin – Rachespiel"
"Die Füchsin - Das Rachespiel"
"Kaulitz Hills": Tom und Bill Kaulitz über Aufregung & ADHS-Gerüchte
Offene Worte über Schwächen
Tom und Bill Kaulitz
Nach Aufregung um Thilo Mischke: ARD stellt neuen Plan für "titel, thesen, temperamente" vor
Zukunft von "ttt"
Thilo Mischke
So sah Stefan Mross zu Beginn seiner Karriere aus
Entertainerlegende
Stefan Mross
Warum „Polizei“ der kontroverseste ARD-Film des Jahres werden könnte
"Polizei"
Polizei
Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe" – und dieser Star kehrt zurück
Neue Gesichter
"Sturm der Liebe"
Florian Silbereisen und Kollegen - Das sind die 7 reichsten Schlagerstars!
Wer hat am meisten?
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Gewalt und Machtmissbrauch: Der neue Fall für Annabelle Martinelli
"Maria hat Angst"
Maria hat Angst
Erste feste Europa-Show: RTL begleitet den Cirque du Soleil nach Berlin
"Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren"
Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren
Pop-Ikone Nena: Die ARTE-Doku voller Hits und Erinnerungen
"Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende"
Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird
Kritik zur Serie
I Am The Greatest
"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
Hawkins Abschied
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI
Glamour-Gewinnspiel mit Krone
Robert Geiss/Leni Klum
Frank Rosin muss TV-Dreh nach heftigem Sturz abbrechen: "Hätte sehr schlimme Folgen haben können"
Unfall auf Marineschiff
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
Abschied von Staatsanwältin Klemm: "Tatort"-Kommissar Axel Prahl geht bei Premiere auf die Knie
Abschied im Münster-"Tatort"
Axel Prahl und Mechthild Großmann
Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“
"Das Kanu des Manitu"
Michael "Bully" Herbig
Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau
Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra
"In diesem Lande ist immer noch einiges falsch": Marcel Reif "fassungslos" über zunehmenden Antisemitismus
Holocaust-Gedenken
Marcel Reif
"Für Jugendliche ist es noch viel schlimmer": Henning Baum kritisiert Umgang mit soziale Medien
Soziale Medien
Henning Baum im Interview
Der wahre Tolkien: Krieg, Verlust und der Weg zu Mittelerde
"Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe"
Tolkien: Die wahre Geschichte der Ringe
Diese Hollywood-Stars starben unter mysteriösen Umständen
Hollywood-Mysterien
Bruce Lee (1940 - 1973)
Furzende Käfer & Po-Atmung: Die wildesten Fakten der Evolution
"Unser erstaunlicher Po – Warum die Natur das Hinterteil erfand"
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand