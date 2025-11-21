Home News TV-News

"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe": Kritik zur Fortsetzung der Serie mit Luise von Finckh

"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"

Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?

21.11.2025, 06.30 Uhr
von John Fasnaugh
Die Kultserie "Liebling Kreuzberg" erlebt eine neue Ära. "Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe" bringt frischen Wind in die alte Kanzlei und zeigt, wie sich Lisas idealistische Ansätze mit Talias pragmatischen Vorstellungen reiben.
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
In "Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe" loten Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide, links) und Lisa Liebling (Luise von Finckh) erneut ihre Differenzen und Gemeinsamkeiten aus.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Odeon Fiction/Britta Krehl/Leni Wesselman
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Talia (Gabriela Maria Schmeide, rechts) erklärt Lisa (Luise von Finckh): Eine Anwaltskanzlei führen, das hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Es müssen ja auch Rechnungen und Gehälter bezahlt werden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Britta Kehl
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Roswitha Schreiner (links) war schon in der Originalserie "Liebling Kreuzberg" dabei. Sie spielt Sarah, die Tochter von Robert Liebling und Mutter von Lisa (Luise von Finckh).  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Britta Kehl
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Noch ein bekanntes Gesicht aus der Originalserie: Anja Franke (Mitte) ist wieder als Anwaltsgehilfin Senta dabei - die gute Seele der Kanzlei, die zwischendurch auch mal ein bisschen "Berliner Schnauze" reinbringt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Britta Kehl
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide, rechts) und Lisa Liebling (Luise von Finckh) rasseln mehrfach aneinander, bis Talia entscheidet: Lisa ist jetzt für eine Woche alleine für die Kanzlei verantwortlich, mit allen Konsequenzen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Britta Kehl
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Lisa Liebling findet, dass man dem schrulligen Straßenmusiker "Kruste" (Fridolin Sandmeyer, rechts) helfen muss, und überträgt die Angelegenheit an Cem Oktay (Emre Aksizoglu), der in "Bewährungsprobe" seinen ersten eigenen Fall bearbeiten darf.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Britta Kehl
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Könnte man sich gut in weiteren "Kanzlei Liebling Kreuzberg"-Filmen vorstellen: Leslie Malton (links, mit Anja Franke) spielt Peta Jacobi, eine taffe Ex-Staatsanwältin und alte Gegenspielerin von Robert Liebling.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Britta Kehl

"Hat Kreuzberg wieder einen Liebling?", fragte im September 2024 jemand im 90-Minüter "Kanzlei Liebling Kreuzberg". Ganz klar ja, wobei: eigentlich sogar zwei neue Lieblinge: Luise von Finckh und Gabriela Maria Schmeide traten vor gut einem Jahr für eine erste Spielfilm-Fortsetzung zur Kultserie "Liebling Kreuzberg" (1986 bis 1998) in die großen Fußstapfen, die Manfred Krug hinterließ. "Kanzlei Liebling Kreuzberg" war gespickt mit liebevollen Erinnerungen an den Juristen-Kauz Robert Liebling, brachte aber auch viel frischen Wind in die alte Kreuzberger Kanzlei. Genau da, wo der erste Film aufhörte, knüpft jetzt ein zweiter an.

ARD
Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe
Drama • 21.11.2025 • 20:15 Uhr

Dass es weitergehen würde, damit war zu rechnen. Die Kritiken zu "Kanzlei Liebling Kreuzberg" fielen positiv aus, auch das Publikum nahm den Film wohlwollend auf, immerhin 3,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten seinerzeit ein. Klar war aber auch: Wenn es weitergeht, dann wird es noch einige Male krachen zwischen den beiden neuen Hauptfiguren. Und in "Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe" kracht es ordentlich.

Kampf um Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechte

Zur Erinnerung: Nach dem Tod von Götterspeisen-Advokat Robert Liebling hatte seine frühere Kollegin Dr. Talia Jahnka (Schmeide) die alte Kanzlei übernommen und ordentlich umgekrempelt – weniger Pro-Bono-Altruismus, mehr lukratives Wirtschaftsrecht. Dann tauchte plötzlich Robert Lieblings Enkelin Lisa (von Finckh) mit geerbtem Kanzlei-Anteil auf: eine idealistische, aber manchmal auch etwas naive Nachwuchsjuristin und Gerechtigkeitsfanatikerin, die unter Stress schnell Nasenbluten kriegt. Lisa möchte Menschen helfen, denen sonst niemand hilft, notfalls auch ohne Honorar. Ihrem Opa hätte das gut gefallen, Lisas Co-Chefin Talia hingegen hat für solche brotlose Romantik nicht viel übrig.

Derzeit beliebt:
>>"Diego Maradona": Kritik zur Sportler-Biografie auf ARTE
>>"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht": Kritik zum Krimi mit Heino Ferch auf ARTE
>>"Die Füchsin – Der Spion": Kritik zum neuen Fall der ARD-Reihe mit Linda Wendel
>> So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof

Den ersten Knatsch im neuen Film gibt es bereits, als Talia auf dem Weg ins Büro ein paar Abriss-Zettel sieht, die an Kreuzberger Straßenlaternen und Mülleimern für die Kanzlei werben. Talia findet das reichlich unseriös, Lisa spricht mit leuchtenden Augen von "Guerilla-Marketing" und davon, dass man auch mal neue Wege gehen müsse. Ein paar Auseinandersetzungen später ist dann alles bereitet für die titelgebende "Bewährungsprobe": Talia überträgt Lisa für eine ganze Woche die alleinige Kontrolle darüber, was in der Kanzlei passiert – und welche Fälle angenommen werden.

