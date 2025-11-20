RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert

Ob "Temptation Island" (bis 2020), "Schwiegertochter gesucht" (bis 2024), die Dschungelcamp-"Stunde danach" oder "Punkt 6": Wenn Angela Finger-Erben vor der TV-Kamera steht, sitzen Make-up, Frisur und Outfit. Dass die Moderatorin nicht bereits gestylt ans Set kommt, beweist nun ein Beitrag auf Facebook und Instagram.

"War aber auch nötig heute", kommentiert Finger-Erben den Vorher-Nachher-Vergleich, den sie am Dienstag auf ihrem Kanal veröffentlichte. In dem Video ist die 45-Jährige zunächst ungeschminkt, mit verwuschelten Haaren und Kapuzenpullover zu sehen. Dann macht sich ein Make-up-Artist ans Werk. Nach einem Schnitt zeigt sich der TV-Star plötzlich mit perfekt frisierten Haaren, geschminktem Gesicht und einem pinken, figurbetonten Oberteil.

"Wie lange dauert das?" "Ich sehe keinen Unterschied", schreibt ein Follower, der "beide Gesichter toll" findet. "Ob so oder so, bist eine verdammt hübsche Frau", lautet das Fazit eines Fans. Ein anderer schwärmt: "Dir steht alles!" Für einen User ist Finger-Erben gar "die schönste und sympathischste Frau im Frühstücksfernsehen".

Eine Nutzerin scheint die Moderatorin indes um das alltägliche Styling zu beneiden: "Ich will auch so einen Menschen, der mich morgens schön macht", schreibt sie und fragt: "Wie lange dauert das?" Eine Antwort darauf liefer Marcel End – der Make-up-Artist, der für Finger-Erbens Look verantwortlich zu sein scheint. Ihm zufolge dauere es eine Stunde, bis der fertige Look samt Haaren und Make-up steht. Auch eine weitere Userin scheint Gefallen an dem Gedanken zu finden, sich jeden Morgen schminken und frisieren zu lassen: "Den Make-up-Artist bitte mal vorbei schicken!"

Auf ihren Social-Media-Kanälen gewährt Angela Finger-Erben ihren Followern regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen der Morgenmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8". Die gebürtige Nürnbergerin präsentiert die zwischenzeitlich eingestellten RTL-Formate seit der Neuauflage im Jahr 2022. Zudem steht sie alljährlich mit Olivia Jones für die Dschungelcamp-Talkshow "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" vor der Kamera.

