Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!

Birgit Schrowange war für viele Fernsehzuschauer eines der Gesichter von RTL. Dabei hat sie ihre TV-Karriere beim WDR begonnen, wechselte dann zum ZDF und war später auch für Sat.1 tätig. Wenig bekannt ist die Tatsache, dass Schrowange mit einem Moderator ein Kind hat, der sie in puncto Bekanntheit inzwischen überholt hat.

Birgit Schrowanges Zusammentreffen bei RTL mit diesem Moderator Wir schreiben das Jahr 1998. Birgit Schrowange hat sich längst bei RTL etabliert und führt wöchentlich durch das Infotainment-Magazin „Extra – Das RTL-Magazin“. Da kommt ein neuer Moderator zum Privatsender. Der soll zunächst nur Barbara Eligmann während der Babypause beim Boulevard-Format „Explosiv – Das Magazin“ vertreten. Doch bald wird es etwas Festes: Nicht nur bei RTL, sondern auch mit Birgit Schrowange. Beide werden noch 1998 ein Paar. Der Name des rund elf Jahre jüngeren Manns? Markus Lanz.

Von der Schwärmerei für Birgit Schrowange zum gemeinsamen Kind Doch wie kamen Schrowange und Lanz zusammen und wie entwickelte sich die Beziehung? Aufschlüsse darüber vermittelt ein Blick in ihre Biografie „Es darf gern ein bisschen mehr sein!“. Demnach gingen die Avancen von der RTL-Moderatorin aus: „Sicher war ich die treibende Kraft.“ Doch dürften diese jedoch schnell auf fruchtbaren Boden gefallen sein. So schreibt Schrowange in ihrem Buch: „Später erzählte er mir, dass er schon immer für mich geschwärmt habe.“ Doch Schwärmerei und Liaison hatten Folgen. Im Jahr 2000 brachte die Moderatorin den gemeinsamen Sohn Laurin zur Welt.

Die Trennung des TV-Traumpaars Birgit Schrowange und Markus Lanz Das Glück des RTL-Paars schien mit der Geburt des gemeinsamen Kindes perfekt. Der Boulevard feierte die Moderatoren bald als TV-Traumpaar. Schließlich gab es sogar einen Termin für die Hochzeit. Doch 2006 war dann Schluss. Warum? Boulevardmedien spekulierten vor allem über den Altersunterschied zwischen den Ehepartnern. Andere verwiesen auf unterschiedliche Karrieresituationen. In ihrer Biografie reflektiert Birgit Schrowange die damalige Situation ihres Partners folgendermaßen: „In der Anfangszeit war er oft nur ‚der Freund von …‘. So etwas muss man aushalten.“ Tatsache ist, dass es keine mediale Schlammschlacht, sondern eine einvernehmliche Trennung gab.

Was passierte mit dem gemeinsamen Sohn Laurin? Laurin blieb bei seiner Mutter in Köln. Markus Lanz brach die Brücken zu seinem Kind jedoch nicht ab, was Birgit Schrowange auch gar nicht wollte. So erklärte die Moderatorin: „Jungen brauchen ihre Väter.“ Die langjährige RTL-Moderatorin äußerte sich sogar lobend über ihren Ex und dessen Rolle als Papa: „Er ist ein Vater, der sich kümmert, viel mit ihm unternimmt.“ Birgit Schrowange ist sich zwar sicher, dass die Trennung für den damals sechs Jahre jungen Laurin schmerzlich gewesen sei. Diese habe ihm jedoch nach ihrer Auffassung „nicht geschadet“.

Wie ist der aktuelle Beziehungsstatus von Birgit Schrowange und Markus Lanz? Das private Glück traf die langjährige Moderatorin 2017 auf einer Kreuzfahrt. Dort lernte sie einen Schweizer Geschäftsmann – sowie dessen Töchter – kennen und bald lieben. Ihren Frank heiratete Birgit dann 2023 – und zwar wiederum auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Paar lebte zunächst in Köln und der Schweiz, will aber nun zwischen München und Mallorca pendeln. Markus Lanz traf 2008 eine Betriebswirtin, die er 2011 in Südtirol heiratete. Die Ehe mit seiner Angela hielt zwölf Jahre, bis es 2023 zur Trennung kam. Aus der Beziehung gingen zwei Töchter hervor. Derzeit scheint sich Lanz vor allem auf seine Karriere zu konzentrieren und ist offiziell Single.