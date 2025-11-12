„Verschollen“: ARD zeigt Umweltthriller mit Axel Milberg zur Klimakonferenz

Home News TV-News

12.11.2025, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Während der 30. Weltklimakonferenz deckt der TV-Thriller "Verschollen" mit Axel Milberg brisante Wahrheiten über Aufforstung und CO₂-Zertifikate in Brasilien auf. Ein scheinbar grünes Projekt entpuppt sich als menschenverachtendes Unterfangen.
Verschollen
Klemens Stadler (Axel Milberg) muss in Brasilien ein Puzzle zusammensetzen, das die Hintergründe des Verschwindens seines Sohnes erklärt.  Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
Diana Creutz (Julia Koschitz) verantwortet das Aufforstungsprojekt in Rio Pardo für die finanzierende Weltbank. Sie gibt sich als Gutmensch, behauptet, man werde den Einheimischen Entschädigung zahlen.   Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
Kurt Winkler (Benjamin Sadler) leitet in Rio Pardo das Aufforstungsprojekt, für das Jan das CO₂-Zertifikat erstellen sollte. Hat er etwas mit seinem Verschwinden zu tun?   Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
Klemens (Axel Milberg) geht in Brasilien akribisch den Spuren seines verschwundenen Sohnes Jan nach. So findet er auch heimlich genommene Bodenproben auf der Plantage. Sie könnten der Grund für Jans Verschwinden sein.  Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
In Rückblenden sieht man Jan Stadler (Max Hubacher) vor seinem Verschwinden. Ist er illegalen Machenschaften seines Arbeitgebers auf die Spur gekommen?   Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
Die einheimische Anwältin Taís Gonçalves (Luka Omoto) setzt sich für die Menschen ein, die sich weigern, ihr Land für das Aufforstungsprojekt zu verlassen.  Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
Jans Frau Eva (Elisa Schlott) ist mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger, als ihr Mann in Brasilien spurlos verschwindet. Während sie zu Hause um ihn bangt, macht sich Jans Vater Klemens (Axel Milberg) auf den Weg nach Südamerika, um seinen Sohn zu suchen.   Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen
Hinter den Kulissen: Der Investigativjournalist Daniel Harrich war bei "Verschollen" Autor und Regisseur in einem. Sein Vater Walter Harrich führte die Kamera.  Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen - Die Doku
Zentrum des Spielfilms und der anschließenden Doku: der Cerrado-Urwald im Norden Brasiliens. Hier werden riesige Flächen für sogeannte Wiederaufforstung gerodet. Im Namen des Klimaschutzes will man Klimasünden durch die Anpflanzung von riesigen Baumplantagen kompensieren.  Fotoquelle: SWR/Diwafilm
Verschollen - Die Doku
In der im Anschluss an den Spielfilm ausgestrahlten Doku begleitet Daniel Harrich Dr. Kathrin Meinhold bei der Probeentnahme vom Boden einer Aufforstungsplantage und ihrer Untersuchung.   Fotoquelle: SWR/Diwafilm

Axel Milberg ist nach seinem Ausstieg als Kommissar Borowski beim Kieler "Tatort" zurück in der ARD. Er spielt am Mittwochabend die Hauptrolle in dem augenöffnenden Umweltthriller "Verschollen". Der Ausstrahlungstermin während der 30. Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ist nicht zufällig gewählt. Denn es geht um Aufforstungsprojekte, durchgeführt angeblich zum Schutz des Klimas, auf dem Rücken der Einheimischen, die enteignet und vertrieben werden. Und es geht um den Handel mit CO₂-Zertifikaten und vermeintlich grünen Finanzprodukten.

ARD
Verschollen
Thriller • 12.11.2025 • 20:15 Uhr

Axel Milberg in der Rolle als Ingenieur Klemens Stadler

Milberg spielt den Ingenieur Klemens Stadler, dessen Sohn Jan (Max Hubacher) als Umweltwissenschaftler in Rio Pardo ein ebensolches Aufforstungsprojekt zertifizieren soll und dort spurlos verschwindet. Von Jans Frau Eva (Elisa Schlott) weiß Klemens, dass es wohl zuletzt Probleme gab, doch Jans Chef (Jürgen Hartmann) behauptet, alles sei in Ordnung. Ebenso Diana Creutz (Julia Koschitz). Sie betreut für die Weltbank das Projekt in Brasilien und ist mit Jan befreundet. Politisch eingreifen könne sie aber nicht: "Wir gehören nicht zu einer Regierung, wir beraten, entwickeln Konzepte, die wir dann umsetzen, finanzieren." Und so reist Klemens selbst nach Rio Pardo, um seinen Sohn zu suchen.

