Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern

Große Liebe

Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern

13.11.2025, 10.35 Uhr
von Charlotte Leutloff
Viele kennen ihn als den Mann an Helene Fischers Seite. Doch sein Leben begann auf anderen Bühnen – und führte über erstaunliche Umwege dorthin, wo er heute steht.
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Seitel ist der Mann an Helene Fischers Seite.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Thomas Seitel kam 1985 im südhessischen Eppertshausen zur Welt und entdeckte schon früh seine Leidenschaft für den Turnsport. Seine außergewöhnliche Körperbeherrschung, die perfekte Mischung aus Kraft, Präzision und Eleganz, verschaffte ihm schnell Aufmerksamkeit. An klassischen Geräten wie Barren, Boden und Reck sammelte er nicht nur Titel bei hessischen Meisterschaften, sondern schaffte es bis in die Bundesliga. Doch der reine Wettkampf reichte ihm bald nicht mehr – Seitel wollte seine Fähigkeiten künstlerisch ausdrücken und suchte eine Bühne, die weit über den Sport hinausging.

So schlug Seitel den Weg in die internationale Artistik ein. Mit dem „Cirque du Soleil“ faszinierte er ein Millionenpublikum rund um den Globus mit atemberaubenden Luftakrobatik-Nummern. 2017 folgte ein entscheidender Karriereschritt: Er schloss sich dem Show-Ensemble von Helene Fischer an. Bei fast 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz schwebte er als Luftakrobat bis zu 15 Meter hoch über den Zuschauern – und die gemeinsame Arbeit führte auch jenseits der Bühne zu einer besonderen Verbindung mit der Schlager-Ikone.

Die Liebesgeschichte von Helene Fischer und Thomas Seitel

Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen.



Überraschende TV-Vergangenheit: So begann Seitels Medienkarriere

Entgegen der anfänglichen Zweifel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food.

Außerdem nahm er 2008 bereits an der RTL Show „Guiness World Records“ teil. Dort schaffte er es einen neuen Rekord aufzustellen und sich somit einen Eintrag in dem berühmten Guiness-Buch zu sichern. Er zog sich innerhalb von fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Etwas später sammelte Thomas Seitel auch noch Modelerfahrung. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins „mate“.

Die private Welt von Helene Fischer und Thomas Seitel

Heute wohnen Thomas Seitel und Helene Fischer mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Die meisten Details halten sie privat und schützen ihr Familienleben vor der Öffentlichkeit. Es gibt sogar das Gerücht, dass die beiden bereits geheim geheiratet haben sollen – offiziell bestätigt wurde das allerdings nicht.

Auch die großen Schlager-Fans können weiterhin zufrieden sein. Ex Florian Silbereisen hat weiterhin guten Kontakt zu der Familie, zwischen ihnen fließe keinerlei böses Blut. Das zeigt auch der gemeinsame Hit aus 2024 von ihm und Helene Fischer: „Schau mal herein“ handelt von vergangener Liebe und bestehender Freundschaft. Wir wünschen der kleinen Familie nur das Beste.

