Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?

Schlagerstars im Fernsehen

Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?

05.12.2025, 08.58 Uhr
von Julian Flimm
Der eine bringt große Gefühle, die andere große Show: Dieser Abend zwingt Zuschauer zur Entscheidung.
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Florian Silbereisen und Helene Fischer werden am 26. Dezember beide im TV zu sehen sein.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Eigentlich sollte Helene Fischer an Weihnachten diesmal fehlen – doch nun kommt es überraschend anders. Statt einer ruhigen TV-Pause steht plötzlich ein brisanter Fernsehabend bevor: Während die Sängerin doch noch auf dem Bildschirm auftaucht, sticht Florian Silbereisen zeitgleich mit dem „Traumschiff“ in See. Für Fans wird der zweite Weihnachtsfeiertag damit zur echten Zerreißprobe.

Die Sängerin wurde im August zum zweiten Mal Mutter und legt ihren Fokus derzeit ganz auf ihre Familie. 2026 will sie dann mit einer großen Arena-Tour auf die Bühne zurückkehren.

Helene Fischer und Florian Silbereisen im TV

Statt der traditionellen ZDF-Show am 25. Dezember zeigt der Sender in diesem Jahr einen Film mit Mariele Millowitsch auf dem gewohnten Sendeplatz. Für Fans der Schlagerqueen gibt es dennoch einen kleinen Lichtblick: Am 26. Dezember strahlt der MDR den Konzertmitschnitt „Rausch – Die Arena-Tour 2023“ aus. Die Aufzeichnung bündelt die Höhepunkte der aufwendig produzierten Tour mit 71 Shows, mehr als 750.000 verkauften Tickets sowie spektakulären Akrobatik-, Feuer- und Wassereffekten.

Wer die Live-Shows verpasst hat, kann das Bühnenspektakel damit pünktlich zu Weihnachten gemütlich von zuhause aus nachholen. Allerdings tritt der MDR-Mitschnitt am zweiten Feiertag direkt gegen das „Traumschiff“ im ZDF an – ein echtes Quoten-Duell zur besten Sendezeit.



Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte
Millionen, Musik und Verlust: Am Beispiel der „Kelly Family“ wird ersichtlich, wie Ruhm zur Bewährungsprobe für eine Familie werden kann. Maite Kelly packt aus - eine gute Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Reflexion über Ruhm
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"

Show gegen Seeluft: Wer gewinnt den Feiertag?

Das ZDF-„Traumschiff“ ist am zweiten Weihnachtsfeiertag seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Fernsehprogramms. Seit 1981 geht das TV-Schiff regelmäßig auf große Reise – und am 26. Dezember 2025 steuert Kapitän Florian Silbereisen alias Max Parger mit seiner Crew Bora Bora an. Neben eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen dürfen sich die Zuschauer laut ZDF auch in dieser Folge auf klassisch inszenierte, emotionale Liebesgeschichten freuen.

In den vergangenen Jahren überzeugte die Reihe mit starken Einschaltquoten: Zuletzt schalteten 4,68 Millionen Menschen ein, im Jahr davor sogar 5,98 Millionen. Ob der MDR-Konzertfilm „Rausch – Die Arena-Tour 2023“ von Helene Fischer diese Zahlen erreichen kann, bleibt offen. Fest steht jedoch: Beide Programme buhlen am selben Abend direkt um die Gunst des Publikums.

