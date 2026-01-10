Home News TV-News

"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten": Die Musikshow der ARD mit Florian Silbereisen

"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein

10.01.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Florian Silbereisen eröffnet im Berliner Velodrom mit den "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" das musikalische Jahr der ARD. Mit dabei sind die größten Stars der Szene.
Florian Silbereisen
Florian Silbereisen moderiert einige der beliebtesten Schlagershows im Fernsehen. Den Vorwurf, er lade dazu oft ähnliche Gäste ein, wies er nun entschieden zurück.  Fotoquelle: Getty Images / Sascha Schuermann
Schlagerchampions - Das große Fest der Besten
Florian Silbereisen moderiert - und singt natürlich selbst. Der ARD-Vertrag für seine Musikshows läuft aktuell bis Jahresende.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sascha Schuermann

Beschwingter Hochleistungsjahresauftakt der Schlagerszene: Florian Silbereisen lässt im Berliner Velodrom den roten Teppich für die Stars des Jahres ausrollen – und greift natürlich auch selbst zum Mikrofon.

ARD
Schlagerchampions – Das große Fest der Besten
Show • 10.01.2026 • 20:15 Uhr

Der Vorverkauf für die erste große Musikparty des Jahres läuft schon lange. Die Erwartungen für eine Sendung mit Superlativ im Titel sind natürlich hoch: "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" markiert bei der ARD den Einstieg ins neue Jahr der Musikunterhaltung. Und bei den ARD-Shows, die das "Fest" im Namen tragen, darf natürlich Florian Silbereisen nicht fehlen. Der Entertainer trommelt mal wieder die größten Künstlerinnen und Künstler zusammen, die mit originellen Ideen überzeugen, die zuletzt besondere Erfolge feiern durften oder die bestenfalls neue Trends auslösen könnten – kurzum: Es treten jene Stars auf, um die man 2026 kaum herumkommen wird.

Dabei blickt der Auftakt zur jährlichen "Feste"-Reihe auf eine stolze Tradition zurück. Los ging's im Juni 1984, damals noch mit einem "Sommerfest der Volksmusik" – moderiert von Carmen Nebel. Sie führte die Fans der volkstümlichen Unterhaltungsmusik durch insgesamt 46 "Fest"-Folgen, von denen das Erste üblicherweise fünf Ausgaben im Jahr sendete – jahreszeitlich eingefärbt. Im Februar 2004 übernahm Florian Silbereisen das Format.

Derzeit beliebt:
>>"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Hape Kerkeling
>>Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF
>>TV-Quoten 2025: "Tagesschau" knackt Allzeithoch
>>Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus

Mit ihm entfernte sich die Reihe behutsam und schrittweise von der ursprünglichen reinen Volksmusik-Ausrichtung und öffnete sich weiter modernen Schlager- und Pop-Klängen. Und nach und nach strich die ARD auch den Jahrezeiten-Beszug – mit Ausnahme des Vorweihnachts-Klassikers "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Diese Sendung lockte Ende November 2025 über 4,5 Millionen Fans an – ein klarer Reichweiten-Tagessieg, gegen den auch diverse Shows der Privatsender nicht ankamen.



Erfolgreich, lieb und teuer

Im Ersten weiß man die Feste zu feiern – und was man am "Flori" hat, dem mittlerweile 44-jährigen Allrounder, der bekanntlich auch Kapitän-Darsteller auf dem "Traumschiff" ist. Trotzdem ist die "Feste"-Reihe auch eine kostspielige Veranstaltung, weswegen 2024 Einschnitte bekannt wurden. Seitdem laufen in der ARD nur noch vier statt wie ursprünglich fünf der vom MDR für den Einsatz im Ersten produzierten Musikshows. Der Vertrag mit Silbereisen läuft zunächst nur bis Ende dieses Jahres.

Als die Entscheidung bekannt wurde, sagte damals Michael Ziche, der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrats: "Der MDR-Rundfunkrat hat seine Zustimmung zu dieser Vertragsverlängerung erneut sorgfältig und verantwortungsvoll abgewogen, auch kritische Stimmen fanden Gehör. Für die Kosten für die zweijährige Laufzeit der insgesamt acht Shows bis Ende 2026 übernehmen die Partner innerhalb der ARD mehr finanzielle Verantwortung. Das entlastet den MDR."

Welche Stars aktuell bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" antreten werden, gibt die ARD stets erst kurz vor der Veranstaltung bekannt.

Schlagerchampions – Das große Fest der Besten – Sa. 10.01. – ARD: 20.15 Uhr

Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Es gibt Termine, die wie ein Feiertag gesetzt sind, und es gibt Termine, für die selbst Schlagerstars ihre bereits unterschriebenen Auftrittsverträge noch einmal neu sortieren. Was Florian Silbereisen mit den Absagen der Stars zu tun hat, lest ihr hier.
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins: Die 7 Todsünden
"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden"
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Backstage-Eklat: Florian Silbereisen flog kurz vor eigenem Auftritt raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Chaos nach "Bauer sucht Frau": So läuft es bei Friedrich und Laura
Urlaubsdrama
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
El Hotzo bereut Untreue-Geständnis: "Komplett falsch eingeschätzt"
El Hotzos Geständnis
El Hotzo
"Der Bergdoktor": Das erwartet Fans in der 19. Staffel mit Hans Sigl
Alle Infos
"Der Bergdoktor"
"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Sicherheit durch USA
Markus Söder
Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug
Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
Familienchaos
"Der Bergdoktor"
Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen
Kino-Exklusivität
Kino
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"
Mozarts innerer Kampf
Amadeus
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
Emotionales Geständnis
"Love is Blind"
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"