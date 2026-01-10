"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten": Die Musikshow der ARD mit Florian Silbereisen

Beschwingter Hochleistungsjahresauftakt der Schlagerszene: Florian Silbereisen lässt im Berliner Velodrom den roten Teppich für die Stars des Jahres ausrollen – und greift natürlich auch selbst zum Mikrofon.

Der Vorverkauf für die erste große Musikparty des Jahres läuft schon lange. Die Erwartungen für eine Sendung mit Superlativ im Titel sind natürlich hoch: "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" markiert bei der ARD den Einstieg ins neue Jahr der Musikunterhaltung. Und bei den ARD-Shows, die das "Fest" im Namen tragen, darf natürlich Florian Silbereisen nicht fehlen. Der Entertainer trommelt mal wieder die größten Künstlerinnen und Künstler zusammen, die mit originellen Ideen überzeugen, die zuletzt besondere Erfolge feiern durften oder die bestenfalls neue Trends auslösen könnten – kurzum: Es treten jene Stars auf, um die man 2026 kaum herumkommen wird.

Dabei blickt der Auftakt zur jährlichen "Feste"-Reihe auf eine stolze Tradition zurück. Los ging's im Juni 1984, damals noch mit einem "Sommerfest der Volksmusik" – moderiert von Carmen Nebel. Sie führte die Fans der volkstümlichen Unterhaltungsmusik durch insgesamt 46 "Fest"-Folgen, von denen das Erste üblicherweise fünf Ausgaben im Jahr sendete – jahreszeitlich eingefärbt. Im Februar 2004 übernahm Florian Silbereisen das Format.

Mit ihm entfernte sich die Reihe behutsam und schrittweise von der ursprünglichen reinen Volksmusik-Ausrichtung und öffnete sich weiter modernen Schlager- und Pop-Klängen. Und nach und nach strich die ARD auch den Jahrezeiten-Beszug – mit Ausnahme des Vorweihnachts-Klassikers "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Diese Sendung lockte Ende November 2025 über 4,5 Millionen Fans an – ein klarer Reichweiten-Tagessieg, gegen den auch diverse Shows der Privatsender nicht ankamen.

Erfolgreich, lieb und teuer Im Ersten weiß man die Feste zu feiern – und was man am "Flori" hat, dem mittlerweile 44-jährigen Allrounder, der bekanntlich auch Kapitän-Darsteller auf dem "Traumschiff" ist. Trotzdem ist die "Feste"-Reihe auch eine kostspielige Veranstaltung, weswegen 2024 Einschnitte bekannt wurden. Seitdem laufen in der ARD nur noch vier statt wie ursprünglich fünf der vom MDR für den Einsatz im Ersten produzierten Musikshows. Der Vertrag mit Silbereisen läuft zunächst nur bis Ende dieses Jahres.

Als die Entscheidung bekannt wurde, sagte damals Michael Ziche, der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrats: "Der MDR-Rundfunkrat hat seine Zustimmung zu dieser Vertragsverlängerung erneut sorgfältig und verantwortungsvoll abgewogen, auch kritische Stimmen fanden Gehör. Für die Kosten für die zweijährige Laufzeit der insgesamt acht Shows bis Ende 2026 übernehmen die Partner innerhalb der ARD mehr finanzielle Verantwortung. Das entlastet den MDR."

Welche Stars aktuell bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" antreten werden, gibt die ARD stets erst kurz vor der Veranstaltung bekannt.

Schlagerchampions – Das große Fest der Besten – Sa. 10.01. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

