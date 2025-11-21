Home News TV-News

"House of the Dragon": Kritik zum Start der zweiten Staffel auf ProSieben

"House of the Dragon"

Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben

21.11.2025, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
ProSieben bringt die zweite Staffel von "House of the Dragon" ins Free-TV. Erleben Sie die Fortsetzung der epischen Targaryen-Saga voller Machtkämpfe und Drachen.
House of the Dragon
Westeros kommt nicht zur Ruhe - ganz im Gegenteil: In der zweiten Staffel des Serien-Hits "House Of The Dragon" bedroht ein sich anbahnender Bürgerkrieg das Reich.   Fotoquelle: 2024 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved
House of the Dragon
Daemon Targaryen (Matt Smith) und Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) wappnen sich für neue Kämpfe.  Fotoquelle: 2024 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved
House of the Dragon
Alyn of Hull (Abubakar Salim, links) und Addam of Hull (Clinton Liberty) sind zum Äußersten entschlossen.  Fotoquelle: 2024 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved
House of the Dragon
Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) schmiedet düstere Pläne.  Fotoquelle: 2024 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved

Nachschub für die Fantasy-Fangemeinde auf ProSieben – mit den acht Folgen der zweiten "House of the Dragon"-Staffel in deutscher Free-TV-Erstausstrahlung. Die erste Staffel der Drachenhaus-Saga schilderte einen über Jahre eskalierenden innerfamiliären Konflikt der Herrscherfamilie Targaryen, weil der Friedenskönig Viserys (Paddy Considine) seine Nachfolge suboptimal regelte. Die Staffel endete damit, dass sowohl Viserys Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) mit Onkel-Ehemann Daemon (Matt Smith) als auch Viserys zweite Frau Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) respektive ihr mit Viserys gezeugter männlicher Nachkomme Aegon II. (Tom Glynn-Carney) klare Machtansprüche erhoben.

ProSieben
House of the Dragon
Serie • 21.11.2025 • 20:15 Uhr

Der Untergang des Hauses Targaryen geht weiter

Was nun daraus folgt? – Natürlich ein blutiger Familien- und Bürgerkrieg, der George R. R. Martin-historisch als "Tanz der Drachen" den Untergang des Hauses Targaryen markiert. Von dessen Beginn erzählt Staffel zwei der Serie "House of the Dragon", die gegenüber "Game of Thrones" zwar fast nichts neu erfindet, dennoch macht das HBO-Format vieles richtig. Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben, dazu sind Look, Dialoge und Schauspiel weiterhin exzellent.

Die Geschichten von Liebe, Betrug, Eifersucht und Mordkomplott sind so alt wie Geschichten nur sein können, aber auch auf die Machart kommt es eben an – und die ist hier trotz reichlich digitalem Drachenschnickschnack schick und hochwertig. Gute Neuigkeit für Fans: Die dritte Staffel ist bereits in Arbeit, außerdem soll es sogar eine vierte Staffel geben.

Derzeit beliebt:
>>"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe": Kritik zur Fortsetzung der Serie mit Luise von Finckh
>>"Diego Maradona": Kritik zur Sportler-Biografie auf ARTE
>>Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
>>„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Neue Folge mit Matthias Schweighöfer

House of the Dragon – Fr. 21.11. – ProSieben: 20.15 Uhr

"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
Axel Prahl, gefeierter "Tatort"-Star ließ in einem Interview mit dem NDR durchblicken, dass er ursprünglich gar nicht Schauspieler werden wollte. Als Kind träumte er von ganz anderen Berufen, bevor er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckte.
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Game of Thrones" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis
Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!
"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?
Zoff und Versöhnung
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
Reisen in den Tod
"Mord unter Palmen"
Mord unter Palmen
Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen
"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Filmkritik zu „The Running Man“: Klassischer Actionheld trifft auf moderne Dystopie
Stephen King im Kino
Running Man
Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Roland Kaiser öffnet sein Herz: Die Wahrheit über seine Liebe zu Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.
Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
Ungeschminkte Wahrheit
Angela Finger-Erben
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich
Rückkehr ins Rampenlicht
Heinz Hoenig
Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Abschied bei den Simpsons
"Die Simpsons"
Kaulitz-Brüder fordern Boykott von Thomas Gottschalk: "Das war kein Blackout"
Bambi-Skandal
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Das bewegende Biopic über eine Pionierin
"Petra Kelly – Act Now!"
Petra Kelly - Act Now!
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Wolfram Kons rennt für den guten Zweck
"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"
RTL-Spendenmarathon 205