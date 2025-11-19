Home News TV-News

Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite

Ehrliche Tränen

Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite

19.11.2025, 14.25 Uhr
Andy Borg feierte seinen 65. Geburtstag mit einer großen Show, die von Florian Silbereisen moderiert wurde. Prominente Gäste wie Monique und Semino Rossi würdigten den Sänger. Auch über seine schwierige Zeit nach dem "Musikantenstadl"-Aus sprach Borg emotional.
Glückwunsch, Andy
Zum 65. Geburtstag von Andy Borg (rechts) blickt der Sänger gemeinsam mit Florian Silbereisen in einer besonderen TV-Show auf die Anfänge seiner Karriere zurück.  Fotoquelle: SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Seit 2018 moderiert die Schlagerikone die Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR und MDR.  Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson
Andy Borg und Florian Silbereisen
Zu seinem 65. Geburtstag ehrt Florian Silbereisen (rechts) seinen Kollegen Andy Borg mit der Geburtstagshow "Glückwunsch Andy!".  Fotoquelle: SWR Fernsehen
Glückwunsch, Andy
Semino Rossi (links) ist ein langjähriger Freund und Kollege von Andy Borg (Mitte).   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Gemeinsam mit Ramon Roselly (rechts) performt Andy Borg auf der Bühne.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson

Bereits am 2. November feierte Andy Borg seinen 65. Geburtstag. Gefeiert wurde nicht nur im privaten Kreis, sondern auch öffentlich: Mehrere Dritte Programme – SWR, MDR und SR – strahlten eine große Geburtstagsshow aus. Der Titel: „Glückwunsch, Andy! – Florian Silbereisen feiert Andy Borg“.

Wie der Titel bereits verrät, führte Florian Silbereisen durch die festliche Sendung. Der Schlagerstar ist nicht nur ein Kollege, sondern auch privat eng mit Andy Borg befreundet. Gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen blickten der „Adios Amor“-Interpret und der „Traumschiff“-Kapitän auf die schönsten Momente aus Borgs Karriere zurück – aber auch auf schwierige Zeiten, die das Showgeschäft mit sich brachte.

Im Publikum saßen neben vielen Wegbegleitern auch Fans, die zuvor Tickets gewonnen hatten. Hinter den Kulissen unterstützte Borgs Ehefrau Brigitte ihren Mann liebevoll während des gesamten Abends.

Derzeit beliebt:
>>TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen
>>"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
>> So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
>>Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"

Emotionale Hommage an Andy Borg: Florian Silbereisens rührende Geste

„Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch gemeinsam auf der Bühne stehen werden“, sagte Florian Silbereisen nach einem bewegenden Videoausschnitt, der die schönsten gemeinsamen Momente der beiden Schlagerstars zeigte. Immer wieder wurden während der Sendung emotionale Rückblicke eingespielt, die der Geburtstagsshow eine besonders persönliche und warme Atmosphäre verliehen. Zum Abschluss richtete Silbereisen dann nochmals tief berührende Worte an seinen Freund: „Du bist und bleibst einer der Größten für mich. Ich bin stolz, dass du mein Freund bist – und ich dein Freund sein darf.“



TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen
Ein spannendes TV-Duell erwartet Zuschauer an Weihnachten: Helene Fischer mit ihrem Konzertfilm im MDR gegen "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen im ZDF. Beide Highlights laufen am 26. Dezember parallel und versprechen ein packende Fernseherlebnisse.
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.

Auch andere Künstler nutzten den Abend, um Andy Borg zu gratulieren und ihre Wertschätzung auszudrücken. Sängerin Monique erinnerte sich sichtlich gerührt an zahlreiche gemeinsame Auftritte: „Mit dem Andy kann man einfach so herrlich lachen.“ Neben ihr waren auch Semino Rossi und Ramon Roselly zu Gast. Rossi fand liebevolle Worte: „So einen Menschen wie dich als Freund zu haben, ist einfach wunderschön. Vielen Dank dafür.“

Und Roselly scherzte mit einem Lächeln: „Wenn der 65. Geburtstag so lustig ist, dann freue ich mich jetzt schon auf meinen eigenen.“

"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
Axel Prahl, gefeierter "Tatort"-Star ließ in einem Interview mit dem NDR durchblicken, dass er ursprünglich gar nicht Schauspieler werden wollte. Als Kind träumte er von ganz anderen Berufen, bevor er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckte.
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".

Andy Borg offenbart die Wahrheit hinter seinem "Musikantenstadl"-Aus

Zwischen all den fröhlichen Momenten sprach Andy Borg auch über eine besonders schmerzhafte Phase seines Lebens: seinen Abschied vom „Musikantenstadl“. Sichtlich bewegt erinnerte er sich an das Gespräch, bei dem ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde. „Der damalige Unterhaltungschef hat mich eingeladen. Er hat lange um den Brei herumgeredet – und am Ende sagt er: ‚Andy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute: Der Musikantenstadl geht weiter. Die Schlechte: ohne dich.‘“

Trotz der tiefen Enttäuschung verspürte Borg nach seinem letzten „Stadl“-Auftritt eine gewisse „Genugtuung“, wie er in der Sendung offen erzählte. Zusammen mit seiner Frau Birgit hatte er alles vorbereitet, um nach der Aufzeichnung sofort zu verschwinden. „Wir sind dann auf einen Parkplatz gefahren, der gut beleuchtet war. Wir stiegen aus, haben uns umarmt – und zusammen geweint“, berichtete Borg.

Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Zwei Männer, ein Bett und eine Freundschaft, die selbst einen „Tatort“-Tod überdauert. Axel Prahl (65) über Roland Kaiser (73): „Er ist einfach ein Schatz!“
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl

Die Verantwortlichen seines Rauswurfs sollen währenddessen vergeblich mit „Blumen und Torte“ vor seiner Garderobe gestanden haben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Beatrice Egli packt aus: So schwer war ihr Start im Musik-Business
Jetzt spricht der Schlagerstar Klartext
Beatrice Egli schaut ernst.
Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
Simone Thomalla verliebt: Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund René M.
Seltener Schnappschuss
Simone Thomalla und René M.
Schlechte Vorbereitung: Händler zahlt bei „Bares für Rares“ viel zu viel
Weit über Expertise
Horst Lichter
Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen
„Ich will meinen Frieden!“
Pietro Lombardi
Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte
Reflexion über Ruhm
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"
Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
Neuer Fernsehfilm beleuchtet Überforderung im Familienalltag
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“
"SOKO Wismar"
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern
Joko & Klaas kämpfen erneut um 15 Minuten freie Sendezeit
"Joko & Klaas gegen ProSieben"
Joko & Klaas gegen ProSieben
„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
Sorge um den Hollywood-Star
Liev Schreiber
Gefängnisstrafe für "Pyjama Man": Ariana Grande entkommt Angriff
Vorfall in Singapur
"Wicked: For Good"-Premiere in Singapur
"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
Reality-Drama
Temptation Island VIP
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Sandra Bullock: Von „Speed“ zu „Gravity“ – ihre größten Rollen
Oscar-Preisträgerin
Sandra Bullock
150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa
Ewiges Leben
Paris Hilton
Kim Kardashian scheitert an Anwaltsprüfung: „Mein Gehirn explodiert“
Jura-Studium seit 2018
Kim Kardashian
Überraschung im Publikum: Wer brachte Anna-Carina Woitschack zum Weinen?
Rührender Besuch
Anna-Carina Woitschack
Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)