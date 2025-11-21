"House of the Dragon": Kritik zum Start der zweiten Staffel auf ProSieben

Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben
Nachschub für die Fantasy-Fangemeinde auf ProSieben – mit den acht Folgen der zweiten "House of the Dragon"-Staffel in deutscher Free-TV-Erstausstrahlung. Die erste Staffel der Drachenhaus-Saga schilderte einen über Jahre eskalierenden innerfamiliären Konflikt der Herrscherfamilie Targaryen, weil der Friedenskönig Viserys (Paddy Considine) seine Nachfolge suboptimal regelte. Die Staffel endete damit, dass sowohl Viserys Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) mit Onkel-Ehemann Daemon (Matt Smith) als auch Viserys zweite Frau Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) respektive ihr mit Viserys gezeugter männlicher Nachkomme Aegon II. (Tom Glynn-Carney) klare Machtansprüche erhoben.
Der Untergang des Hauses Targaryen geht weiter
Was nun daraus folgt? – Natürlich ein blutiger Familien- und Bürgerkrieg, der George R. R. Martin-historisch als "Tanz der Drachen" den Untergang des Hauses Targaryen markiert. Von dessen Beginn erzählt Staffel zwei der Serie "House of the Dragon", die gegenüber "Game of Thrones" zwar fast nichts neu erfindet, dennoch macht das HBO-Format vieles richtig. Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben, dazu sind Look, Dialoge und Schauspiel weiterhin exzellent.
Die Geschichten von Liebe, Betrug, Eifersucht und Mordkomplott sind so alt wie Geschichten nur sein können, aber auch auf die Machart kommt es eben an – und die ist hier trotz reichlich digitalem Drachenschnickschnack schick und hochwertig. Gute Neuigkeit für Fans: Die dritte Staffel ist bereits in Arbeit, außerdem soll es sogar eine vierte Staffel geben.
House of the Dragon – Fr. 21.11. – ProSieben: 20.15 Uhr