Einer der Fälle, die ein Robert Liebling vielleicht auch angenommen hätte, aber niemals Talia Jahnka: Der Straßenmusiker Peter "Kruste" Krustowski (Fridolin Sandmeyer), Typ mittelloser Hippie-Künstler, hat einen Platzverweis erhalten. Für Lisa ist das eine Frage der Kunstfreiheit, darum müsse man sich kümmern. Später übernimmt sie auch den Fall der taffen Uni-Dozentin und Ex-Staatsanwältin Petra Jacobi (könnte man sich auch in einer wiederkehrenden Rolle vorstellen: Leslie Malton), die ihre Persönlichkeitsrechte durch ein viral gegangenes Meme verletzt sieht. Talia warnt Lisa vor Petra Jacobi, einer alten Gegenspielerin ihres Großvaters, Lisa hört nicht. Am Ende könnte es die junge Frau ihre Zulassung als Anwältin kosten.

Eine dicke Zigarre für Robert Liebling

Regisseur Andreas Menck und Drehbuchautor Andrej Sorin machen viel richtig in "Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe". Sie erzählen von moralischen und juristischen Dilemmas und zeigen manches Mal, dass Recht nicht immer gleichbedeutend ist mit Gerechtigkeit. Vor allem geben sie ihren beiden starken Protagonistinnen immer wieder Raum, ihr kompliziertes Verhältnis auszuloten – mit grundlegenden Meinungsverschiedenheiten, aber auch einigen ungeahnten Gemeinsamkeiten. Wohlfühlunterhaltung am Freitagabend mit Charme, Witz, vielen Berlin-Impressionen und natürlich auch wieder mit einigen Erinnerungen an die alte Serie.

Gleich die allererste Szene im Film führt Lisa Liebling zum Grab ihres Großvaters. "Für immer unvergessen" steht da auf dem Grabstein. Lisa denkt an Robert Liebling und zündet ihm zu Ehren eine dicke Zigarre an, das Publikum denkt vielleicht auch an Manfred Krug – wieder einer dieser nostalgischen Momente, die diese 30-Jahre-Später-Fortsetzung weiterhin sehr liebenswert machen. Für zusätzliches "Liebling Kreuzberg"-Flair sorgen auch wieder Anja Franke ("Senta") und Roswitha Schreiner ("Sarah"), die schon in der Oiginalserie zum Cast gehörten und auch in "Bewährungsprobe" wieder in Nebenrollen dabei sind.

Ein dritter Film der neuen Reihe, "Nachbarschaftshilfe", läuft bereits am Freitag, 28. November, 20.15 Uhr, im Ersten; die Dreharbeiten für zwei weitere Teile haben bereits begonnen.

Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe – Fr. 21.11. – ARD: 20.15 Uhr

"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Der Tod von Felix Eitner hat die deutsche Schauspiel-Szene geschockt. Jetzt gibt ein mysteriöser Wikipedia-Eintrag kurz vor dem Ableben des "Polizeiruf 110"-Stars weitere Rätsel auf.
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Roter-Teppich-Auftritt: Unheilbar an Krebs erkrankte Patrice Aminati findet es schön, sich "als Frau zu fühlen"
Krebskampf
Patrice Aminati
Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Neuer Fernsehfilm beleuchtet Überforderung im Familienalltag
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
Heino Ferch in Topform: Erneuter TV-Auftritt für den charmanten Dieb Allmen
"Allmen und das Geheimnis der Erotik"
Allmen und das Geheimnis der Erotik
"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück: Was machen die Stars heute?
Jetzt auch im Spielfilm-Format
"Liebling Kreuzberg"
Sender verjüngt Profil: ARD setzt stärker auf Louis Klamroth
Erneuerung bei ARD
"Hart aber fair"
Schock für Fans: Ist Kommissar Finn Kiesewetter tot?
"Morden im Norden – Am Abgrund"
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Filmkritik zu „The Running Man“: Klassischer Actionheld trifft auf moderne Dystopie
Stephen King im Kino
Running Man
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.
Roland Kaiser öffnet sein Herz: Die Wahrheit über seine Liebe zu Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.
Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.
RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
Ungeschminkte Wahrheit
Angela Finger-Erben
"Wer wird Millionär?": So schlugen sich Gottschalk, Pocher und Co.
Promis im Quiz-Duell
Thomas Gottschalk
"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich
Rückkehr ins Rampenlicht
Heinz Hoenig
Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Abschied bei den Simpsons
"Die Simpsons"
Kaulitz-Brüder fordern Boykott von Thomas Gottschalk: "Das war kein Blackout"
Bambi-Skandal
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Das bewegende Biopic über eine Pionierin
"Petra Kelly – Act Now!"
Petra Kelly - Act Now!
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Wolfram Kons rennt für den guten Zweck
"RTL-Spendenmarathon 2025 – Der Start"
RTL-Spendenmarathon 205
Siebter Todestag: Danni Büchner spricht über Frage, die sie ihrem Jens noch gerne stellen würde
Gedenken an Jens
Daniela Büchner