Von Kurt Winkler (Benjamin Sadler), der das Aufforstungsprojekt vor Ort leitet, erfährt er: "Wir können hier Bäume pflanzen ohne Ende. Und für das CO₂, das unsere Bäume dann aus der Atmosphäre ziehen, bekommen wir Zertifikate." – "Und die können sie verkaufen", folgert Klemens richtig. Ohne Förderung gehe gar nichts, führt Winkler weiter aus. Weltbank, UN und Klimafonds, sie alle wollen das Zertifikatssiegel, dass internationale Standards für Klimaschutz und Menschenrechte eingehalten werden, bevor sie ein Projekt finanzieren.

Unmenschliche Verbrechen unter dem Deckmantel des Klimaschutzes

Erst durch die Begegnung mit Indigenen, die für die Aufforstung von ihrem Land vertrieben werden sollen, und deren Anwältin Taís Gonçalves (Luka Omoto) erfährt Klemens, welch unmenschliche Verbrechen hier unter dem Deckmantel des Klimaschutzes begangen werden. Und was der Zuschauer durch eingeschobene Rückblenden im Gegensatz zu Klemens weiß: Jan verweigerte Winkler das Zertifikat, da die Bodenproben wohl nicht den zur Finanzierung benötigten Standards entsprachen. Hat man ihn deswegen aus dem Weg geräumt?



Auf erschreckende Weise wurden Hauptdarsteller Milberg und der Rest der Crew während der Dreharbeiten mit der harten Realität ihres Filmthemas konfrontiert. "Wir sind in die Welt der indigenen Bevölkerung vorgestoßen, die dort leider vertrieben wird, weil gierige Menschen den Cerrado-Urwald roden und Plantagen errichten", erzählte er gegenüber RTL. "Diese Leute fühlten sie sich von uns beobachtet und hielten uns für eine NGO, die ihre Geschäfte stört. Es kam zu ernsthaften Bedrohungen ... Wir mussten fliehen, weil wir von Informanten hörten, dass bereits überlegt wird, wie man unsere Leichen beseitigt."

"Verschollen – Die Doku: Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz"

Es ist ein weiteres spannend aufbereitetes, hochbrisantes Thema, dessen sich der Investigativ-Journalist und Regisseur Daniel Harrich in "Verschollen" angenommen hat. Zuvor hatte er sich unter anderem, in "Bis zum letzten Tropfen", dem Trinkwasser gewidmet, das längst zum teuren, raren Gut geworden ist, im Film "Gift" forschte er dem globalen Handel mit falschen Medikamenten nach, in "Am Abgrund" korrupten Politikern und dem fragwürdigen Handel mit Rohstoffen. Nun also das Thema Aufforstung und Handel mit Carbon Credits.

Wie bei seinen vorherigen Arbeiten ordnet Harrich auch diesmal das Thema seines Spielfilms im Anschluss in einer 30-minütigen Doku ein: "Verschollen – Die Doku: Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz". Seine Recherchen in einem kleinen Ort in Brasilien und der ursprünglichen Waldregion Cerrado und seine schockierenden Ergebnisse animierten ihn erst zu seinem fiktionalisierten Drehbuch für "Verschollen".

Daniel Harrich: "Schwerste Umweltschäden unter dem Namen 'Green Deals'"

"Heute, wo wir die Auswirkungen der Klimakrise nicht mehr als Science-Fiction-Bedrohung in ferner Zukunft erahnen, sondern tagtäglich den atemberaubenden Wandel miterleben, hätte ich erwartet, dass die 'Rettung der Welt' die Menschheit zusammenbringt", sagt Harrich.

"Dass genau unter diesem Vorwand ein System entsteht, das alle hehren Ziele ad absurdum führt, ist für mich maßlos und zynisch. Und wieder schauen alle weg – die angeblichen Kontrolleure, Umweltschützer:innen, unsere Politiker:innen – während im Namen des 'Green Deals' schwerste Umweltschäden, massives Unrecht gegenüber Menschen in den betreffenden Ländern und Regionen und die Zerstörung unwiederbringbarer Ressourcen, die wir dringend für unsere Zukunft brauchen, in Kauf genommen werden."

Verschollen – Mi. 12.11. – ARD: 20.15 Uhr

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

