Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab

Was war der Grund?

09.01.2026, 09.53 Uhr
von Ingo Gatzer
Er hätte eine der bekanntesten Rollen im deutschen Fernsehen übernehmen können. Warum Heino Ferch das Angebot dennoch ausschlug.
Heino Ferch in einem Anzug
Heino Ferch hätte Kapitän beim "Traumschiff" werden können.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Zuletzt war Heino Ferch noch im TV-Krimi „Dahlmanns letzte Bescherung“ an der Seite zahlreicher prominenter Kollegen zu sehen. Doch abseits aktueller Projekte sprach der Schauspieler nun über ein Angebot, das viele überrascht: Er hätte Kapitän auf dem „Traumschiff“ werden können – entschied sich jedoch bewusst dagegen und erklärte auch, warum.

Warum Heino Ferch zum „Traumschiff“ gepasst hätte

Heino Ferch zählt dank seiner Rollen in Kinofilmen wie „Comedian Harmonists“ oder „Der Untergang“ zu den gefragtesten deutschen Schauspielern. Da war es fast nur eine Frage der Zeit, bis die „Traumschiff“-Verantwortlichen ihm eine Rolle in der ZDF-Erfolgsserie anboten. Weitere Argumente finden sich in seiner Biografie. So wurde Ferch in der Hafenstadt Bremerhaven geboren und damit in einem Ort, der seit Jahren als Start und Destination für Kreuzfahrtschiffe dient. Zudem war sein Vater Walter Joachim selbst Kapitän. Heino hätte also gewissermaßen in Papas Fußstapfen treten und einen Schiffskapitän sicher glaubhaft verkörpern können.

Genre-Frage: Passte das „Traumschiff“ wirklich zu Heino Ferch?

Wer Heino Ferchs Karriere verfolgt, erkennt schnell, dass der Schauspieler eigentlich nicht auf ein einzelnes Genre festgelegt ist. So war er bereits in mehreren Actionfilmen, Dramen, Historienstreifen, Kinderfilmen, Komödien und Krimis in Kino und Fernsehen zu sehen. Doch selbst sieht sich Ferch (inzwischen) vor allem in einem Genre zu Hause, wie er im Interview erklärt: „Ich bin wohl eher der ´Drama-Man`.“ Mit dieser Selbsteinschätzung wäre er auf dem „Traumschiff“ – das meistens in seicht-romantischen Gewässern dahin schippert und oft an echten dramatischen Klippen großzügig vorbei navigiert – wahrscheinlich nicht optimal aufgehoben.

Warum langfristige Serien Heino Ferch skeptisch machen

Wer als Kapitän auf dem „Traumschiff“ anheuert, entscheidet sich für ein langfristiges Engagement. Dass Heino Ferch sich nicht über derart lange Zeiträume festlegen möchte, lässt sich aus einer Absage bezüglich einer weiteren ikonischen TV-Rolle ableiten: „Es gab auch immer mal Angebote für einen ´Tatort`-Kommissar. Zu den Zeiten, als mir das angeboten wurde, hatte ich nie das Bedürfnis, mich auf ein Format festzulegen.“



Zwar spielt Heino Ferch als SOKO-Chef Ingo Thiel in der gleichnamigen Serie einen Ermittler. Hier entstanden in acht Jahren aber gerade einmal sieben Folgen, sodass dem Schauspieler reichlich Freiraum blieb. Für „Das Traumschiff“ hätte er hingegen mehrere Folgen pro Jahr in Kapitänsuniform abdrehen müssen. Dementsprechend erklärte Ferch diesbezüglich: „Man ist damit doch relativ festgelegt.“ Sein Motto musste daher konsequenterweise lauten: künstlerische Freiheit statt Kapitänsstreifen.

Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eigentlich geht es um ein Spiel. Doch ein lockerer Spruch bringt Joko dazu, eine Erinnerung zu teilen, die viele so nicht erwartet hätten.
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.

Warum die Anfrage Heino Ferch nicht überzeugte

Wer in Heino Ferchs Interview zwischen den Zeilen liest, kann den Eindruck erhalten, dass die Rollenanfrage energischer hätte ausfallen müssen, um wirklich Erfolg zu haben. So verriet der Schauspieler: „Man hat mich zwar zaghaft gefragt, ob man mir den Kapitän anbieten darf.“ Diese Zaghaftigkeit scheint Ferch gestört zu haben.

Denn das dürfte ihm den Eindruck vermittelt haben, als wollten ihn die Verantwortlichen nicht unbedingt für die avisierte Rolle. Der deutsche Schauspieler geht im Vergleich dazu bei seiner Rollenwahl entschiedener vor, wie er verriet: „Wie alle Regisseure sucht man letztlich immer genau das Team, mit dem man gerne zusammenarbeitet.“ Wichtig ist ihm bei der Vorauswahl seiner Projekte zudem ein Faktor: „Das Buch muss einen packen.“ Vielleicht hat ein mögliches „Traumschiff“-Engagement auch hier Schiffbruch erlitten...

