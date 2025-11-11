Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback

Stephanie Stumph meldet sich aus der Babypause zurück – und das direkt mit einem Schnappschuss vom Set der Krimiserie „Der Alte“. Die 41-jährige Schauspielerin hatte sich im Frühjahr 2025 für eine zweite Schwangerschaft zurückgezogen. Jetzt startet sie wieder durch – samt Baby im Schlepptau.

Auf Instagram postete sie ein Bild vom ersten Drehtag mit der Caption „Erster Drehtag – alle Arbeitsmittel dabei“. Auf dem Foto sind sowohl das Script der Serie als auch Milchpumpen zu sehen. Im Hintergrund blitzt auch ein gestreifter Baby-Strampler hervor – offenbar ihr jüngster Sohn.

ZDF-Star seit Jahren in Krimi-Hauptrolle erfolgreich Stephanie Stumph ist seit 2015 fester Bestandteil des „Der Alte“-Casts und spielt dort die Ermittlerin Annabell Lorenz. Die Serie gehört zu den Dauerbrennern im ZDF und zählt mit regelmäßig hohen Einschaltquoten zu den beliebtesten Krimiformaten Deutschlands.

Schon vor ihrer Rolle in „Der Alte“ war Stumph einem Millionenpublikum bekannt – sie spielte von 1995 bis 2014 die Tochter des titelgebenden Kommissars in „Stubbe – Von Fall zu Fall“. Damals stand sie mit ihrem Vater Wolfgang Stumph gemeinsam vor der Kamera.