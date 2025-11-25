Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe" – und dieser Star kehrt zurück

Seit 20 Jahren gehört "Sturm der Liebe" zum festen Inventar im ARD-Programm. Während die Sendung als solche eine Institution geworden ist, tut sich auf Besetzungsseite regelmäßig etwas – so auch jetzt. Wie die Produktionsfirma Bavaria Fiction am Dienstag bekannt gegeben hat, ergänzt ein neues Gesicht den Hauptcast von "Sturm der Liebe": Frederik Bott. Ab Folge 4.533 (voraussichtlicher Sendetermin 30. Januar) verkörpert er den Förster Marlon Ständler.

Er zieht nach Bichlheim und erlebt sofort einen außergewöhnlichen Arbeitstag: Erst zofft er sich mit Pflanzenschützerin Fanny Schätzl (Johanna Graen), dann kommt er aber nicht umhin festzustellen, dass Fanny eine Anziehung auf ihn ausübt. Blöd nur, dass sie das (zunächst) ganz anders sieht. Doch mit der Zeit nähern sich die beiden an, was wiederum Kilian (Anthony Paul) eifersüchtig werden lässt.

Bott, den TV-Fans womöglich von Serien wie "Die Rosenheim-Cops" (ZDF) und "SOKO Stuttgart" (ZDF) kennen, mag an seiner neuen Rolle Marlon vor allem dessen "Direktheit und Ehrlichkeit": "Besonders viel Spaß machen mir die schlagfertigen Wortgefechte, die durch Marlons authentische, offene Art entstehen – genau das macht die Szenen so lebendig."

Krista Birkner kehrt als Sophia Wagner an den Fürstenhof zurück Doch auch abseits von Frederik Bott dreht sich das Personalkarussell am Fürstenhof munter weiter. Anders als der 33-Jährige ist Krista Birkner eine alte Bekannte in der ARD-Daily. Nach ihrem dramatischen Abgang als Sophia Wagner kommt sie samt brisanten Neuigkeiten zurück: Weil sie die Fürstenhof-Anteile von Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) übernommen hat, sorgt Sophia für Aufruhr bei den anderen Anteilseignern.

"Sophia kehrt für die Liebe an den Fürstenhof zurück – allerdings auch mit Fürstenhofanteilen im Gepäck", kündigt Birkner an. "Es ist eine Freude, diese Figur weiterhin verkörpern zu dürfen, ihre verletzliche Seite zu zeigen und sie durch stürmische Zeiten zu begleiten." Birkner ist wieder ab Folge 4.524 zu sehen, die aller Voraussicht nach am 16. Januar ausgestrahlt wird.

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Außerdem ist es möglich, die Folgen vorab in der Mediathek zu streamen.

