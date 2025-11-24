"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage": Kritik zum Auftakt der Serie mit Annette Frier

Retro-Fernsehen beim Bällchensender? Nach dem Comeback von "Der letzte Bulle" läuft im Anschluss jene Frau, die einst am gleichen Abend wie Henning Baum mit einer Serie namens "Danni Lowinski" ihre ganz große Fernsehkarriere begann. Es war der 12. April 2010 bei SAT.1. – und nun stehen beide Schauspieler, Henning Baum und Annette Frier, vor einem Serien-Comeback bei ihrem Sender von damals. Während "Der letzte Bulle" gleich in mehrerlei Hinsicht mit Retro-Motiven spielt, ist die achtteilige Tragikomödie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" tatsächlich innovatives Fernsehen.

Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage Serie • 24.11.2025 • 22:50 Uhr

Annette Frier spielt sich wie einst Bastian Pastewka in "Pastewka" – in Teilen – selbst. Und das geht so: Rollenangebote für die alternde Schauspielerin lassen zu wünschen übrig, und der Ehemann (Alexander Khuon) scheint etwas mit einer Jüngeren zu haben. Dazu bringen die Wechseljahre Annettes Hormonhaushalt durcheinander, sodass sie sich manchmal fast wieder in der Pubertät angekommen fühlt. Stimmungsmäßig zumindest. An vier Montagabenden läuft die achtteilige Serie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" jeweils nach "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen, nachdem sie bereits seit 10. November komplett bei Joyn zum Abruf bereitsteht.

"Call My Agent" auf links gedreht Inspiriert ist "Frier und 50" von der israelischen Serie "Fifty". Annette Frier geht jedoch einen eigenen Weg, indem sie deutlich komödiantischer ist und sich viele "Figuren" selbst spielen. Wenn Prominente wie Henning Baum (!), Barbara Schöneberger, Bettina Lamprecht, Cordula Stratmann oder Schwester Caroline Frier als sie selbst durch die Szenen laufen, erzeugt dies mehr als nur einen Hauch von der deutschen Disney-Serie "Call My Agent", die Adaption eines französischen Formats, das bei Netflix läuft.

Während es in "Call My Agent" um die Nöte einer Schauspielagentur und ihrer Klienten geht, konzentriert sich "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" auf die Protagonistin selbst: Annettes 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Als Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) Annette unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro spielen soll, hat Annette genug von allem. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu produzieren, sich selbst darin zu spielen und diese auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche ist skeptisch und tuschelt hinter vorgehaltener Hand – über einen Star in den Wechseljahren.

Die bittersüße Lebensabschnittsbilanz der Annette Frier Auch wenn die tragikomische Produktion nicht nur aus "Brüllern" besteht – was wohl genau so geplant war: Es ist eine mutige Serie, in der sich Annette Frier und einige ihrer Mitspieler und vor allem Mitspielerinnen im wahrsten Sinne des Wortes ungeschminkt zeigen. Annette Frier beweist ihren Mut, sich dem Älterwerden und der Vergänglichkeit zu stellen – und dafür emotional quasi blank zu ziehen. Dem prominenten Ensemble rund um Annette Frier gelingen dabei einige ebenso starke wie peinliche Momente.

"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" ist dennoch eine leichte Serie, die sich gut weggucken lässt. Weil klar ist: Blamieren tun sich hier ja die anderen. Und doch werden sich viele Menschen und vor allem Frauen von der bittersüßen Lebensabschnittsbilanz der Annette Frier berühren lassen.

Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage – Mo. 24.11. – SAT.1: 22.55 Uhr

