"Ein starkes Team – Das letzte Opfer": Kritik zum ZDF-Krimi mit Maja Bons

"Ein starkes Team – Das letzte Opfer"

Nach dem großen Jubiläum: Zum Jahresauftakt jagt das Berliner Trio einen Serienmörder

10.01.2026, 06.30 Uhr
von Maximilian Haase
Ein starkes Team kehrt nach dem Jubiläum mit "Das letzte Opfer" zurück. Otto Garber und sein Team jagen einen Serienmörder, während persönliche Verwicklungen und ein Frettchen für Aufregung sorgen.
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Die Ermittler Nils Makowski (Lucas Reiber, links) und Otto Garber (Florian Martens) begeben sich im neuen Fall von "Ein starkes Team" wieder in heikle Situationen.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Treibt ein Serienmörder sein Unwesen? Nils Makowski (Lucas Reiber, links), Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) ermitteln in einem rätselhaften Fall.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Dr. Simkeit (Eva Sixt, links) klärt Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) über ihre Erkenntnisse auf.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Jörg Mauser (Artjom Gilz, zweiter von rechts) ist über den Tod seiner Frau schockiert. Otto Garber (Florian Martens, rechts) und Nils Makowski (Lucas Reiber) bringen ihn in die Praxis von Ruby Köster (Jessica Ginkel).   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Luisa Knapp (Maja Bons) will Jörg Mauser (Artjom Gilz) für ihren True-Crime-Podcast interviewen.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Otto Garber (Florian Martens, rechts) und Nils Makowski (Lucas Reiber) versuchen sich als Türknacker.   Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Dr. Simkeit (Eva Sixt) untersucht die Tote, während sich Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck), Otto Garber (Florian Martens), Nils Makowski (Lucas Reiber) und Corinna Giebelhausen (Katja Weitzenböck) beraten.  Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz
Ein starkes Team - Das letzte Opfer
Ein Frettchen im Präsidium: Sputnik (Jaecki Schwarz, rechts) soll sich um das Tier kümmern, finden seine Kollegen Reddemann (Arnfried Lerche, links), Nils Makowski (Lucas Reiber) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck).  Fotoquelle: ZDF/Hardy Spitz

Ausgiebige Feierei endet normalerweise mit einem heftigen Kater. Für die ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team", die zuletzt ihren 100. Fall zelebrierte, scheint das zum Jahresauftakt jedoch nicht zu gelten. Nach dem großen Jubiläum geht es für die Berliner Ermittler gewohnt munter weiter, wobei auf die Sektchen zum Dienstjubiläum des Herrn Kommissars jedoch naturgemäß weniger schöne Mordermittlungen folgen: Im kurzweiligen 101. Krimi "Das letzte Opfer" (Buch: Timo Berndt) begeben sich Urgestein Otto Garber alias Florian Martens und seine Kollegen auf die Suche nach einem Serienmörder.

ZDF
Ein starkes Team – Das letzte Opfer
Kriminalfilm • 10.01.2026 • 20:15 Uhr

Der Killer scheint wieder eine junge Frau auf dem Gewissen zu haben: Charlotte Mauser wird ermordet auf einer Wiese gefunden. Neben der auffällig penetranten True-Crime-Podcasterin Luisa Knapp (Maja Bons) ist auch Pathologin Dr. Simkeit (Eva Sixt) schon am Tatort und bestätigt das bekannte Mordmuster. Weshalb das "Starke Team" eigentlich gar nicht zuständig ist, schließlich übernimmt bei Serientätern die SOKO, was deren Leiterin Corinna Giebelhausen (Katja Weitzenböck) sogleich Otto wissen lässt. Der gerät weniger darüber ins Stottern als über die Tatsache, dass er mal was mit der selbstbewussten Ermittlerin hatte ("längst vergessen"). Verflossene Lieben und aktuelle Flirts – ein Dauerbrenner der Reihe. Derweil zweifelt Nils Makowski (Lucas Reiber) an der Serienmördertheorie und drängt Otto und Kollegin Linett (Stefanie Stappenbeck), weiter zu ermitteln.

"Der Mann ist Serienmörder und sie pflanzt Blumen"

Während die Ermittler herausfinden, dass der geschockte Mann des Opfers, Jörg Mauser (Artjom Gilz), mit seiner Frau und einem befreundeten Paar in einer Gemeinschaftspraxis tätig war, geschieht noch ein Mord: Ein Mann wurde "von der eigenen Karre überrollt", wie Otto lapidar feststellt. Ein Unfall war es trotzdem nicht, und es kommt noch dicker: Der Tote war der gesuchte Serienmörder, kann Mauser aber nicht getötet haben. Ein Trittbrettfahrer treibt sein Unwesen.

Derweil weiß die nervige Podcasterin ("Glauben Sie der Frau bitte kein Wort") von einer vermissten Antonia Kriesch (Kaya Marie Möller), die wohl das nächste Opfer des Serienmörders geworden wäre. Ein Video zeigt, wie sie den Killer vor einer "Koofhalle" traf, wie Otto in schönstem Ostdeutsch wissen lässt – kurz darauf begann er seine Mordserie. Was wusste die Verschwundene? Ist sie womöglich irgendwo eingesperrt, ohne Möglichkeit auf Befreiung? Und was verheimlicht des toten Killers eigenartige Frau, herausragend undurchsichtig gespielt von Kathleen Morgeneyer? "Der Mann ist Serienmörder und sie pflanzt Blumen", kommentiert Otto, der auch im 31. Dienstjahr seine freche Berliner Schnauze nicht verloren hat.

Ein Frettchen namens "Dr. Lüdenscheid"

Zahlreiche Verdächtige, tote Serienmörder, ein Copycat-Killer, True-Crime-Moderne und eine spurlos Verschwundene, nach der unter Zeitdruck und entsprechend actionreich gesucht wird: Es ist ziemlich was los im atemlos inszenierten Fall unter Regie von Krimi-Expertin Bettina Braun. Gut also, dass sich das "Starke Team" auch über die 100 hinaus treu bleibt und mit trockenem Witz und Situationskomik die Brisanz entschärft. Sei es in den Seitenhieben auf Ottos Ex-SOKO-Affäre oder in Sputniks diesmaliger Aufgabe, sich um des Opfers herrenloses Frettchen mit dem schönen Namen "Dr. Lüdenscheid" zu kümmern, das pausenlos wegrennen will.

Neben dieser reizvollen Mischung trägt den Krimi vor allem sein Kommissars-Trio, das seit ziemlich genau einem Jahr gemeinsam ermittelt. Nach vier Fällen hat sich Lucas Reiber als junger Neuzugang bewährt. Mit positiver Hipster-Attitüde repräsentiert er die nächste Generation, fügt sich aber wunderbar ins vielfältige Team ein. Gerade der Gegensatz zum grummeligen Otto funktioniert hervorragend. Und der? Bleibt natürlich auch nach dem runden Jubiläum "für viele eine Identifikationsfigur", wie Florian Martens im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau über seinen Hauptkommissar sagte.

Bis zum nächsten Krimi müssen sich die Fans diesmal nicht lange gedulden: Bereits am Samstag, 31. Januar (20.15 Uhr) zeigt das Zweite den 102. Fall "Ein starkes Team – Mörderische Gier".

