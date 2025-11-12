Home News Star-News

„Bauer sucht Frau"-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement

RTL-Moderatorin privat

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit überraschendem Liebes-Statement

12.11.2025, 11.23 Uhr
von Nicole Jansen
Seit 2005 führt Inka Bause schon durch die Kult-Show „Bauer sucht Frau“ und verkuppelt meist erfolgreich ihre Bäuerinnen und Bauern. Doch wie steht es privat um das Liebesleben der beliebten Moderatorin? Nun überrascht sie mit einem unerwarteten Statement.
Inka Bause ist die Profi-Verkupplerin bei "Bauer sucht Frau". Jetzt packt sie über ihre eigenes Liebesleben aus.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Seit 20 Jahren sorgt Inka Bause in dem RTL-Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“ dafür, dass einsame Landwirte ihr Glück finden. Mit Erfolg: Paare wie Iris und Uwe Abel, Josef und Narumol oder Bruno Rauh und Anja verdanken ihr ihre große Liebe. Nur bei Bause selbst wollte es bislang nicht dauerhaft funken – sie gilt seit Jahren als Single. Doch in der Sendung „MDR um 4“ verriet sie einst neue Details aus ihrem Privatleben.

In der Sendung vom 30. April 2025 gewährte Bause unerwartete Einblicke in ihr Privatleben. Moderator René Kindermann lud sie dazu ein, mit ihm das Spiel „Die verflixte Sieben“ zu spielen. Dabei musste sie Fragen beantworten, die sich in sieben Kugeln einer Lostrommel verbargen.

„Bauer sucht Frau"-Star Inka Bause privat: Ist die Moderatorin vergeben?

Als das Spiel in Fahrt kam und Bause die vierte Kugel zog, stellt Moderator Kindermann eine unerwartete Frage: „Welche Frage beantwortest du meistens mit einer Lüge?“ Eine besonders spannende Frage, schließlich ist Bause häufig auf öffentlichen Veranstaltungen unterwegs und wird dort regelmäßig von Journalisten nach ihrem Privatleben befragt.

Ihre Antwort überraschte: „Mit einer Lüge antworte ich, wenn ich sage, ich bin seit 15 Jahren Single.“ Ein ehrliches Geständnis – denn offenbar war sie in dieser Zeit nicht völlig ohne Zweisamkeit. Ganz vergeben sei sie zwar nicht, erklärte sie, doch die Aussage stimme so nicht ganz. Kindermann hakte mit einem Scherz nach: „Natürlich bist du nicht 15 Jahre entbehrungsfrei. Du bist ja keine Nonne.“ Bause lachte und gab zu, dass ihre letzte Beziehung schon länger her sei – aber eben keine 15 Jahre.



