Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star

Seit der ersten Sendung moderiert Wolfram Kons bereits den RTL-Spendenmarathon. So auch in diesem Jahr, wenn die „Stiftung RTL- Wir helfen Kindern e.V.“ ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Doch wie tickt der beliebte Moderator privat? Wir haben alle Infos.

Süße Liebesgesten! So romantisch ist Wolfram Kons im Alltag

Auch fernab der RTL-Kameras hat Moderator Wolfram Kons sein großes Glück gefunden: Seit 2012 ist er nämlich schon mit seiner Frau Alexa verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Söhne, den 13-jährigen Wolfram Junior und den zehnjährigen Leonhard. Trotz des turbulenten Familienalltags mit zwei pubertierenden Jungs, bleibt auch die Romantik nicht auf der Strecke, wie Alexa Kons kürzlich im Interview mit dem Magazin „Bunte“ verriet: „Wolfram hat oft kleine, süße Nachrichten für mich und bringt Blumen mit. Und wir schicken uns über den Tag immer viele Nachrichten“.

Dieser ergänzt: „Was meine Kollegen komisch finden: Wir telefonieren tatsächlich mehrmals pro Tag. Am liebsten via Video und das machen wir manchmal auch, wenn ich in der Konferenz bin - könnte ja wichtig sein. Wichtig ist auch ein ´Ich liebe dich´. Wir sind in ständigem Austausch, und das finde ich schön“.

Ungewöhnlicher Start: So wurde aus einem Messe-Irrtum eine lebenslange Liebe

Ihr Kennenlernen verlief damals aber alles andere als glamourös ab: Sie begegneten sich auf einer Messe, genauer gesagt zwischen zwei Messeständen und einem humorvollen Irrtum, wie der 61-jährige in einem RTL-Interview berichtet: „Ich hatte einen Job für eine Firma, die unter anderem Staubsauger herstellt. Alexa war auf diesem Event als Hostess gebucht und kannte mich nicht“. In dieser Funktion sollte sie sich um jemanden „vom Fernsehen“ kümmern, doch als Kons dann schließlich vor ihr stand, hielt seine Zukünftige ihn für einen Staubsaugervertreter: „Ich fragte sie, was sie denn dort macht. Sie meinte, sie warte auf einen Wolfram Kons“.

Er selbst habe den Irrtum nicht aufgeklärt und ihr stattdessen gesagt, dass dieser vielleicht noch erscheine. Für Alexa war aber sofort klar, dass ihr Wolfram der Mann fürs Leben ist und war überrascht, als sich ihr „Staubsaugervertreter“ als der berühmte Moderator entpuppte, wie sie RTL offenbart: „Wir kennen uns nun schon über 20 Jahre und eigentlich wussten wir es beide sofort. Aber wir waren anderweitig vergeben und wir haben es erst nicht zugelassen. Als wir uns dann als Singles wiedergesehen haben, war beiden klar, dass es für immer sein soll“. Und so ist es: Bis heute hält ihre große Liebe an.

Intim und nur für sich: Wolfram und Alexa Kons planen ihre zweite Hochzeit

Eines fehlt den beiden noch: Obwohl sie schon seit 13 Jahren standesamtlich verheiratet sind, fehlt noch die kirchliche Trauung, wie sie „Bunte“ weiter verrieten: „Jeden Tag sagen wir, wir würden sofort noch mal heiraten. Wir haben ja noch nicht kirchlich geheiratet. Daran arbeiten wir“.

Wie die Feier praktisch umgesetzt werden soll? Darüber haben sie sich bereits konkrete Gedanken gemacht: „Wir brauchen keine große Feier. Eine Hochzeit ist ja etwas Intimes, etwas für uns“. Die Trauung möchten sie demzufolge vor allem genießen und ihre Liebe für sich zelebrieren. Nur eines fehlt noch: Den „richtigen Ort“ für die zweite Hochzeit hätten sie bislang leider noch nicht gefunden.