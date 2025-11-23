Home News TV-News

"Schlechte Menschen": Kritik zur ZDF-Comedy mit Jeremias Meyer

"Schlechte Menschen"

Woran erkennt man schlechte Menschen?

23.11.2025, 13.39 Uhr
von Paula Oferath
Die neue ZDF-Comedy "Schlechte Menschen" zeigt, wie Himmelsbeamte über Schicksale entscheiden. Timoteo, Nazli und Cornelius müssen herausfinden, ob Verstorbene in den Himmel oder die Hölle gehören.
Schlechte Menschen
Timoteo (Jeremias Meyer), Cornelius (Arnd Schimkat) und Nazlı (Şafak Şengül, von links) entscheiden in der neuen ZDF-Serie "Schlechte Menschen" darüber, ob Menschen in den Himmel oder in die Hölle kommen.   Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn
Schlechte Menschen
Prüferin Nazlı (Şafak Şengül) und Prüfer Cornelius (Arnd Schimkat) sind schon lange im Geschäft und wissen, wann jemand in den Himmel oder in die Hölle gehört. Doch heute haben sie es mit einem besonders schweren Fall zu tun ...  Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn
Schlechte Menschen
Lukas Jokkebrok (Ben Felipe) ist ein absoluter Herzensbrecher. Ein klarer Fall für die Hölle - wäre er doch bloß nicht so charmant.   Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn
Schlechte Menschen
Lukas (Ben Felipe, rechts) und Timoteo (Jeremias Meyer) verstehen sich beim Speed-Dating richtig gut. Eigentlich sollte Timoteo keine Gefühle in seine Entscheidung über Himmel und Hölle einfließen lassen.   Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn
Schlechte Menschen
Nazli (Şafak Şengül) glaubt, alles im Griff zu haben.   Fotoquelle: ZDF/Karl Kürten
Schlechte Menschen
Prüfer Timoteo (Jeremias Meyer) ist dem Herzensbrecher Lukas verfallen.   Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn
Schlechte Menschen
Gehört Lukas (Ben Felipe) in den Himmel oder in die Hölle?   Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn
Schlechte Menschen
Timoteo (Jeremias Meyer) feiert in der ersten Folge der ZDF-Serie "Schlechte Menschen" seinen ersten Arbeitstag. Im echten Leben wollte Jeremias Meyer eigentlich Kunst studieren und Maler werden.   Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn

Wer entscheidet eigentlich darüber, ob ein Mensch in den Himmel oder in die Hölle kommt? Die vierteilige ZDF-Comedy "Schlechte Menschen" beantwortet diese Frage nun mit viel Humor. Der Ort zwischen Himmel und Hölle ist kein paradiesischer Wolkenhimmel und auch keine düstere Unterwelt mit Feuersbrunst und Hörnerträgern. Vielmehr wird hier ein Ort skizziert, der geprägt ist von menschlichen Unsicherheiten und schwierigen Entscheidungen: In der "Abteilung für Grenzfälle" treffen drei sehr unterschiedliche Figuren außergewöhnliche Entscheidungen über das Schicksal Verstorbener: der unsichere Timoteo (Jeremias Meyer), die selbstbewusste und scharfsinnige Nazli (Şafak Şengül) und der penible, humorlos wirkende Cornelius (Arnd Schimkat).

ZDF
Schlechte Menschen
Comedyserie • 25.11.2025 • 00:20 Uhr

Statt göttlicher Eingebungen regieren hier weiße Kittel, sterile Laborräume, Computerbildschirme und ein schräger, oft überraschend frecher Humor. Sicher mehr als ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass man das Leben doch nicht allzu ernst nehmen sollte.

Herzinfarkt beim Speed-Dating

Schon in der ersten Folge wird Timoteo auf die Probe gestellt. Herzensbrecher Lukas (Ben Felipe) ist tot – mitten beim Speed-Dating hat der 25-Jährige einen Herzinfarkt erlitten. Nun muss die Abteilung entscheiden, wohin er gehört: in den Himmel oder in die Hölle. Der charmante junge Mann war in seinem Leben mit 317 Menschen intim. Jetzt stellt sich die Frage, ob er mit seinem Lebensstil andere verletzt oder gar zerstört hat.

Um das herauszufinden, begeben sich Timoteo, Nazli und Cornelius selbst in ein Speed-Dating mit dem attraktiven Verführer. Dabei geraten sie nicht nur in turbulente Gespräche, sondern auch in emotionale Verwicklungen. Am Ende bleibt aber weiterhin die große Frage: Himmel oder Hölle?

Jeremias Meyer: "Wollte Kunst studieren und Maler werden"

Auch in den weiteren Folgen, die direkt am Stück ausgestrahlt werden, müssen die Prüfer neue, teils sehr persönliche Fälle lösen. Nazlis distanzierte Mutter (Monika Manz) und der Nörgler Gustav (Gerhard Liebmann) verlangen Fingerspitzengefühl und Empathie. Besonders rätselhaft wird es bei Kathi (Leonie Brill), die auf den ersten Blick wie ein Engel wirkt – doch selbst bei ihr ist nicht alles so rein, wie es scheint.

Wer sich nun davor fürchtet, seine eigenen guten und schlechten Taten zu reflektieren, kann aufatmen. In "Schlechte Menschen" geht es weniger darum, zu bestimmen, was einen schlechten Menschen ausmacht, sondern vielmehr darum, die Seele einfach mal baumeln zu lassen. Regie führt Nathalie Lamb. Die Serie, bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar, entstand im Rahmen der Nachwuchsreihe "Das kleine Fernsehspiel".

Jeremias Meyer, der den sensiblen Neuling Timoteo verkörpert, stand "schon mit neun Jahren" vor der Kamera, wie er der Agentur teleschau in einem Interview berichtet. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in der ZDF-Serie "Tschappel" (seit 2025) und der Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (2021). Eigentlich wollte der heute 26-Jährige jedoch "Kunst studieren und Maler werden". Nach dem Abitur fragte er sich: "Was hast du die letzten Jahre sonst so gerne gemacht?" und entschied sich schließlich für die Schauspielerei – eine Entscheidung, die sich offenbar gelohnt hat.

Schlechte Menschen – Mo. 24.11. – ZDF: 00.20 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

