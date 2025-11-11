Home News TV-News

Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback

Nach Babypause

Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback

11.11.2025, 09.40 Uhr
von Julian Flimm
ZDF-Liebling Stephanie Stumph ist zurück! Nach einer privaten Auszeit kehrt die Schauspielerin an ein altbekanntes Set zurück – und bringt eine besondere Begleitung mit.
Stephanie Stumph lehnt an einer Wand.
Stephanie Stumph ist zum zweiten Mal Mama geworden.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Kochan

Stephanie Stumph meldet sich aus der Babypause zurück – und das direkt mit einem Schnappschuss vom Set der Krimiserie „Der Alte“. Die 41-jährige Schauspielerin hatte sich im Frühjahr 2025 für eine zweite Schwangerschaft zurückgezogen. Jetzt startet sie wieder durch – samt Baby im Schlepptau.

Auf Instagram postete sie ein Bild vom ersten Drehtag mit der Caption „Erster Drehtag – alle Arbeitsmittel dabei“. Auf dem Foto sind sowohl das Script der Serie als auch Milchpumpen zu sehen. Im Hintergrund blitzt auch ein gestreifter Baby-Strampler hervor – offenbar ihr jüngster Sohn.

ZDF-Star seit Jahren in Krimi-Hauptrolle erfolgreich

Stephanie Stumph ist seit 2015 fester Bestandteil des „Der Alte“-Casts und spielt dort die Ermittlerin Annabell Lorenz. Die Serie gehört zu den Dauerbrennern im ZDF und zählt mit regelmäßig hohen Einschaltquoten zu den beliebtesten Krimiformaten Deutschlands.

Derzeit beliebt:
>>Das ist aus den alten "Rosenheim-Cops" geworden!
>>Diese Fakten zu den "Rosenheim-Cops" kanntest du noch nicht!
>>Wie nah ist „Requiem für einen Freund“ an echten Betrugsfällen?
>>Spanien zwischen Freiheit & Wunden: ARTE zeigt große Bürgerkriegs-Doku

Schon vor ihrer Rolle in „Der Alte“ war Stumph einem Millionenpublikum bekannt – sie spielte von 1995 bis 2014 die Tochter des titelgebenden Kommissars in „Stubbe – Von Fall zu Fall“. Damals stand sie mit ihrem Vater Wolfgang Stumph gemeinsam vor der Kamera.



Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Über die Jahre gab es im "Tatort" einige memorable Gaststars, darunter auch zahlreiche Musiker. Mit einer deutschen Schlagerikone verbindet Axel Prahl seit seinem Auftritt im Münster-"Tatort" eine Freundschaft. Prahl besitzt sogar das Bett, in dem die Figur des Sängers damals gestorben ist.
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl

Die Familie von Stephanie Stumph

Im Juni 2022 brachte Stephanie Stumph ihr erstes Kind, Sohn Anton, zur Welt. Nun folgte Baby Nummer zwei, dessen Name bisher nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Der Vater beider Kinder ist Florian Santner, ein Oberarzt aus München, den Stumph 2020 kennengelernt hatte, als sie nach einem Unfall am Set behandelt werden musste.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Der Alte" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Das sind die Gäste der ZDF-„Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Historiendrama nach Oskar Maria Graf mit Josef Hader in der Hauptrolle
"Sturm kommt auf"
Sturm kommt auf
So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
Orcas auf der Jagd: Neue "Terra X"-Doku zeigt spektakuläre Aufnahmen
"Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis"
Terra X: Orcas der Antarktis -Jäger im Eis
Leon Windscheid erkundet die menschliche Sexualität
"Terra Xplore: Sex – Reine Kopfsache?"
Terra Xplore: Sex - Reine Kopfsache?
Doch noch keine Rente: Gottschalk zurück im ZDF
"Der Quiz-Champion"
Der Quiz-Champion
Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops
Alte "Bergretter"-Rollen mit neuen Schauspielern besetzt – ZDF nennt den Grund
Neubesetzungen
Die Bergretter
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Florian Silbereisen rührt Andy Borg zu Tränen – große TV-Geste
Bewegender Auftritt
Glückwunsch, Andy
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl
„Last Samurai Standing“: Netflix hat jetzt sein eigenes „Squid Game“
Das sollten Fans wissen
"Last Samurai Standing"
„Tatort: Mike & Nisha“: Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen
Wenn Liebe tötet
Tatort: Mike & Nisha
SWR-Radiomoderator Matthias Holtmann ist tot
Ein Leben mit Parkinson
Matthias Holtmann
Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars
Verblüffende Karrieren
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Terror-Nacht in Paris: Spieler sprechen über Anschläge während Länderspiel
"Terror. Fußball. Paris 2015 – Die Nationalmannschaft im Visier"
Sportschau: Terror. Fußball. Paris 2015
Roland Emmerichs Reise: Vom Schwabenland nach Hollywood
"Meister der Apokalypse – Roland Emmerich"
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Warum der „Playboy“ immer mehr Frauen über 40 ins Rampenlicht rückt
Playboy-Bunnys reloaded
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
„The other gAIrl“: KI-RomCom mit Tom Beck & Chryssanthi Kavazi
Erster gemeinsamer Dreh
Chryssanthi Kavazi und Tom Beck
„The other gAIrl“: Neue ZDFneo-Serie über KI und Beziehungen
Bedrohung für die Liebe?
The other gAIrl
Neuauflage eines Klassikers: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Ein Muss für Film-Fans
"Die nackte Kanone"
Neuer Netflix-Knaller? „Last Samurai Standing“ erinnert an Squid Game
Streaming-Highlights der Woche
"Last Samurai Standing"