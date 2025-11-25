Home News TV-News

„Weil du mir gehörst!“ im ZDF: Jochen Breyer deckt Femizid-Muster auf

"Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten"

Warum sterben in Deutschland so viele Frauen durch Partner?

25.11.2025, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
In der ZDF-Reportage "Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten" untersucht Jochen Breyer die schockierenden Hintergründe und Muster von Femiziden in Deutschland.
Weil du mir gehörst! - Wenn Männer ihre Frauen töten
Der leere Stuhl als Symbol für die Femizide: In seiner neuen Reportage rekonstruiert Jochen Breyer, warum Männer ihre Partnerinnen töten.   Fotoquelle: ZDF/Christoph Eder

In seinen jüngsten ZDF-Dokumentationen widmete sich Jochen Breyer den Superreichen sowie dem Dauerbrenner Rente – und damit zwei Themen, die sich um die alltäglichen und politischen Auswirkungen des Geldes drehen. Nun beleuchtet der Moderator in seinem aktuellen Film im Ersten ein ganz anderes Problem, das gesellschaftlich mindestens ebenso schwer wiegt und darüber hinaus schockierende Abgründe offenbart.

ZDF
Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten
Reportage • 25.11.2025 • 20:15 Uhr

Was bei Femiziden schiefläuft: Recherchen zu Polizei, Justiz und Behörden

"Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten" ist die Reportage betitelt, die sich ausführlich des Themas Femizid annimmt. Weshalb werden allein in Deutschland jährlich über 100 Frauen von ihren (ehemaligen) Partnern umgebracht? Wie können Politik, Polizei und Institutionen solche Taten verhindern? Anhand aufwendiger Recherchen rekonstruieren Breyer und sein Team, was schiefläuft.

Auf Basis von Polizeiberichten, juristischen Akten, detaillierten Nachforschungen und zahlreichen Treffen mit Betroffenen und Angehörigen wird deutlich, in welchen Aspekten sich die Taten gleichen. Immer wieder zeigen sich ähnliche Muster: Lange vorher wird die Tötungsabsicht angekündigt, oft versagen die Behörden und finden die Opfer trotz Hilfeschrei keinen sicheren Schutz.

Derzeit beliebt:
>>„Fast täglich ein Femizid“: Neue 37°-Doku erschüttert Deutschland
>>Ukraine-Doku zeigt erschütternde Bilder: Wenn Krieg Alltag wird
>>"Hochzeit auf den ersten Blick": Verrückt! Woher kennt sich dieses Paar bereits?
>>Quotenflop für Florian Silbereisen: "Traumschiff" stellt Negativrekord auf

Der Film von Jochen Breyer, Julia Friedrichs, Linda Huber und Steffi Unsleber bedient sich dabei eines simplen wie effektiven Stilmittels: Bei den Interviews mit den Verwandten, Freunden und Kollegen, die über Leben und Beziehung der späteren Opfer berichten, steht neben den Gesprächspartnern ein leerer Stuhl.



„Fast täglich ein Femizid“: Neue 37°-Doku erschüttert Deutschland
In Deutschland steigt die häusliche Gewalt dramatisch an. Die 37°-Reportage zeigt, wie die Land-Grazien in Ratzeburg Frauen aus der Gewaltspirale befreien und ihnen zu neuer Selbstbestimmung verhelfen.
"37°: Tatort Land – Rettung aus häuslicher Gewalt"
37°: Tatort Land - Rettung aus häuslicher Gewalt

Kontrolle, Gewalt, Eskalation: Die wiederkehrenden Muster der Femizide

Die Geschichten jener Frauen, auf deren Verlust dieses starke Symbol hinweist, werden in der 45-minütigen Reportage beispielhaft rekapituliert. In einem Fall leidet eine Betroffene jahrelang unter der Kontrolle ihres Partners, wird gleichsam isoliert. Sie trennt sich letztlich, woraufhin ihr Ex-Freund noch gewalttätiger wird. Besonders erschreckend: Dass sie Schutz anfordert und aktiv um Hilfe bittet, kann den Femizid nicht verhindern.

Auch in einem zweiten Fall geht es am Anfang der Beziehung vor allem um Kontrolle und Besitzanspruchsdenken. Und auch hier eskaliert die Gewalt, als die Frau sich aus der Einengung zu befreien versucht. Im Affekt, so zeigt die Reportage, geschehen die Taten selten. Ganz im Gegenteil: Oft ist die potenziell tödliche Brutalität lange vorher ersichtlich.

„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Die Kultreihe steuert 2025 zwei neue Traumziele an – und bringt gleich mehrere bekannte Gesichter mit.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Zentral ist für den Film, den das Zweite der Dringlichkeit des Themas angemessen zur Primetime zeigt, zudem der sogenannte "Rechercheraum", in dem Breyer die Fortschritte der monatelangen Nachforschungen zusammenfasst und die Ergebnisse gemeinsam mit Expertinnen und Experten auswertet. Deutlich treten dabei wiederkehrende Muster, Fehler der verantwortlichen Institutionen und strukturelle Hürden und systemische Probleme hervor.

Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten – Di. 25.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Wenn die Kommissarin gegen ihren Ehemann ermittelt
"Katharina Tempel – Was wir begehren"
Katharina Tempel - Was wir begehren
Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
Schauspieler bleibt aktiv
Hannes Hellmann
Woran erkennt man schlechte Menschen?
"Schlechte Menschen"
Schlechte Menschen
Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Kino-Highlights im November: "Wicked: Teil 2", "Eddington" und "Sisu: Road to Revenge"
Film-Neustarts im November
Wicked: Teil 2
Udo Kier ist tot: Abschied von einem exzentrischen Film-Genie
Aus Köln nach Hollywood
Udo Kier
Marco Wanda über Verlust, Erfolg und Liebe: „Ich war in der Hölle“
Kunst und Überleben
Marco Wanda
Apple TV zeigt Eiszeit-Giganten – animiert nach neuester Forschung
"Ein Planet vor unserer Zeit"
Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit
Diese Star-Gäste kommen zu Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter"
Schlager-Event
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Der neue "Tatort Stuttgart" zeigt, wie einsam junge Menschen wirklich sind
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Ranking: Das sind die besten Filme von David Fincher
Finchers Filmkunst
Sieben
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
ProSieben zeigt, wie schlimm es um das deutsche Schulsystem steht
"LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"
"LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"
Die junge Generation im Blick
"Morden im Norden"
"Morden im Norden"
Riefenstahl: Ein Leben zwischen Ruhm und Abgrund
"Riefenstahl"
Reifenstahl
Annette Frier und der Kampf gegen das Alter
"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Mick Brisgau ist wieder da – Drama und Action garantiert!
"Der letzte Bulle"
Der letzte Bulle
Wie vermögend ist die Schlagerqueen? Ein Blick aufs Konto von Helene Fischer
So viel Geld hat sie
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland
Rückkehr nach Deutschland
Bares für Rares
Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
Riefenstahl-Dokumentation
Sandra Maischberger
Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Stranger Things"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin