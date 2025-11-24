Home News TV-News

"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage": Kritik zum Auftakt der Serie mit Annette Frier

"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage"

Annette Frier und der Kampf gegen das Alter

24.11.2025, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
Annette Frier spielt sich in der neuen Serie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" selbst und thematisiert die Herausforderungen der Wechseljahre. Die achtteilige Komödie läuft nun bei SAT.1.
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Erst bei Joyn, dann bei SAT.1: Die achtteilige Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" mit (von links) Jasmin Shakeri als Künstleragentin, Annette Frier als Annette Frier sowie Caroline Frier als Caroline Frier.  Fotoquelle: Joyn/Michael Kötschau
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Annette Frier und Henning Baum - als sie selbst - kommen sich näher.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Caroline Frier (links), die leibhaftige Schwester Annette Friers, spielt auch in der Serie Annette Friers (rechts) Schwester Caro. Als die neun Jahre ältere Annette in einer ZDF-Serie die Mutter Caros spielen soll, reicht es ihr mit der Altersdiskriminierung. Sie will eine eigene Serie über die Wechseljahre drehen.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Okay, diese Serienfamilie gibt es nicht wirklich. Annette Frier, links, spielt sich zwar selbst, ist aber in der Serie mit einem Mann verheiratet, der von Schauspieler Alexander Khuon verkörpert wird. Die gemeinsame Tochter wird von Maria Matschke Engel gespielt. Übrigens die Tochter der Schauspieler Matthias Matschke und Judith Engel.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Ein bisschen sind die Wechseljahre wie die Pubertät, sagt Annette Frier. Da macht man schon mal verrückte Sachen - und stellt vor allem alles infrage.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Caroline Frier (rechts) trifft Altersgenossinnen wie Anna Schudt. Viele prominente Frauen rund um die 50 haben in der Serie Gastauftritte. Fast alle spielen sich selbst.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Annette Frier und Henning Baum treten nicht nur in der Serie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" gemeinsam auf. 15 Jahre nach ihrem gemeinsamen Seriendebüt mit "Danni Lowinski" und "Der letzten Bulle" bestreiten sie wieder einen gemeinsamen SAT.1-Serienabend mit (ihren beiden) Formaten.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Annette Frier (rechts) mit Barbara Schöneberger. Auch sie "unterstützt" die Serie mit Gastauftritten.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Auch eine Freundin und alte Weggefährtin Annette Friers (rechts), die sich in der Serie selbst spielt: Cordula Stratmann.  Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Annette Frier lässt es krachen - Wechseljahre sind nichts für Feiglinge. Im Interview mit der Agentur teleschau spricht sie offen über das Älterwerden und ihre Selbstzweifel.   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber

Retro-Fernsehen beim Bällchensender? Nach dem Comeback von "Der letzte Bulle" läuft im Anschluss jene Frau, die einst am gleichen Abend wie Henning Baum mit einer Serie namens "Danni Lowinski" ihre ganz große Fernsehkarriere begann. Es war der 12. April 2010 bei SAT.1. – und nun stehen beide Schauspieler, Henning Baum und Annette Frier, vor einem Serien-Comeback bei ihrem Sender von damals. Während "Der letzte Bulle" gleich in mehrerlei Hinsicht mit Retro-Motiven spielt, ist die achtteilige Tragikomödie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" tatsächlich innovatives Fernsehen.

SAT.1
Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage
Serie • 24.11.2025 • 22:50 Uhr

Annette Frier spielt sich wie einst Bastian Pastewka in "Pastewka" – in Teilen – selbst. Und das geht so: Rollenangebote für die alternde Schauspielerin lassen zu wünschen übrig, und der Ehemann (Alexander Khuon) scheint etwas mit einer Jüngeren zu haben. Dazu bringen die Wechseljahre Annettes Hormonhaushalt durcheinander, sodass sie sich manchmal fast wieder in der Pubertät angekommen fühlt. Stimmungsmäßig zumindest. An vier Montagabenden läuft die achtteilige Serie "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" jeweils nach "Der letzte Bulle" in Doppelfolgen, nachdem sie bereits seit 10. November komplett bei Joyn zum Abruf bereitsteht.

