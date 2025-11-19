Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite

Bereits am 2. November feierte Andy Borg seinen 65. Geburtstag. Gefeiert wurde nicht nur im privaten Kreis, sondern auch öffentlich: Mehrere Dritte Programme – SWR, MDR und SR – strahlten eine große Geburtstagsshow aus. Der Titel: „Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg“.

Wie der Titel bereits verrät, führte Florian Silbereisen durch die festliche Sendung. Der Schlagerstar ist nicht nur ein Kollege, sondern auch privat eng mit Andy Borg befreundet. Gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen blickten der „Adios Amor“-Interpret und der „Traumschiff“-Kapitän auf die schönsten Momente aus Borgs Karriere zurück – aber auch auf schwierige Zeiten, die das Showgeschäft mit sich brachte.

Im Publikum saßen neben vielen Wegbegleitern auch Fans, die zuvor Tickets gewonnen hatten. Hinter den Kulissen unterstützte Borgs Ehefrau Brigitte ihren Mann liebevoll während des gesamten Abends.

Emotionale Hommage an Andy Borg: Florian Silbereisens rührende Geste „Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch gemeinsam auf der Bühne stehen werden“, sagte Florian Silbereisen nach einem bewegenden Videoausschnitt, der die schönsten gemeinsamen Momente der beiden Schlagerstars zeigte. Immer wieder wurden während der Sendung emotionale Rückblicke eingespielt, die der Geburtstagsshow eine besonders persönliche und warme Atmosphäre verliehen. Zum Abschluss richtete Silbereisen dann nochmals tief berührende Worte an seinen Freund: „Du bist und bleibst einer der Größten für mich. Ich bin stolz, dass du mein Freund bist – und ich dein Freund sein darf.“

Auch andere Künstler nutzten den Abend, um Andy Borg zu gratulieren und ihre Wertschätzung auszudrücken. Sängerin Monique erinnerte sich sichtlich gerührt an zahlreiche gemeinsame Auftritte: „Mit dem Andy kann man einfach so herrlich lachen.“ Neben ihr waren auch Semino Rossi und Ramon Roselly zu Gast. Rossi fand liebevolle Worte: „So einen Menschen wie dich als Freund zu haben, ist einfach wunderschön. Vielen Dank dafür.“

Und Roselly scherzte mit einem Lächeln: „Wenn der 65. Geburtstag so lustig ist, dann freue ich mich jetzt schon auf meinen eigenen.“

Andy Borg offenbart die Wahrheit hinter seinem "Musikantenstadl"-Aus Zwischen all den fröhlichen Momenten sprach Andy Borg auch über eine besonders schmerzhafte Phase seines Lebens: seinen Abschied vom „Musikantenstadl“. Sichtlich bewegt erinnerte er sich an das Gespräch, bei dem ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde. „Der damalige Unterhaltungschef hat mich eingeladen. Er hat lange um den Brei herumgeredet – und am Ende sagt er: ‚Andy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute: Der Musikantenstadl geht weiter. Die Schlechte: ohne dich.‘“

Trotz der tiefen Enttäuschung verspürte Borg nach seinem letzten „Stadl“-Auftritt eine gewisse „Genugtuung“, wie er in der Sendung offen erzählte. Zusammen mit seiner Frau Birgit hatte er alles vorbereitet, um nach der Aufzeichnung sofort zu verschwinden. „Wir sind dann auf einen Parkplatz gefahren, der gut beleuchtet war. Wir stiegen aus, haben uns umarmt – und zusammen geweint“, berichtete Borg.

Die Verantwortlichen seines Rauswurfs sollen währenddessen vergeblich mit „Blumen und Torte“ vor seiner Garderobe gestanden haben.