"Call My Agent" auf links gedreht

Inspiriert ist "Frier und 50" von der israelischen Serie "Fifty". Annette Frier geht jedoch einen eigenen Weg, indem sie deutlich komödiantischer ist und sich viele "Figuren" selbst spielen. Wenn Prominente wie Henning Baum (!), Barbara Schöneberger, Bettina Lamprecht, Cordula Stratmann oder Schwester Caroline Frier als sie selbst durch die Szenen laufen, erzeugt dies mehr als nur einen Hauch von der deutschen Disney-Serie "Call My Agent", die Adaption eines französischen Formats, das bei Netflix läuft.

Derzeit beliebt:
>>"Der letzte Bulle": Kritik zur Rückkehr von Henning Baum in seiner Kultrolle
>>Wie vermögend ist die Schlagerqueen? Ein Blick aufs Konto von Helene Fischer
>>Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
>>Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie

Während es in "Call My Agent" um die Nöte einer Schauspielagentur und ihrer Klienten geht, konzentriert sich "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" auf die Protagonistin selbst: Annettes 20-jährige Tochter Jola (Maria Matschke Engel) macht sie bald zur Oma. Als Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) Annette unterbreitet, dass sie in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro spielen soll, hat Annette genug von allem. Sie setzt sich in den Kopf, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu produzieren, sich selbst darin zu spielen und diese auch noch zu verkaufen. Die gesamte Branche ist skeptisch und tuschelt hinter vorgehaltener Hand – über einen Star in den Wechseljahren.

Die bittersüße Lebensabschnittsbilanz der Annette Frier

Auch wenn die tragikomische Produktion nicht nur aus "Brüllern" besteht – was wohl genau so geplant war: Es ist eine mutige Serie, in der sich Annette Frier und einige ihrer Mitspieler und vor allem Mitspielerinnen im wahrsten Sinne des Wortes ungeschminkt zeigen. Annette Frier beweist ihren Mut, sich dem Älterwerden und der Vergänglichkeit zu stellen – und dafür emotional quasi blank zu ziehen. Dem prominenten Ensemble rund um Annette Frier gelingen dabei einige ebenso starke wie peinliche Momente.

"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" ist dennoch eine leichte Serie, die sich gut weggucken lässt. Weil klar ist: Blamieren tun sich hier ja die anderen. Und doch werden sich viele Menschen und vor allem Frauen von der bittersüßen Lebensabschnittsbilanz der Annette Frier berühren lassen.

Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage – Mo. 24.11. – SAT.1: 22.55 Uhr

Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie
In ihrer neuen Serie "Frier und Fünfzig" thematisiert Annette Frier ihre Erfahrungen mit der Menopause und den damit verbundenen Selbstzweifeln - mit prominenten Gastauftritten und viel Humor.
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Joyn" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Von Aliens zu Oscars: Die Karrieren der "Independence Day"-Stars
"Independence Day"-Rückblick
Gut gealtert?
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen
Märchenklassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Was wurde aus den Kult-Komikern der 80er-Jahre?
Ikonen
Eddie Murphy
Annette Frier: "Man muss sich der Scham und auch dem Älterwerden zuwenden"
Wechseljahre-Komödie
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Historiendrama nach Oskar Maria Graf mit Josef Hader in der Hauptrolle
"Sturm kommt auf"
Sturm kommt auf
"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland
Rückkehr nach Deutschland
Bares für Rares
"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
Schauspieler bleibt aktiv
Hannes Hellmann
Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
Riefenstahl-Dokumentation
Sandra Maischberger
Woran erkennt man schlechte Menschen?
"Schlechte Menschen"
Schlechte Menschen
Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Stranger Things"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Die einsame Leiche und die stille Nachbarschaft
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier